Farul – Sepsi Sf. Gheorghe, Supercupa României, live stream ora 20:00. Echipele de start

Meciul Farul – Sepsi Sf. Gheorghe are loc sâmbătă, 8 iulie, cu începere de la ora 20:00, în cadrul Supercupei României, fiind în același timp ultimul trofeu care se va acorda pentru sezonul trecut, între campioana din Constanța și câștigătoarea Cupei României, echipa covăsneană dar totodată este considerat și jocul de debut al noului sezon.

Unde se joacă Supercupa României, Farul – Sepsi Sf. Gheorghe

Supercupa României, partida care face puntea dintre sezonul recent încheiat și cel nou, Farul – Sepsi Sf. Gheorghe, se dispută sâmbătă, 8 iulie, de la ora 20:00, la Ploiești, pe stadionul Ilie Oană, dar deși se vor afla față în față campioana ultimei ediții și echipa care a câștigat doi ani la rând Cupa României organizatorii nu își fac mari iluzii în privința unui public numeros.

Este și perioadă de concedii și de vacanțe, nu joacă echipa iubită a orașului, Petrolul, ceea ce îi face pe gazdele stadionului Ilie Oană să spună că va fi un interes scăzut pentru acest meci, doar grupurile de susținători venite din Dobrogea și respectiv Covasna, nici acelea numeroase, să mai ridice puțin ștacheta asistenței de la prmul joc în care se acordă deja un trofeu în noua stagiune.

Cine transmite la TV partida Farul – Sepsi Sf. Gheorghe în Supercupa României

Partida Farul – Sepsi Sf. Gheorghe se joacă sâmbătă, 8 iulie, de la ora 20:00, pe stadionul Ilie Oană din Ploiești, în Supercupa României și va fi transmisă în direct pe micile ecrane de două din cele trei posturi care difuzează fotbal românesc, respectiv Digi Sport și Prima Sport. O mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

Vestea bună pentru cei care vor lua drumul stadionului Ilie Oană sâmbătă, 8 iulie, de la ora 20:00, este că sunt șanse sub 10 la sută de precipitații. Va fi o zi călduroasă, aproape caniculară, totuși maxima nu va depăși 28 -29 grade la ora amiezii iar la ora partidei vor fi înm jur de 26, ceea ce presupune introducerea pauzelor de hidratare pe reprize pentru jucători. Arbitrul Supercupei a fost desemnat bucureșteanul Andrei Chivulete.

Ce absențe vor fi în cele două loturi la Supercupa României, Farul – Sepsi Sf. Gheorghe

Ambele echipe au suferit importante schimbări în loturi de-a lungul acestei veri iar pe banca echipei covăsnene acum nu se mai află italianul Cristiano Bergodi ci sosit de la Voluntari. La Farul Gică Hagi nu poate conta pe omul cheie de la mijloc, Tudor Băluță, pe stâlpul apărării, Ionuț Larie iar atacantul Louis Munteanu a revenit la Fiorentina, de unde fusese împrumutat.

Sepsi s-a despărțit și ea de o serie de jucători iar marea noutate este reușita transferului fostului golgeter al lui CFR Cluj, croatul Gabriel Debeljuh, Dar sunt toate șanselec ca acesta să nu intre pe teren din primul minut, el nemaijucînd un meci oficial din vara anului trecut, când a suferit o ruptură de ligamente la genunchi.

Cote la pariuri la Supercupa României, Farul – Sepsi Sf. Gheorghe

Pentru casele de pariuri campioana României, Farul Constanța, este echipa care are prima șansă să câștige trofeul. Are cotă de 2,30 la victorie, o cotă foarte mare iar covăsnenii au 3,20 pentru a aduce și Supercupa pentru a doua oară la Sf. Gheorghe după cea din sezonul anterior, când au depășit pe CFR Cluj. Șansă dublă 1X are cotă 1,35 iar șansă dublă X2 are cotă de 1,65. Gol marcat Farul are cotă 1,40 și gol Sepsi 1,50. La opțiunea cine câștigă Supercupa Farul are 1,65, Sepsi 2,25.

Sub denumirea de Farul Constanța avem, începând din 2021, șapte partide. De patru ori s-a impus echipa dobrogeană, s-a consemnat un singur egal la Sf. Gheorghe iar covăsnenii au reușit două succese, dintre care unul chiar la Constanța, în 2021, cu 1-0, într-un meci de Cupa României. Dar foarte mult va conta acum cât de mulți titulari vor folosi cele două echipe, mai ales pentru că Farul are pe 11 iulie și primul meci din turul 1 preliminar al Champions League, la Ovidiu, contra lui Sheriff Tiraspol.