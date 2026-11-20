Farul – U Cluj, programat vineri, 20 noiembrie, de la ora 20:30, este unul dintre cele mai importante meciuri ale etapei a 16, prima din returul sezonului regular de SuperLiga. Informații de ultimă oră, statistici OPTA, desfășurarea meciului în timp real sau cote la pariuri, toate vă sunt oferite de FANATIK. Duelul de la Ovidiu se vede pe Digi Sport și Prima Sport.
Farul Constanța și Universitatea Cluj sunt două dintre cele mai bune echipe ale actualului sezon de SuperLiga. În prezent, acestea sunt în top 6, iar jocul prestat le dă speranțe la play-off și la finalul sezonului regular. Formațiile antrenate de Ioan Ovidiu Sabău (58 de ani) și Cristiano Bergodi (62 de ani) au oferit și în tur, pe Cluj Arena, un meci plăcut. S-a terminat 2-1 pentru „Șepcile Roșii”.
În acest moment, doar 2 puncte stau între Farul și U Cluj. Ardelenii sunt pe locul 5 (24 de puncte), iar „marinarii” pe 6 (24 de puncte). Ambele sunt obligate să obțină un rezultat pozitiv, altfel riscă să fie ajunse din spate de Corvinul Hunedoara și FCSB, aflate pe locurile 7 și 8. Dacă ne uităm mai sus, peste U Cluj este Petrolul, cu 27 de puncte.
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GOL
|Pct
|1▲
|Univ. Craiova
|15
|10
|3
|2
|34-10
|33
|2▼
|Dinamo
|15
|10
|3
|2
|32-11
|33
|3
|Rapid
|15
|9
|4
|2
|24-14
|31
|4▲
|Petrolul
|15
|8
|3
|4
|20-18
|27
|5▼
|U Cluj
|15
|8
|2
|5
|26-20
|26
|6
|Farul
|15
|6
|6
|3
|24-22
|24
|7▲
|Corvinul
|15
|6
|4
|5
|17-16
|22
|8▼
|FCSB
|15
|6
|3
|6
|20-21
|21
|9
|CFR Cluj
|15
|5
|4
|6
|20-21
|19
|10
|UTA
|15
|5
|3
|7
|16-20
|18
|11
|Sepsi OSK
|15
|4
|6
|5
|11-20
|18
|12
|FC Botoşani
|15
|3
|6
|6
|19-20
|15
|13▲
|FC Argeș
|15
|4
|3
|8
|10-17
|15
|14▼
|Oțelul
|15
|2
|7
|6
|17-23
|13
|15
|FC Voluntari
|15
|2
|2
|11
|15-33
|8
|16
|Csikszereda
|15
|1
|3
|11
|9-28
|6
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Statisticile nu sunt disponibile.
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Nu există comentarii disponibile.
Ioan Ovidiu Sabău și Cristiano Bergodi sunt doi dintre cei mai buni și apreciați antrenori ai SuperLigii. Aceștia au pus în teren, și în tur, echipe solide, care au oferit un meci plăcut. Ce echipe de start aliniază în acest weekend și cum sunt așezați în teren cei 22 de jucători. Aflăm în această secțiune a articolului. FANATIK va prezenta și schimbările efectuate de antrenori, precum și impactul acestora asupra desfășurării partidei.
Formațiile nu sunt disponibile încă.
Pariorii anticipează un meci echilibrat Farul – U Cluj. Gazdele pleacă cu șansa a doua, primind o cotă de 2,87. Dincolo, U Cluj, care nu a reușit să bată etapa trecută la „Lanterna” Csikszereda, are cotă de 2,47. La un meci între echipe cu atacuri bune, cum sunt Farul și „U”, un pariu indicat este „ambele marchează (GG)” la o cotă de 1,65!