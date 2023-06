Farul şi Dinamo, blindate pentru regula U21 în viitorul sezon din SuperLiga! CFR Cluj şi Universitatea Craiova suferă. Cum stă FCSB

Regula U21 continuă să facă valuri în SuperLiga şi la şapte ani după ce a fost introdusă. Gigi Becali a pornit revolta împotriva FRF, dar a fost “trădat” de partenerii de întrecere, care, în majoritate, au votat împotrivă. Iar scandalul dintre a trecut la un alt nivel.

Jucătorii eligibili U21 în noul sezon trebuie să fie născuţi după 1 ianuarie 2002!

Din noul sezon, jucătorii eligibili U21 trebuie să fie născuţi din 1 ianuarie 2002. Iar asta dă mari bătăi de cap mai multor cluburi, care nu au soluţii viabile pentru a respecta această regulă şi problemele sunt şi printre granzii campionatului.

Conform regulamentului, pe tot parcursul meciului echipele trebuie să aibă în teren un jucător eligibil U21. , şapte cluburi s-au împotrivit şi au existat două abţineri: Farul Constanţa şi Sepsi.

Farul Constanţa, blindată! FCSB are soluţii bune

Echipa lui Hagi, aşa cum era de aşteptat, stă cel mai bine la regula U21. Andrei Borza, Constantin Grameni, Enes Sali, Adrian Mazilu şi Louis Munteanu (dacă va mai rămâne la “marinari”) sunt jucători care au dus greul şi în sezonul trecut şi sunt eligibili în continuare.

FCSB îi are pe Alexandru Pantea, Octavian Popescu şi Eduard Rădăslăvescu, însă probleme mari au cei de la CFR Cluj, care au puţine opţiuni viabile. Portarii Otto Hindrich şi Răzvan Sava, respectiv Robert Filip şi Teodor Lucaci, niciunul titulari de drept.

Probleme pentru CFR Cluj şi Universitatea Craiova!

Rău stă şi Universitatea Craiova care îl are pe Ştefan Baiaram, dar dacă atacantul are probleme, el poate fi înlocuit în acest moment doar de Alexandru Melniciuc sau alt jucător crescut de olteni şi care nu a confirmat în prima ligă.

Probleme are şi Rapidul, deşi a votat pentru menţinerea regulii U21. Cătălin Cîrjan este un transfer excelent pentru U21, dar Mutu îi mai are acolo doar pe Ştefan Pănoiu şi Omar El Sawy, plus alţi câţiva jucători care nu au evoluat prea mult alături de prima echipă.

Dinamo, soluţii excelente! Burcă are “underi” de valoare

Dinamo stă excelent la acest capitol, cu mulţi jucători U21 care au pus umărul la promovare. Ahmed Bani, Costin Amzăr, Denis Oncescu, Antonio Borduşanu, Ioan Borcea sunt cei mai importanţi jucători încă eligibili pentru regula U21.

Sunt multe alte echipe care suferă deocamdată din acest punct de vedere, în condiţiile în care nu au mai mult de un jucător eligibil U21 care a şi prins meciuri la nivelul primei ligi, dar perioada de mercato nu s-a încheiat şi “underii” de valoare sunt în continuare “vânaţi” de cluburi.

Cei mai importanţi jucători eligibili U21 de la echipele din SuperLiga:

Farul Constanţa: Andrei Borza, Constantin Grameni, Nicolas Popescu, Enes Sali, Adrian Mazilu, Louis Munteanu (dacă va mai rămâne un sezon)

FCSB: Alexandru Pantea, Octavian Popescu, Eduard Rădăslăvescu, Matei Tănasă

CFR Cluj: Otto Hindrich, Răzvan Sava, Robert Filip, Teodor Lucaci

Universitatea Craiova: Ştefan Baiaram, Alexandru Melniciuc, Denis Benga, David Sala

Rapid: Ştefan Pănoiu, Omar El Sawy, Cătălin Cîrjan, Cristian Ignat

Sepsi: Bogdan Oteliţă, Darius Oroian, Paul Popa, Sergiu Şerban,

FC U Craiova: Robert Popa, Cătălin Albu, Alexandru Blidar, Marius Ciobanu-Vanghele, Vladislav Blănuţă

Petrolul: Mario Bratu, Alexandru Musi, Raul Bucur

Voluntari: Doru Andrei, Alexandru Chilili, Alexandru Munteanu, Florin Bălan

U Cluj: Ianis Stoica, Ovidiu Perianu, Albert Hofman, Victor Telcean

FC Botoşani: Gabriel David, Gabriel Niculescu, Răzvan Creţ

FC Hermannstadt: Vlăduţ Popa, Dragoş Iancu, Luca Mitrica, Alexandru Uţiu, Cosmin Bucuroiu

UTA Arad: Rareş Pop, Claudiu Negoescu, Marco Bota

Poli Iaşi: Ştefan Ştefanovici, Enrichi Finica, Alexandru Mogoş, Denis Ciaun, Antonio Dumitru, George Dragomir

Oţelul Galaţi: Andrei Rus, Ştefan Farcaş, Andreas Chiriţoiu, Laurenţiu Maxim

Dinamo: Ahmed Bani, Costin Amzăr, Denis Oncescu, Antonio Borduşanu, David Ţone, Ioan Borcea, David Irimia, Alexandru Irimia

2 sezoane vor fi eligibili pentru U21 jucătorii născuţi după 1 ianuarie 2002

0 goluri a marcat România U21 la Campionatul European pe care l-a găzduit