Fascinanta poveste a fotbalistului de la Manchester United care a devenit preot după ce a irosit toţi banii câştigaţi din fotbal!

Nord-irlandezul Philip Mulryne a făcut şi apoi a făcut pasul la echipa mare, unde a fost legitimat între 1996 şi 1999, reuşind să bifeze şi câteva meciuri sub .

Fascinanta poveste a fotbalistului de la Manchester United care a devenit preot

Fotbalistul a avut şi 27 de selecţii în naţionala Irlandei de Nord, între 1997 şi 2007, pentru care a marcat trei goluri. Cea mai mare parte a carierei fotbalistice a petrecut-o la Norwich City, pentru care a evoluat între 1999 şi 2005.

S-a retras trei ani mai târziu de la King’s Lynn, un club englez din ligile inferioare. Cu un salariu de 500.000 de lire pe sezon în perioada Norwich, Mulryne a avut un stil de viaţă luxuriant.

“Nu înţelegeam de ce nu sunt fericit când am tot ce îşi doresc tinerii?”

După retragerea din activitate a făcut o schimbare bruscă în viaţa lui şi a devenit preot. Fostul fotbalist a vorbit despre momentul în care a simţit o chemare spre noua vocaţie:

“Este greu să identifici un anumit moment. Aş spune că a început în ultimul meu an la Norwich. Nu în mod explicit, nu mă gândeam la asta în acel moment, dar am început să fiu nemulţumit de stilul meu de viaţă.

Aveam o viaţă minunată ca fotbalist şi am fost foarte privilegiat, dar am constatat că, până la urmă, a existat un gol. Nu înţelegeam de ce nu sunt fericit când am tot ce îşi doresc tinerii?

“Am început să mă întorc la liturghie şi să mă rog în mod regulat”

Am pornit într-o călătorie pentru a-mi explora din nou credinţa, pe care o aveam în tinereţe. Am luat decizia să vin acasă pentru un an şi atunci s-a dat totul peste cap.

M-am oferit voluntar la un centru pentru persoane fără adăpost, pentru o perioadă. Am început să mă întorc la liturghie şi să mă rog în mod regulat.

Tocmai am găsit un adevărat sentiment de împlinire. Fotbalul a avut suişuri şi coborâşuri, iată ceva care îmi dădea un sentiment constant de mulţumire”, a spus Mulryne potrivit .

Este preot din 2017! Convins de Peter Crouch să îmbrăţişeze noua vocaţie

Ajuns la 46 de ani, fostul fotbalist are titlul de Părinte Reverend, fiind hirotonit preot pentru Ordinul Dominican în 2017 şi în prezent este la o biserică din Cork. Mulryne spune că nu are niciun regret că a luat această decizie:

“Vocaţia mea am regăsit-o mai târziu, am simţit o dorinţă puternică pentru acest mod de viaţă şi am rămas cu el câteva luni, apoi mi-am făcut curajul să-l explorez şi am luat decizie. Şi au trecut opt ani”, a spus Mulryne.

Peter Crouch a fost coleg cu Philip Mulryne la Norwich şi în cartea sa “How to Be an Ex-Footballer” (n.r. Cum să fii un fost fotbalist), a explicat că s-ar putea să aibă un rol în hirotonirea fotbalistului nord-irlandez:

“Poate – și aceasta este o posibilitate – a petrecut cu mine în acele luni “amețitoare” care l-au convins că are nevoie de o nouă direcție în viața lui”, a scris Crouch.

A investit toţi banii într-un fond şi a fost falimentar!

În anul 2016, fostul mijlocaş a rămas falit. Daily Mail scrie că a investit masiv într-un fond care a exploatat o breşă în legislaţie, oferind beneficii fiscale celor care îşi pun banii în industria filmului.

Mulţi foşti fotbalişti s-au înscris la astfel de scheme care le-au oferit nişte reduceri uriaşe ale taxelor şi au pierdut averi. Mai mult, mulţi dintre ei au fost cercetaţi de autorităţi pentru evaziune fiscală.

46 de ani are Philip Mulryne

2017 este anul în care Mulryne a devenit preot