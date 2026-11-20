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Meciul Farul Constanța – U Cluj, din etapa a 16-a a SuperLigii, a fost întrerupt pentru aproximativ două minute din cauza scandărilor rasiste.

La finalul meciului, Issouf Macalou a mărturisit că a fost victima scandărilor rasiste ale fanilor de la Constanța. Autor al unui gol în meciul de la Ovidiu, Macalou a avut un discurs extrem de dur, a condamnat gesturile suporterilor și i-a cerut arbitrului să oprească partida.

„Eu și colegii mei am auzit câteva lucruri rasiste și nu este posibil să auzim așa ceva în 2026. De asta am fost puțin nervoși la finalul partidei. Nu putem accepta astfel de lucruri. I-am spus arbitrului să oprească jocul. Au și ei un jucător de culoare în echipă și nu înțeleg cum se poate întâmpla așa ceva în 2026. Este rușinos să faci așa ceva pe un stadion de fotbal. Este foarte grav. Nu putem accepta asta, nu este normal!”

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Este o victorie foarte importantă pentru noi. Farul este o echipă foarte bună, se află aproape de noi în clasament și am reușit să creăm o oarecare distanță față de ei. Sabău este un antrenor excelent, știm asta. Are un stil interesant, bazat pe multă posesie. Nu am avut mingea în multe momente, așa că trebuia să fim extrem de concentrați pentru a reuși să înscriem din puținele ocazii create”, a declarat Macalou.

Farul – U Cluj, întrerupt în minutul 85 pentru rasism

SuperLiga a fost lovită de un nou episod de rasism. S-a întâmplat la meciul dintre din etapa a 16-a a campionatului românesc. „Centralul” Florin Andrei a fost nevoit să întrerupă partida timp de câteva minute.

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Incidentul s-a petrecut în minutul 85, când din peluza ocupată de suporterii Farului s-au auzit scandări cu caracter rasist. Atunci, Andrei a decis să oprească jocul, în încercarea de a calma spiritele și de a pune capăt manifestărilor discriminatorii.

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Florent Poulolo, fundașul formației Universitatea Cluj, a fost vizibil deranjat de cele întâmplate. Fotbalistul a făcut mai multe gesturi prin care și-a exprimat nemulțumirea față de comportamentul suporterilor constănțeni. Lucrurile nu au degenerat și, la scurt timp, după aproximativ două minute, jocul de la Ovidiu s-a reluat fără probleme.

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Fanii Farului sunt recidiviști. Nu e prima dată când Peluza „marinarilor” fac astfel de gesturi. Pe 7 noiembrie, la partida cu Rapid, în ciuda apelurilor făcute pentru încetarea acestora.

Scenariu asemănător la Sepsi – Dinamo! Partida a fost întreruptă din cauza scandărilor xenofobe

Un alt episod a avut loc pe 9 octombrie 2026, la partida Sepsi – Dinamo 0-2, scor în etapa a 11-a din SuperLiga. În minutul 83, arbitrul Viorel Flueran a întrerupt jocul după ce suporterii dinamoviști au scandat mesaje xenofobe la adresa comunității maghiare. Laszlo Dioszegi, patronul formației din Sf. Gheorghe, a reacționat vehement în tribune și a solicitat oprirea meciului. De asemenea .

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Partida de la Sf. Gheorghe a fost reluată după aproximativ două minute, însă incidentele nu au rămas fără urmări. Comisia de Disciplină a Federației Române de Fotbal a sancționat-o ulterior pe Dinamo cu o amendă de 11.250 de lei.