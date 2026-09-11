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Farul Constanța și UTA Farul, două echipe care nu au mai pierdut de foarte multe partide oficiale, se întâlnesc vineri, 11 septembrie 2026, de la ora 18:00, în etapa a 9-a de SuperLiga. Gazdele vor să rămână în top 6, în timp ce bănățenii țintesc pătrunderea în prima jumătate a clasamentului. Meciul de la Ovidiu se vede pe Prima Sport și Digi Sport.

Farul – UTA în etapa 9 din SuperLiga României

Echipa lui Ioan Ovidiu Sabău (58 de ani) poate fi declarată „Regina remizelor” în acest start de sezon de SuperLiga. Dobrogenii au ajuns la 5 egaluri în 8 etape. Un singur meci au pierdut cei de la Farul, chiar în prima rundă. De cealaltă parte, UTA, după 0 victorii în 6 etape, a început să lege succesele și meciurile cu multe goluri: 3-1 cu FCSB, apoi 5-1 cu Csikszereda. Date fiind aceste statistici, duelul de vineri se anunță extrem de interesant și palpitant.

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Superliga · Sezon regulat · Etapa 9 Farul 2026-09-11T15:00:00Z UTA Arbitri Arbitru centru: H. Mladinovici Arbitru asistent 1: A. Vornicu Arbitru asistent 2: F. Iftode Al patrulea oficial: V. Băban VAR: B. Dumitrache Asistent VAR: H. Feșnic

Clasament SuperLiga etapa 9, înainte și după Farul – UTA

Înainte de etapa a 9-a de SuperLiga, în clasament, cu 11 puncte, la 6 de liderul Dinamo. Oaspeții lor din această rundă, UTA, sunt pe locul 13, cu 9 puncte. Distanța dintre cele două echipe se poate anula în cazul în care echipa lui Adi Mihalcea (50 de ani) se impune la Ovidiu.

# Echipă J V E Î GOL Pct 1 Dinamo 8 5 2 1 16-6 17 2 Rapid 8 4 3 1 9-4 15 3 Petrolul 8 5 0 3 9-10 15 4 Univ. Craiova 8 4 2 2 18-9 14 5 ▲ Farul 8 2 5 1 10-8 11 6 ▼ FCSB 8 3 2 3 11-10 11 7 ▲ FC Botoşani 8 2 4 2 12-8 10 8 ▼ Corvinul 8 2 4 2 8-6 10 9 ▲ CFR Cluj 7 3 1 3 11-10 10 10 ▼ Oțelul 8 2 4 2 9-9 10 11 ▼ FC Argeș 8 3 1 4 4-6 10 12 ▼ Sepsi OSK 8 2 4 2 4-8 10 13 ▲ UTA 8 2 3 3 11-11 9 14 ▼ U Cluj 7 3 0 4 9-13 9 15 FC Voluntari 8 2 2 4 8-18 8 16 Csikszereda 8 0 1 7 5-18 1

Statistici OPTA pentru pariuri la Farul – UTA: jucători, șuturi, cornere, faulturi, cartonașe, offside-uri

Cu ajutorul statisticilor OPTA, evoluțiile celor 22 de titulari și a rezervelor din partida de la Ovidiu vor fi monitorizate în această secțiune. Fiecare fotbalist care bifează minute va apărea în tabelul de mai jos. Vom afla despre fiecare dacă a tras pe (ȘP) sau spre poartă (Ș), dacă a încasat vreun cartonaș galben/roșu (CG / CR), câte faulturi a făcut (FC) și de câte ori a fost faultat (FP). Legat de portari, vom fi la curent în fiecare minut cu numărul de parade reușite (PAR) pe parcursul jocului. Toate casele de pariuri ofertă cote atractive pe astfel de statistici: șuturi, cornere, cartonașe roșii/galbene etc.

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Statisticile nu sunt disponibile.

Desfășurarea meciului Farul – UTA LIVE VIDEO comentariul în timp real

De la meciul Farul – UTA nu lipsește nici un live text în timp real al partidei. Grație comentariului de mai jos, fanii fotbalului nu ratează nimic din ceea ce se întâmplă în meci. Golurile, ocaziile mari, schimbările, cornerele, cartonașele, intervențiile VAR și multe alte evenimente, cu toate apar mai jos, extrem de detaliate.

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Echipele de start și schimbări la Farul – UTA

Cum vor încerca Sabău și Mihalcea să se surprindă în acest meci? Cum vor fi așezate în teren cele două formații. În cele ce urmează vom afla, de îndată ce foile oficiale sunt disponibile, echipele de start în Farul – UTA. Nu în ultimul rând, după startul partidei, toată secțiunea primește actualizări în timp real, cu marcatori, jucători avertizați și alte informații-cheie.

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Formațiile nu sunt disponibile încă.

Cele mai tari cote la pariuri la Farul – UTA

. Superbet ofertă cote destul de echilibrate. Farul pleacă cu 2,37, în timp ce UTA are 3,15. Un pariu mai sigur de la acest duel pare a fi „Interval goluri 2-5” cu o cotă de 1,41. Pe risc se poate merge pe „Ambele marchează (GG)” cu o cotă de 1,80.