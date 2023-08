Farul – Universitatea Craiova, ora 21:30, în etapa 7 din SuperLiga. Echipele de start

Meciul Farul – Universitatea Craiova are loc duminică, 27 august, cu începere de la ora 21:30, în cadrul etapei a 7-a din SuperLiga. Dobrogenii sunt în fața returului crucial de săptămâna viitoare de la Helsinki, din play-off-ul Conference League, Farul plecând de la avantajul de 2-1 din tue. Gică Hagi ar fi dorit amânarea meciului cu Craiova, dar oltenii au spus nu și LPF a decis ca partida să se joace.

Unde se joacă meciul Farul – Universitatea Craiova

Întâlnirea Farul – Universitatea Craiova se dispută duminică, 27 august, de la ora 21:30, pe stadionul Academiei Gheorghe Hagi de la Ovidiu, în etapa a 7-a din SuperLiga. Este un meci extrem de important în mod tradițional, între două dintre cele mai bune cluburi din fotbalul românesc, dar acum dobrogenilor nu le pasă de acest meci, în joc fiind calificarea europeană, care ar aduce un bonus de 4 milioane euro.

Cu toate acestea sunt șanse mari ca și cu echipa de rezerve trimisă de Gică Hagi fanii Farului să vină în număr mare la meci și sigur vor lua drumul litoralului cel puțin o sută de suporteri ai alb-albaștrilor din Bănie, pentru că alb-albaștri sunt și jucătorii dobrogeni. În concluzie, sunt premise pentru o atmosferă frumoasă pe un stadion aproape plin.

Cine transmite la TV partida Farul – Universitatea Craiova

Parida Farul – Universitatea Craiova se joacă duminică, 27 august, de la ora 21:30, pe stadionul Academiei Gheorghe Hagi de la Ovidiu, în etapa a 7-a din SuperLiga și va fi transmisă la TV pe canalele Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. O mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

La Ovidiu, ca de altfel pe întreg litoralul românesc, duminică, 27 august, vremea este călduroasă, dar sub temepraturile caniculare de ka București, maxima zilei atingând la amiază numai 31 de grade, în acest fel la ora partidei coborându-se sub limita a 30 de grade, undeva în jur de 27-28, totuși suficient pentru luarea de pauze de hidratare. Arbitrează partida , omul cu care oltenii au câștigat toate cele opt meciuri conduse consecutiv.

Ce jucători lipsesc din confruntarea Farul – Universitatea Craiova

Cum era de așteptat Gică Hagi, dacă a văzut că LPF nu i-a amânat meciul, și, prin urmare, formaîia care va intra pe teren la meciul cu Universitatea Craiova va fi alcătuită din rezerve, cu o posibilă excepție dintre titulari, fundașul central Ionuț Larie.

Craiovenii vin în formație completă, dar cu câteva posibile schimbări în formula de start, adică fundaș dreapta să joace Vlădoiu în locul lui Ndong iar vedeta Kurtic să fie trecută pe bancă, în locul său fiind preferat un mijlocaș cu un profil ceva mai defensiv, Mateiu. Reghecampf va juca însă foarte ofensiv, cu patru oameni de gol: Bairam – Mitriță – Ivan – Markovic.

Cote la pariuri la jocul Farul – Universitatea Craiova

Casele de pariuri au luat act de faptul că Farul nu va intra pe teren cu cea mai bună formulă de echipă și, în consecință, au decis să acorde prima șansă la victorie oltenilor, dar diferența nu este una foarte mare. Craiova are 2,10 la victorie iar dobrogenii au primit 3.50. Șansă dublă X2 are cotă 1,30 iar șansă dublă 1X are cotă 1,60. Gol marcat de olteni are cotă 1,26 iar reușita gazdelor ajunge la 1,55.

Sunt patru meciuri jucate la Ovidiu în ultimii ani de când Farul a fuzionat cu fosta echipă a lui Gică Hagi, Viitorul. Și bilanțul este clat favorabil dobrogenilor, care au înregistrat trei victorii și au pierdut o singură dată, în 2022, dar foarte clar, cu scorul de 0-3. Ultimul meci direct la Ovidiu a fost unul cu cinci goluri și cu victoria gazdelor cu scorul de 3-2.