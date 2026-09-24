Sport

Duș rece pentru campioana României! Farul, învinsă categoric de Sparta Praga în Europa după ce a marcat 49 de goluri în cinci meciuri în Superliga Feminină

Farul Constanța domină autoritar SuperLiga feminină, dar continuă să sufere în Europa. Campioana României a pierdut cu 1-4 pe terenul Spartei Praga. Ce s-a întâmplat.
Alex Bodnariu
24.09.2026 | 05:00
Dus rece pentru campioana Romaniei Farul invinsa categoric de Sparta Praga in Europa dupa ce a marcat 49 de goluri in cinci meciuri in Superliga Feminina
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Farul, aproape eliminată din UEFA Women’s Europa Cup după 1-4 cu Sparta Praga
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Echipa feminină a Farului Constanța a fost învinsă categoric de Sparta Praga, scor 1-4, în prima manșă din turul al doilea preliminar al UEFA Women’s Europa Cup. Formația de la malul mării are un start năucitor în SuperLiga feminină, însă diferența de nivel se vede în continuare atunci când vine vorba despre competițiile europene.

Farul, aproape eliminată din UEFA Women’s Europa Cup după 1-4 cu Sparta Praga

Farul Constanța a suferit o înfrângere dură în Europa. Campioana României la fotbal feminin a pierdut cu 4-1 pe terenul celor de la Sparta Praga, în prima manșă din turul al doilea preliminar al UEFA Women’s Europa Cup. Constănțencele au ajuns în această competiție după ce au terminat pe locul secund mini-turneul din turul al doilea preliminar al UEFA Women’s Champions League. Farul a ținut aproape de Sparta în prima repriză. Cehoaicele au deschis scorul în minutul 26, iar Ioana Stancu a egalat în minutul 42. La pauză a fost 1-1.

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Sparta Praga s-a desprins însă după pauză. Bartoňová a transformat un penalty în minutul 53, Hansen a făcut 3-1 în minutul 69, iar Khyrová a stabilit scorul final în minutul 83. Farul rămâne astfel cu o misiune extrem de complicată în lupta pentru calificarea în faza următoare. Returul este programat miercuri, 30 septembrie, la Ovidiu, de la ora 17:00. Constănțencele trebuie să recupereze diferența de trei goluri. Câștigătoarea dublei manșe se califică în optimile UEFA Women’s Europa Cup, fază în care începe tabloul propriu-zis al competiției.

Farul Constanța a înscris 49 de goluri în cinci meciuri în campionat!

Fotbalul feminin din România pare să fi rămas mult în urma nivelului european. Campioana României a început sezonul intern cu 49 de goluri marcate în numai cinci etape. A învins Rapid cu 7-1, Vasas Femina cu incredibilul scor de 22-1, Universitatea Craiova cu 12-0 și, chiar înaintea deplasării la Praga, a trecut cu 8-1 de Universitatea Olimpia Cluj. A pierdut, însă, derby-ul cu Gloria Bistrița, scor 0-1.

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Farul pare că se distrează în multe dintre partidele din SuperLiga feminină, însă în Europa a fost surclasată de adversare mult mai puternice. Constănțencele au fost învinse cu 5-0 de Austria Viena, după ce trecuseră cu 3-1, după prelungiri, de Mura. Eliminată din Champions League, campioana României a ajuns în UEFA Women’s Europa Cup, unde a pierdut acum cu 4-1 în fața Spartei Praga.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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