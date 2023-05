Farul și-a recuperat doi jucători de bază înainte de meciul de titlu cu FCSB: “Joc indiferent cât va fi nevoie”

Farul este la un pas de a deveni noua campioană a fotbalului românesc. Liderul din play-off are nevoie de o victorie cu FCSB, duminică, 21 mai, de la ora 21.00, cu o etapă rămasă până la final. Ionuț Larie și Tudor Băluță au prefațat derby-ul de la Ovidiu.

Ionuț Larie, mesaj războinic înainte de Farul – FCSB: „Este ca o finală pentru noi”

Absent din lot în ultima partidă a Farului cu Universitatea Craiova, scor 1-1 pe „Ion Oblemenco”, . Fundașul central al „marinarilor” s-a antrenat normal cu restul lotului lui Gică Hagi și speră ca echipa sa să devină campioană încă din această rundă.

„Munca noastră de un an de zile va sta în acest meci. Este ca o finală pentru noi. Vom trata meciul foarte serios. Sperăm să ne facem jocul, mai ales cel de acasă, ca în ultima vreme. Să facem suporterii fericiți la final cu o victorie și câștigarea titlului.

(n.r. Alibec) Denis este un jucător foarte important pentru noi, dar am mai fost absent și cei care au intrat în locul lui au făcut foarte bine și am câștigat, inclusiv cu CFR Cluj sau Universitatea Craiova. Eu sper ca cei care vor intra să facă la fel de bine ca el.

Sunt la un pas să câștig titlul cu echipa la care am crescut și este un sentiment de nedescris. Este probabil cireașa de pe tort a carierei. Mă simt bine. M-am antrenat normal cu echipa”, a declarat Ionuț Larie, la conferința de presă.

Defensiva Farului, în alertă cu atacul FCSB: „Au o echipă bună mai ales ofensiv”

Ionuț Larie a precizat că jocul ofensiv al Farului trebuie să fie la cote înalte pentru a obține cele trei puncte cu FCSB. În ciuda aportului pe care fanii îl vor aduce din tribună, „veteranul” echipei lui Gică Hagi este convins că, mai presus este prestația jucătorilor.

„(n.r. duel cu Florinel Coman) Nu neapărat cu el. Vom avea un duel cu toți atacanții lor și mijlocașii. Au o echipă bună mai ales ofensiv. Sperăm să facem jocul bun defensiv, dar mai mult ofensiv pentru că trebuie să marcăm goluri. Împotriva FCSB trebuie să marchezi goluri dacă vrei să câștigi.

Acasă, stadionul ne-a încurajat și ne-a împins de la spate în multe momente. Cu siguranță va fi la fel și în acest meci și poate fi un factor să ne ajute, dar tot noi jucătorii pe teren vom alege, sper eu, deciziile bune. Am emoții și acum și probabil voi avea și înainte de meci. Pe teren vor trece”, au fost cuvintele lui Ionuț Larie.

Tudor Băluță, nerăbdător înainte de Farul – FCSB: „Sunt pregătit de meci”

La fel ca Ionuț Larie, Tudor Băluță nu a făcut parte din lotul Farului pentru partida cu Universitatea Craiova. Totuși, mijlocașul defensiv este pregătit pentru derby-ul cu FCSB. Întrebat despre cheia succesului, fotbalistul în vârstă de 24 de ani susține că micile detalii vor face diferența.

„Va fi ca toate meciurile din play-off aș spune. Va fi ca o finală, dar până la urmă e un meci de fotbal, ca oricare altul, în care noi trebuie să aplicăm ca întotdeauna tot ceea ce ne propunem, ceea ce lucrăm la antrenamente și un meci la finalul căruia sperăm ca noi să fim cei care se vor bucura de victorie.

Sunt 100%, sunt bine, sunt pregătit de meci. Sunt pregătit să joc indiferent cât va fi nevoie. Pentru mine cel mai important este să ajut echipa să obțină victoria. Sunt convins și am încredere că vom reuși asta. În astfel de meciuri cred că micile detalii contează foarte mult.

Când două echipe bune se întâlnesc detaliile fac diferența. Sperăm ca noi să fim mai inspirați, mai pregătiți de tot ceea ce se va întâmpla pe teren și să ne impunem jocul nostru obișnuit”, a mărturisit Tudor Băluță.

„Ar fi extraordinar să încheie acest sezon de maniera asta”

„Sincer, am avut foarte mare încredere la începutul sezonului când am văzut jucătorii care au venit și lotul format aici. Eram convins că vom face o figură frumoasă. Nu știu dacă mă așteptam să conducem campionatul de maniera în care am făcut-o.

Mai este un pas pentru a termina într-o manieră extraordinară un sezon foarte bun al nostru. Un meci acasă, un meci cu stadionul plin. Sunt nerăbdător, abia aștept să jucăm și ar fi extraordinar să încheiem acest sezon de maniera asta”, a încheiat Tudor Băluță.