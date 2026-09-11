Sport

Farul – UTA, LIVE VIDEO în SuperLiga, etapa 9. Informații de ultimă oră, statistici OPTA, desfășurarea meciului în timp real

Farul - UTA, SuperLiga, etapa 9. Urmărește live text, pe FANATIK, echipele de start, statisticile OPTA, clasament și toate fazele importante ale partidei de la Ovidiu.
Adrian Baciu
11.09.2026 | 14:53
Farul UTA LIVE VIDEO in SuperLiga etapa 9 Informatii de ultima ora statistici OPTA desfasurarea meciului in timp real
SPECIAL FANATIK
Farul - UTA, live, în etapa 9 din SuperLiga României. Sursa foto: sportpictures.eu
ADVERTISEMENT

Farul Constanța și UTA Farul, două echipe care nu au mai pierdut de foarte multe partide oficiale, se întâlnesc vineri, 11 septembrie 2026, de la ora 18:00, în etapa a 9-a de SuperLiga. Gazdele vor să rămână în top 6, în timp ce bănățenii țintesc pătrunderea în prima jumătate a clasamentului. Meciul de la Ovidiu se vede pe Prima Sport și Digi Sport.

Farul – UTA în etapa 9 din SuperLiga României

Echipa lui Ioan Ovidiu Sabău (58 de ani) poate fi declarată „Regina remizelor” în acest start de sezon de SuperLiga. Dobrogenii au ajuns la 5 egaluri în 8 etape. Un singur meci au pierdut cei de la Farul, chiar în prima rundă. De cealaltă parte, UTA, după 0 victorii în 6 etape, a început să lege succesele și meciurile cu multe goluri: 3-1 cu FCSB, apoi 5-1 cu Csikszereda. Date fiind aceste statistici, duelul de vineri se anunță extrem de interesant și palpitant.

ADVERTISEMENT
Superliga · Sezon regulat · Etapa 9
Farul
UTA
Arbitri
Arbitru centru: H. Mladinovici Arbitru asistent 1: A. Vornicu Arbitru asistent 2: F. Iftode Al patrulea oficial: V. Băban VAR: B. Dumitrache Asistent VAR: H. Feșnic

Clasament SuperLiga etapa 9, înainte și după Farul – UTA

Înainte de etapa a 9-a de SuperLiga, Farul Constanța ocupa locul 5 în clasament, cu 11 puncte, la 6 de liderul Dinamo. Oaspeții lor din această rundă, UTA, sunt pe locul 13, cu 9 puncte. Distanța dintre cele două echipe se poate anula în cazul în care echipa lui Adi Mihalcea (50 de ani) se impune la Ovidiu.

# Echipă J V E Î GOL Pct
1 Dinamo 8 5 2 1 16-6 17
2 Rapid 8 4 3 1 9-4 15
3 Petrolul 8 5 0 3 9-10 15
4 Univ. Craiova 8 4 2 2 18-9 14
5 Farul 8 2 5 1 10-8 11
6 FCSB 8 3 2 3 11-10 11
7 FC Botoşani 8 2 4 2 12-8 10
8 Corvinul 8 2 4 2 8-6 10
9 CFR Cluj 7 3 1 3 11-10 10
10 Oțelul 8 2 4 2 9-9 10
11 FC Argeș 8 3 1 4 4-6 10
12 Sepsi OSK 8 2 4 2 4-8 10
13 UTA 8 2 3 3 11-11 9
14 U Cluj 7 3 0 4 9-13 9
15 FC Voluntari 8 2 2 4 8-18 8
16 Csikszereda 8 0 1 7 5-18 1

Statistici OPTA pentru pariuri la Farul – UTA: jucători, șuturi, cornere, faulturi, cartonașe, offside-uri

Cu ajutorul statisticilor OPTA, evoluțiile celor 22 de titulari și a rezervelor din partida de la Ovidiu vor fi monitorizate în această secțiune. Fiecare fotbalist care bifează minute va apărea în tabelul de mai jos. Vom afla despre fiecare dacă a tras pe (ȘP) sau spre poartă (Ș), dacă a încasat vreun cartonaș galben/roșu (CG / CR), câte faulturi a făcut (FC) și de câte ori a fost faultat (FP). Legat de portari, vom fi la curent în fiecare minut cu numărul de parade reușite (PAR) pe parcursul jocului. Toate casele de pariuri ofertă cote atractive pe astfel de statistici: șuturi, cornere, cartonașe roșii/galbene etc.

ADVERTISEMENT
General al Armatei Române, găsit împuşcat în cap. Anchetatorii au descoperit un pistol...
Digi24.ro
General al Armatei Române, găsit împuşcat în cap. Anchetatorii au descoperit un pistol lângă trupul său. Ce spune poliția

Statisticile nu sunt disponibile.

Desfășurarea meciului Farul – UTA LIVE VIDEO comentariul în timp real

De la meciul Farul – UTA nu lipsește nici un live text în timp real al partidei. Grație comentariului de mai jos, fanii fotbalului nu ratează nimic din ceea ce se întâmplă în meci. Golurile, ocaziile mari, schimbările, cornerele, cartonașele, intervențiile VAR și multe alte evenimente, cu toate apar mai jos, extrem de detaliate.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"M-a omorât din toate punctele de vedere!" Sorana Cîrstea, dezvăluiri neașteptate despre relația de care nu știa nimeni

Nu există comentarii disponibile.

Echipele de start și schimbări la Farul – UTA

Cum vor încerca Sabău și Mihalcea să se surprindă în acest meci? Cum vor fi așezate în teren cele două formații. În cele ce urmează vom afla, de îndată ce foile oficiale sunt disponibile, echipele de start în Farul – UTA. Nu în ultimul rând, după startul partidei, toată secțiunea primește actualizări în timp real, cu marcatori, jucători avertizați și alte informații-cheie.

ADVERTISEMENT

Formațiile nu sunt disponibile încă.

Cele mai tari cote la pariuri la Farul – UTA

Interesante sunt și pariurile de la acest meci jucat la Ovidiu. Superbet ofertă cote destul de echilibrate. Farul pleacă cu 2,37, în timp ce UTA are 3,15. Un pariu mai sigur de la acest duel pare a fi „Interval goluri 2-5” cu o cotă de 1,41. Pe risc se poate merge pe „Ambele marchează (GG)” cu o cotă de 1,80.

FCSB a decis! Cine a ieșit de pe lista de SuperLiga pentru a-i...
Fanatik
FCSB a decis! Cine a ieșit de pe lista de SuperLiga pentru a-i face loc lui Karlo Muhar
Dani Coman, uluit de situația de la FC Argeș: „Nu mi s-a întâmplat...
Fanatik
Dani Coman, uluit de situația de la FC Argeș: „Nu mi s-a întâmplat asta în 12 ani de când sunt conducător!”
Ciprian Marica îi prevede un viitor sumbru noului transfer de la FCSB: „Mai...
Fanatik
Ciprian Marica îi prevede un viitor sumbru noului transfer de la FCSB: „Mai joacă 2-3 meciuri și pleacă”
Tags:
Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
Parteneri
Cel mai scump transfer al FCSB, OUT din prima echipă
iamsport.ro
Cel mai scump transfer al FCSB, OUT din prima echipă
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!