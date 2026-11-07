Sport

Farul – Rapid, LIVE în SuperLiga, etapa 15. Informații de ultimă oră, statistici OPTA, desfășurarea meciului în timp real

Adrian Baciu
07.11.2026 | 14:30
Farul Rapid LIVE in SuperLiga etapa 15 Informatii de ultima ora statistici OPTA desfasurarea meciului in timp real
ULTIMA ORĂ
Farul - Rapid, live în etapa 15 din SuperLiga României. Sursa foto: sportpictures.eu
Farul - Rapid, SuperLiga, etapa 15. Urmărește live text, pe FANATIK, echipele de start, statisticile OPTA, clasament și toate fazele importante ale partidei de la Ovidiu.
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Farul – Rapid este una dintre cele mai interesante confruntări din etapa a 15-a de SuperLiga. La Ovidiu se duelează două echipe din zona play-off.  FANATIK vă oferă informații de ultimă oră, statistici OPTA și desfășurarea meciului în timp real. Meciul va fi transmis sâmbătă, de la ora 17:30, pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Farul – Rapid în etapa 15 din SuperLiga României

Farul și Rapid, două dintre echipele bune ale SuperLigii, vin după victorii importante în runda precedentă. „Marinarii” au învins pe FC Voluntari în deplasare și au reintrat în zona play-off. De cealaltă parte, Rapid a trecut peste eșecul umilitor cu FCSB, 1-4, și a reușit să câștige din nou în campionat, de această dată pe teren propriu, scor 2-0 cu Csikszereda.

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Superliga · Sezon regulat · Etapa 15
Farul
Rapid
Arbitri
Arbitru centru: I. Kovács Arbitru asistent 1: F. Tunyogi Arbitru asistent 2: A. Corb Al patrulea oficial: C. Olaru VAR: M. Bîrsan Asistent VAR: C. Trandafir

Clasament SuperLiga etapa 15, înainte și după Farul – Rapid

Grație victoriei din runda precedentă, Rapidul și-a consolidat poziția a 3-a în clasament, cu 30 de puncte, la 3 de liderul Dinamo și unul de locul 2, Universitatea Craiova. De cealaltă parte, Farul Constanța a profitat de eșecul celor de la FCSB, 0-1 la Cluj, și a urcat din nou în zona play-off. Echipa lui Ioan Ovidiu Sabău are 23 de puncte.

# Echipă J V E Î GOL Pct
1 Dinamo 15 10 3 2 32-11 33
2 Univ. Craiova 14 10 2 2 34-10 32
3 Rapid 14 9 3 2 23-13 30
4 Petrolul 15 8 3 4 20-18 27
5 U Cluj 14 8 1 5 26-20 25
6 Farul 14 6 5 3 23-21 23
7 FCSB 14 6 3 5 20-20 21
8 Corvinul 14 5 4 5 16-16 19
9 CFR Cluj 14 5 3 6 20-21 18
10 UTA 15 5 3 7 16-20 18
11 FC Argeș 15 4 3 8 10-17 15
12 Sepsi OSK 14 3 6 5 9-19 15
13 FC Botoşani 14 3 5 6 18-19 14
14 Oțelul 14 2 6 6 16-22 12
15 FC Voluntari 14 2 2 10 14-31 8
16 Csikszereda 14 1 2 11 9-28 5

Statistici OPTA pentru pariuri la Farul – Rapid: jucători, șuturi, cornere, faulturi, cartonașe, offside-uri

Fotbaliștii care se vor afla pe teren în meciul Farul – Rapid vor fi monitorizați fază cu fază în statistica OPTA pe care o găsiți pe FANATIK. Aflați, în fiecare moment al partidei, date despre golurile marcate (G), pasele decisive (A), șuturile pe poartă (ȘP), șuturile totale (Ș), cornerele obținute (CO), faulturile comise și suferite (FC/FS), pozițiile de ofsaid (OF), cartonașele galbene și roșii (CG/CR), dar și paradele reușite de portari (PAR). Sunt statistici importante și pentru pariori. Casele de pariuri oferă cote mari pentru cornere, șuturi, cartonașe etc.

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Statisticile nu sunt disponibile.

Desfășurarea meciului Farul – Rapid, LIVE comentariul în timp real

În secțiunea de mai jos, veți putea urmări comentariul în timp real al partidei dintre Farul și Rapid. Aici aflați, pe întreaga durată a meciului de la Ovidiu, informații minut cu minut despre toate evenimentele petrecute pe teren: de la goluri la ocazii, schimbări, cornere, cartonașe și chiar intervenții VAR. Toate le găsiți mai jos, în detaliu, imediat cum au loc.

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Nu există comentarii disponibile.

Echipele de start și schimbări la Farul – Rapid

Ioan Ovidiu Sabău (58 de ani) și Daniel Pancu (49 de ani) sunt doi antrenori care schimbă destul de mult jucătorii în partidele din SuperLiga. Va fi interesant de văzut cum vor aborda cei doi tehnicieni meciul din etapa a 15-a. În special la oaspeți, fanii vor să vadă dacă „Pancone” mai face experimente sau introduce titularii din primul minut. Echipele de start, dar și așezările în teren, vor fi prezentate pe FANATIK.

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Formațiile nu sunt disponibile încă.

Cele mai tari cote la pariuri la Farul – Rapid

Farul Constanța nu a pierdut pe teren propriu în acest sezon. Elevii lui Sabău au 5 victorii și o remiză în 6 meciuri. De cealaltă parte, Rapid are 3 victorii, 2 remize și un eșec de parte de Giulești. La Ovidiu, giuleștenii pleacă favoriți, cu o cotă de 2,17. Gazdele au 3,40. Un pariu indicat la acest meci este „ambele marchează (GG)” la o cotă de 1,76.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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