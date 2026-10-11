Farul – Petrolul, LIVE în etapa 11 din SuperLiga. Informații de ultimă oră, statistici OPTA, faze în timp real

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Farul Constanța și Petrolul Ploiești se întâlnesc duminică, 11 octombrie, de la ora 21:00, la Ovidiu, într-un duel din etapa a 11-a din SuperLiga. Cele două formații au obiective diferite în clasament: prahovenii sunt pe locul al patrulea, cu 19 puncte, în timp ce constănțenii ocupă poziția a șasea, cu 14 puncte. Petrolul vine după două victorii consecutive în campionat, iar Farul încearcă să se redreseze după înfrângerea cu Dinamo, scor 0-4. Partida va fi transmisă în direct de Prima Sport și Digi Sport, iar FANATIK va urmări confruntarea LIVE, cu toate fazele importante și cele mai relevante statistici.

Farul – Petrolul, în etapa 11 din SuperLiga României

Partida dintre Farul Constanța și Petrolul Ploiești este programată duminică, 11 octombrie, de la ora 21:00, la Ovidiu. Confruntarea le pune față în față pe două echipe aflate în prima jumătate a clasamentului, dar care vin după evoluții diferite în ultimele etape. Farul ocupă locul al șaselea, cu 14 puncte după primele 10 etape. Formația constănțeană a înregistrat trei victorii, cinci rezultate de egalitate și două înfrângeri, cu 14 goluri marcate și tot atâtea primite. În ultima partidă de campionat, echipa a pierdut în deplasare cu Dinamo, scor 0-4, după ce în runda precedentă învinsese UTA Arad cu 4-2.

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și se află pe locul al patrulea, cu 19 puncte. Ploieștenii au șase victorii, o remiză și trei înfrângeri, cu 13 goluri marcate și 12 primite. În ultimele două etape, Petrolul a câștigat cu Corvinul Hunedoara, scor 2-0, și cu FK Csikszereda, tot cu 2-0. Înaintea acestor succese, formația prahoveană obținuse un egal, 2-2, pe terenul celor de la FCSB.

Superliga · Sezon regulat · Etapa 11 Farul 2026-10-11T18:00:00Z Petrolul

Clasament SuperLiga etapa 11, înainte și după Farul – Petrolul

Înaintea etapei a 11-a, , cu 23 de puncte, urmată de Rapid București, cu 21, și Universitatea Craiova, cu 20. Petrolul Ploiești ocupă locul al patrulea, cu 19 puncte, în timp ce Farul Constanța se află pe poziția a șasea, cu 14 puncte.

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Partida poate influența pozițiile din prima jumătate a clasamentului. O victorie a Petrolului ar duce echipa la 22 de puncte și ar putea să o apropie de primele trei locuri, în funcție de celelalte rezultate ale etapei. Dacă Farul câștigă, ajunge la 17 puncte și își consolidează poziția în zona primelor șase formații, care la finalul sezonului regulat vor evolua în play-off. Un succes al constănțenilor ar putea conta și pentru moral, după eșecul categoric din etapa precedentă.

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# Echipă J V E Î GOL Pct 1 Dinamo 11 8 2 1 25-7 26 2 ▲ Univ. Craiova 11 7 2 2 25-9 23 3 ▼ Rapid 10 6 3 1 14-6 21 4 Petrolul 10 6 1 3 13-12 19 5 U Cluj 10 6 0 4 17-14 18 6 ▲ Corvinul 11 4 4 3 14-11 16 7 ▲ FCSB 11 4 3 4 14-17 15 8 ▲ FC Botoşani 11 3 5 3 16-12 14 9 ▼ Farul 10 3 5 2 14-14 14 10 ▼ CFR Cluj 10 4 1 5 16-17 13 11 ▼ Sepsi OSK 11 3 4 4 7-12 13 12 ▼ UTA 11 3 3 5 14-17 12 13 FC Argeș 10 3 2 5 6-10 11 14 Oțelul 11 2 4 5 11-16 10 15 FC Voluntari 11 2 2 7 11-25 8 16 Csikszereda 11 0 1 10 6-24 1

Statistici OPTA pentru pariuri la Farul – Petrolul: jucători, șuturi, cornere, faulturi, cartonașe, ofsaiduri

Statisticile OPTA vor reprezenta un punct de interes înainte și în timpul confruntării dintre Farul Constanța și Petrolul Ploiești. Pe parcursul partidei pot fi urmărite date precum posesia, șuturile totale, șuturile pe poartă, cornerele, ocaziile importante, faulturile, cartonașele și ofsaidurile, în funcție de statisticile disponibile în platforma de LIVE.

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Și cifrele individuale ale fotbaliștilor pot conta pentru cei interesați de pariurile live. În funcție de oferta disponibilă, pot fi urmărite piețe precum șuturi, șuturi pe poartă, faulturi comise sau cartonașe. Evoluția acestor indicatori, alături de scor și de numărul ocaziilor create, poate influența cotele în timpul celor 90 de minute.

Toți Farul Petrolul Jucător G A CR CG Co Ș ȘP Of FC FP Par 12 R. Munteanu – – – – – – – – – – – 8 I. Vînă – – – – – – – – – – – 11 C. Ganea – – – – – – – – – – – 6 V. Dican – – – – – – – – – – – 17 I. Larie – – – – – – – – – – – 24 S. Bouzamoucha – – – – – – – – – – – 23 T. Njiké – – – – – – – – – – – 70 M. Alrich Mawulé Ahlinvi – – – – – – – – – – – 9 M. Hyseni – – – – – – – – – – – 10 E. Sylvestre Negadi – – – – – – – – – – – 20 E. Radaslavescu – – – – – – – – – – – 27 H. Traoré – – – – – – – – – – – 33 J. Kaminski Borba Ferreira – – – – – – – – – – – 30 N. Grigoryan – – – – – – – – – – – 29 A. Goncear – – – – – – – – – – – 1 A. Buzbuchi – – – – – – – – – – – 71 R. Tănasă – – – – – – – – – – – 80 N. Popescu – – – – – – – – – – – 99 R. Mărincean – – – – – – – – – – – 3 V. Țicu – – – – – – – – – – – 2 D. Maftei – – – – – – – – – – – 38 L. Zima – – – – – – – – – – – 22 M. Țuțu – – – – – – – – – – – 2 A. Dumitrescu – – – – – – – – – – – 8 L. Vega Albornoz – – – – – – – – – – – 4 P. Papp – – – – – – – – – – – 71 B. Sumbula Malula – – – – – – – – – – – 19 L. dos Santos Teixeira – – – – – – – – – – – 20 S. Hanca – – – – – – – – – – – 10 A. Bran Flores – – – – – – – – – – – 9 D. Nlundulu Konda – – – – – – – – – – – 7 R. Forte Paes Martins – – – – – – – – – – – 24 A. Zaian – – – – – – – – – – – 18 C. Hüseynov – – – – – – – – – – – 99 D. Israel – – – – – – – – – – – 12 Ș. Georgescu – – – – – – – – – – – 80 M. Ioniță – – – – – – – – – – – 21 D. Paraschiv – – – – – – – – – – – 30 R. Leescu – – – – – – – – – – – 28 M. Costache – – – – – – – – – – – 29 K. Ludewig – – – – – – – – – – – 66 T. Căpușă – – – – – – – – – – –

Desfășurarea meciului Farul – Petrolul. LIVE VIDEO și comentariul în timp real

FANATIK va urmări partida dintre Farul Constanța și Petrolul Ploiești în format LIVE, cu momentele importante de pe Stadionul Central al Academiei Hagi. Cititorii vor putea afla în timp real informații despre goluri, ocazii, șuturi periculoase, cornere, cartonașe, schimbări, faze controversate și eventuale intervenții VAR.

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Comentariul LIVE va fi actualizat pe parcursul meciului, cu cele mai importante evenimente și date statistice disponibile. Fanii celor două echipe vor putea urmări evoluția scorului și momentele decisive ale duelului din etapa a 11-a, într-o partidă în care Petrolul încearcă să-și continue seria pozitivă, iar Farul caută să revină după înfrângerea cu Dinamo.

Echipele de start și schimbări la Farul – Petrolul

Farul beneficiază de avantajul terenului propriu și de un istoric recent favorabil în confruntările directe cu Petrolul. Constănțenii vor încerca să profite de acest atu și să obțină un rezultat care să-i ajute să rămână în zona de play-off. De partea cealaltă, ploieștenii vin după două victorii consecutive fără gol primit și au oportunitatea de a-și consolida poziția în primele patru locuri.

Echipele de start și așezările tactice vor fi prezentate înaintea fluierului de start, după publicarea formațiilor oficiale. FANATIK va urmări și schimbările efectuate de antrenori, precum și impactul acestora asupra desfășurării partidei.

Farul 3-4-3 12 R. Munteanu 8 I. Vînă 11 C. Ganea 6 V. Dican 17 I. Larie(cpt) 24 S. Bouzamoucha 23 T. Njiké 70 M. Alrich Mawulé Ahlinvi 9 M. Hyseni 10 E. Sylvestre Negadi 20 E. Radaslavescu Rezerve 99 R. Mărincean 3 V. Țicu 27 H. Traoré 29 A. Goncear 80 N. Popescu 71 R. Tănasă 2 D. Maftei 33 J. Kaminski Borba Ferreira 30 N. Grigoryan 1 A. Buzbuchi Antrenor I. Sabău Petrolul 4-4-2 38 L. Zima 22 M. Țuțu 2 A. Dumitrescu 8 L. Vega Albornoz 4 P. Papp(cpt) 71 B. Sumbula Malula 19 L. dos Santos Teixeira 20 S. Hanca 10 A. Bran Flores 9 D. Nlundulu Konda 7 R. Forte Paes Martins Rezerve 66 T. Căpușă 21 D. Paraschiv 30 R. Leescu 28 M. Costache 18 C. Hüseynov 24 A. Zaian 29 K. Ludewig 99 D. Israel 12 Ș. Georgescu 80 M. Ioniță Antrenor R. Pinho de Sousa

Cele mai tari cote la pariuri Farul – Petrolul

Farul – Petrolul oferă mai multe variante pentru cei care urmăresc piața de pariuri: rezultatul final, totalul golurilor, ambele echipe marchează, handicap, scor corect sau combinații între diferite selecții. Istoricul recent al duelurilor directe este favorabil constănțenilor, însă forma din ultimele etape poate reprezenta un argument important în analiza partidei.

Petrolul vine după două victorii consecutive, ambele cu scorul de 2-0, în timp ce Farul a alternat rezultatele pozitive cu remize și a pierdut ultima partidă, 0-4 cu Dinamo. Cotele pot suferi modificări până la ora meciului și pe durata partidei. Pentru pariurile live pot deveni importante inclusiv statisticile privind șuturile, cornerele, posesia, cartonașele și ocaziile de gol.