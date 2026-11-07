Farul – Rapid, LIVE în SuperLiga, etapa 15. Informații de ultimă oră, statistici OPTA, desfășurarea meciului în timp real

Farul – Rapid este una dintre cele mai interesante confruntări din etapa a 15-a de SuperLiga. La Ovidiu se duelează două echipe din zona play-off. FANATIK vă oferă informații de ultimă oră, statistici OPTA și desfășurarea meciului în timp real. Meciul va fi transmis sâmbătă, de la ora 17:30, pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Farul și Rapid, două dintre echipele bune ale SuperLigii, vin după victorii importante în runda precedentă. „Marinarii” au învins pe FC Voluntari în deplasare și au reintrat în zona play-off. De cealaltă parte, Rapid a trecut peste eșecul umilitor cu FCSB, 1-4, și a reușit să câștige din nou în campionat, de această dată pe teren propriu, scor 2-0 cu Csikszereda.
Grație victoriei din runda precedentă, Rapidul și-a consolidat poziția a 3-a în clasament, cu 30 de puncte, la 3 de liderul Dinamo și unul de locul 2, Universitatea Craiova. De cealaltă parte, Farul Constanța a profitat de eșecul celor de la FCSB, 0-1 la Cluj, și a urcat din nou în zona play-off. Echipa lui Ioan Ovidiu Sabău are 23 de puncte.
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GOL
|Pct
|1
|Dinamo
|15
|10
|3
|2
|32-11
|33
|2
|Univ. Craiova
|14
|10
|2
|2
|34-10
|32
|3
|Rapid
|14
|9
|3
|2
|23-13
|30
|4
|Petrolul
|15
|8
|3
|4
|20-18
|27
|5
|U Cluj
|14
|8
|1
|5
|26-20
|25
|6▲
|Farul
|14
|6
|5
|3
|23-21
|23
|7▼
|FCSB
|14
|6
|3
|5
|20-20
|21
|8▲
|Corvinul
|14
|5
|4
|5
|16-16
|19
|9
|CFR Cluj
|14
|5
|3
|6
|20-21
|18
|10▼
|UTA
|15
|5
|3
|7
|16-20
|18
|11▲
|FC Argeș
|15
|4
|3
|8
|10-17
|15
|12
|Sepsi OSK
|14
|3
|6
|5
|9-19
|15
|13▼
|FC Botoşani
|14
|3
|5
|6
|18-19
|14
|14
|Oțelul
|14
|2
|6
|6
|16-22
|12
|15
|FC Voluntari
|14
|2
|2
|10
|14-31
|8
|16
|Csikszereda
|14
|1
|2
|11
|9-28
|5
Fotbaliștii care se vor afla pe teren în meciul Farul – Rapid vor fi monitorizați fază cu fază în statistica OPTA pe care o găsiți pe FANATIK. Aflați, în fiecare moment al partidei, date despre golurile marcate (G), pasele decisive (A), șuturile pe poartă (ȘP), șuturile totale (Ș), cornerele obținute (CO), faulturile comise și suferite (FC/FS), pozițiile de ofsaid (OF), cartonașele galbene și roșii (CG/CR), dar și paradele reușite de portari (PAR). Sunt statistici importante și pentru pariori. Casele de pariuri oferă cote mari pentru cornere, șuturi, cartonașe etc.
Statisticile nu sunt disponibile.
În secțiunea de mai jos, veți putea urmări comentariul în timp real al partidei dintre Farul și Rapid. Aici aflați, pe întreaga durată a meciului de la Ovidiu, informații minut cu minut despre toate evenimentele petrecute pe teren: de la goluri la ocazii, schimbări, cornere, cartonașe și chiar intervenții VAR. Toate le găsiți mai jos, în detaliu, imediat cum au loc.
Nu există comentarii disponibile.
Ioan Ovidiu Sabău (58 de ani) și Daniel Pancu (49 de ani) sunt doi antrenori care schimbă destul de mult jucătorii în partidele din SuperLiga. Va fi interesant de văzut cum vor aborda cei doi tehnicieni meciul din etapa a 15-a. În special la oaspeți, fanii vor să vadă dacă „Pancone” mai face experimente sau introduce titularii din primul minut. Echipele de start, dar și așezările în teren, vor fi prezentate pe FANATIK.
Formațiile nu sunt disponibile încă.
Farul Constanța nu a pierdut pe teren propriu în acest sezon. Elevii lui Sabău au 5 victorii și o remiză în 6 meciuri. De cealaltă parte, Rapid are 3 victorii, 2 remize și un eșec de parte de Giulești. La Ovidiu, giuleștenii pleacă favoriți, cu o cotă de 2,17. Gazdele au 3,40. Un pariu indicat la acest meci este „ambele marchează (GG)” la o cotă de 1,76.