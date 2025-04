Farul, victorie uriașă în Liga Elitelor U16! A învins-o pe Steaua și a trecut peste „roș-albaștri” în clasament

Farul Constanța continuă cursa de urmărire a Rapidului în clasamentul play-off-ului la categoria sub 16 ani. Gruparea antrenată de Marius Axinciuc s-a impus spectaculos contra Stelei, scor 4-1.

Farul, victorie importantă contra Stelei în play-off-ul Ligii Elitelor U16

s-a apropiat la doar două puncte de Rapid în clasamentul play-off-ului Ligii Elitelor la categoria sub 16 ani. Gruparea constănțeană a învins categoric Steaua București, în etapa a 11-a.

Alexandru Telehoi (min. 17), Răzvan Marincean (min. 45), Cosmin Mihai (min. 83) și Sergiu Rezmiveș (min. 90) au marcat pentru echipa antrenată de Marius Axinciuc, care a urcat pe locul doi în clasament.

La finalul partidei, antrenorul „marinarilor” a tras concluzille după succesul clar în fața roș-albaștrilor și a transmis că formația sa va da totul pentru calificarea în finală.

„Un meci foarte important. Era una dintre cele patru finale pe care le aveam de disputat până la finalul campionatului. Prima am reușit să o câștigăm. Sperăm în continuare să le câștigăm și pe celelalte trei.

Nu cred că am avut emoții în niciun moment al partidei. Am dominat meciul de la început până la sfârșit, doar lipsa de concentrare pe faza de atac a făcut ca scorul să nu fie unul mai mare”, a declarat Marius Axinciuc, antrenorul Farului U16.

„Toate aceste trei etape sunt ca niște finale pentru noi”

„Meciul acesta a fost foarte important pentru noi, asta pentru că am urcat pe locul doi în clasament și sunt foarte bucuros că am marcat și că mi-am ajutat echipa. Am avut puține emoții, dar coechipierul meu mi-a pasat și eu am marcat pentru echipa mea.

Toate aceste trei etape sunt ca niște finale pentru noi, trebuie să le câștigăm pe toate trei ca să putem să urcăm pe primul loc în clasament și să jucăm finala”, a spus Sergiu Rezvimeș, unul dintre marcatorii constănțenilor.