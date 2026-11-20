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Farul – U Cluj, programat vineri, 20 noiembrie, de la ora 20:30, este unul dintre cele mai importante meciuri ale etapei a 16, prima din returul sezonului regular de SuperLiga. Informații de ultimă oră, statistici OPTA, desfășurarea meciului în timp real sau cote la pariuri, toate vă sunt oferite de FANATIK. Duelul de la Ovidiu se vede pe Digi Sport și Prima Sport.

Farul – U Cluj în etapa 16 din SuperLiga României

Farul Constanța și Universitatea Cluj sunt două dintre cele mai bune echipe ale actualului sezon de SuperLiga. În prezent, acestea sunt în top 6, iar jocul prestat le dă speranțe la play-off și la finalul sezonului regular. Formațiile antrenate de Ioan Ovidiu Sabău (58 de ani) și Cristiano Bergodi (62 de ani) au oferit și în tur, pe Cluj Arena, un meci plăcut. S-a terminat 2-1 pentru „Șepcile Roșii”.

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Superliga · Sezon regulat · Etapa 16 Farul 2026-11-20T18:30:00Z U Cluj Arbitri Arbitru centru: F. Andrei Arbitru asistent 1: R. Bîrdeș Arbitru asistent 2: I. Neacșu Al patrulea oficial: C. Buşi VAR: S. Kovacs Asistent VAR: L. Ruşandu

Clasament SuperLiga etapa 16, înainte și după Farul – U Cluj

În acest moment, doar 2 puncte stau între Farul și U Cluj. Ardelenii sunt pe locul 5 (24 de puncte), iar „marinarii” pe 6 (24 de puncte). Ambele sunt obligate să obțină un rezultat pozitiv, altfel riscă să fie ajunse din spate de , aflate pe locurile 7 și 8. Dacă ne uităm mai sus, peste U Cluj este Petrolul, cu 27 de puncte.

# Echipă J V E Î GOL Pct 1 ▲ Univ. Craiova 15 10 3 2 34-10 33 2 ▼ Dinamo 15 10 3 2 32-11 33 3 Rapid 15 9 4 2 24-14 31 4 ▲ Petrolul 15 8 3 4 20-18 27 5 ▼ U Cluj 15 8 2 5 26-20 26 6 Farul 15 6 6 3 24-22 24 7 ▲ Corvinul 15 6 4 5 17-16 22 8 ▼ FCSB 15 6 3 6 20-21 21 9 CFR Cluj 15 5 4 6 20-21 19 10 UTA 15 5 3 7 16-20 18 11 Sepsi OSK 15 4 6 5 11-20 18 12 FC Botoşani 15 3 6 6 19-20 15 13 ▲ FC Argeș 15 4 3 8 10-17 15 14 ▼ Oțelul 15 2 7 6 17-23 13 15 FC Voluntari 15 2 2 11 15-33 8 16 Csikszereda 15 1 3 11 9-28 6

Statistici OPTA pentru pariuri la Farul – U Cluj: jucători, șuturi, cornere, faulturi, cartonașe, offside-uri

Acest extrem de atractiv meci de la malul mării, Farul – U Cluj poate fi urmărit pe FANATIK și din perspectiva statisticilor avansate OPTA. Timp de 90 de minute, pe site-ul nostru primiți informații minut cu minut despre fiecare jucător implicat în meci. Apar, în tabelul de mai jos, date legate de goluri (G), șuturi pe (ȘP) sau spre poartă (Ș), cornere obținute (CO), cartonașe galbene (CG) sau roșii (CR) și intervenții ale portarilor (PAR). Pe toate le găsiți mai jos, în detaliu, imediat cum se petrec. În general, casele de pariuri oferă cote bune pentru statistici legate de șuturi, cornere sau cartonașe.

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Statisticile nu sunt disponibile.

Desfășurarea meciului Farul – U Cluj, LIVE comentariul în timp real

Încleștarea Farul – U Cluj poate fi urmărită de fanii fotbalului și în comentariul în timp real de pe FANATIK. Aici apar momentele importante de pe stadionul de la Ovidiu. Puteți afla informații despre goluri, ocazii, șuturi periculoase, cornere, cartonașe, schimbări, faze controversate și eventuale intervenții VAR. Nimic din ceea ce se petrece la această partidă nu are cum să fie ratat.

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Echipele de start și schimbări la Farul – U Cluj

Ioan Ovidiu Sabău și Cristiano Bergodi sunt doi dintre . Aceștia au pus în teren, și în tur, echipe solide, care au oferit un meci plăcut. Ce echipe de start aliniază în acest weekend și cum sunt așezați în teren cei 22 de jucători. Aflăm în această secțiune a articolului. FANATIK va prezenta și schimbările efectuate de antrenori, precum și impactul acestora asupra desfășurării partidei.

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Formațiile nu sunt disponibile încă.

Cele mai tari cote la pariuri la Farul – U Cluj

Pariorii anticipează un meci echilibrat Farul – U Cluj. Gazdele pleacă cu șansa a doua, primind o cotă de 2,87. Dincolo, U Cluj, care nu a reușit să bată etapa trecută la „Lanterna” Csikszereda, are cotă de 2,47. La un meci între echipe cu atacuri bune, cum sunt Farul și „U”, un pariu indicat este „ambele marchează (GG)” la o cotă de 1,65!