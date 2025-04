Fashionista Alexia Eram își donează hainele. Unde ajung obiectele vestimentare din dulapul fiicei Andreei Esca. Exclusiv

Alexia Eram, pasionată de fashion, nu mai are loc în dulapuri, așa că o mare parte din hainele pe care le poartă, le donează.

Obișnuiește să facă acest gest în perioada sărbătorilor, după o sortare riguroasă a ținutelor. Recent, fiica Andreei Esca a umplut o mașină cu multe cutii cu haine și le-a dus la o casă de copii, după cum a povestit pentru FANATIK.

Alexia Eram donează hainele pe care nu le mai poartă

“Hainele pe care nu le mai port, unele, le donez. Chiar acum câteva luni am fost la o casă de copii și am donat multe cutii, foarte multe cutii de haine. O mașină întreagă de cutii, pe care cei de acolo le-au împărțit la mai multe case, ca să fie toată lumea fericită. De obicei fac asta de Crăciun, în perioada sărbătorilor, obișnuiesc să fac asta.

Și câteodată, sincer, unele haine pe care nu le mai port, le mai țin acolo în dulap. Mă atașez emoțional de haine. Zic că o țin acolo poate revine moda sau că nu pot să o dau pentru că am purtat-o acolo și îmi amintește de ceva. De asta nu mai am loc în dulap”, ne-a declarat Alexia Eram.

Fiica Andreei Esca a fost prezentă marți seara la un eveniment monden organizat de un brand celebru de haine. Ea a îmbrăcat o ținută casual cu care a atras toate privirile.

“Port o ținută aproape full BSB pentru că suntem la evenimentul lor de aniversare a 20 de ani, o ținută casual – chic, să zicem așa, pentru că spatele e din jeans și fața este din material de costum, pe care am accesorizat-o cu o cămașă și niște stiletto.

“Din camera mea lipsește organizarea. Este un haos”

Când trebuie să mă pregătesc să ies din casă, nu știu să spun cât îmi ia ca și timp . Depinde de situație. Câteodată n-am niciun chef și-mi pun un blug pe mine și un tricou și câteodată îmi ia două ore. Dar pentru evenimente de obicei ne pregătim cam cu câteva zile înainte sau cu câteva ore înainte. Ca să fim siguri că avem o ținută care să corespundă cu evenimentul la care urmează să merg”, mai spune ea.

Atunci când își pregătește ținuta pentru evenimente sau ședințe foto, în camera Alexiei Eram este haos. Nu are întotdeauna timp să-și așeze hainele la loc, așa că stă cu ele împrăștiate și câteva zile. Însă, atunci când are timp, îi place să și le organizeze, să le pună pe fiecare la loc.

“Din camera mea lipsește organizarea (râde – n.r. ). Este un haos, o ordine dezorganizată, să zic așa, pentru că nu prea stau pe acasă. Totul este aruncat, dar după aia când am așa o zi… înnebunesc și încep să strâng. Vine o doamnă și mă mai ajută, sigur, dar nu vine în fiecare zi.

Dar da, mă ajută pentru că fără ea nu știu ce aș face… Dacă aș avea timp, mie chiar îmi place câteodată să îmi aranjez lucrurile. Dar pentru că fac atât de multe chestii în timpul zilei, când ajung acasă, vreau să mă trântesc în pat”, a mai declarat, ea, pentru FANATIK.

“De doi ani nu mă mai dau cu fond de ten”

Alexiei Eram îi place să-și facă outfit-urile zilnic, când iese din casă. Uneori reușește să fie gata într-un sfert de oră, alteori în câteva ore. Makeup-ul nu îi ia foarte mult timp să și-l facă pentru că, de doi ani, a renunțat să-și mai încarce fața cu fond de ten.

“Fără make-up ies din casă în fiecare zi. Eu, de doi ani nu mă mai dau cu fond de ten, ca să știți, doar la evenimente și shootinguri. De când am fost în America Express am învățat un truc cu stickul de contouring și am văzut că își face treaba și așa îmi las și tenul să respire. Pentru că oricum aproape zilnic mă machiez profesional pentru că am filmări și evenimente. Dar când nu am nimic, îmi dau doar cu un stick de contouring și un concealer, stickul de sprâncene, și am plecat din casă”, ne-a mai mărturisit Alexia Eram.

În această perioadă, fiica Andreei Esca își alege ținute mai largi care să îi acopere puținele kilograme în plus pe care le-a luat în ultima perioadă. Alexia a intrat la dietă strictă după o perioadă în care și-a făcut de cap din punct de vedere alimentar.

Alexia Eram,la dietă ca să o încapă hainele: “Am intrat la dietă pentru că în ultima perioadă am cam mâncat ce am vrut. Am pus câteva kilograme, dar de fericire”

“Am intrat la dietă pentru că în ultima perioadă am cam mâncat ce am vrut. Am pus așa câteva kilograme, dar de fericire (râde – n.r. ).

Încerc să mănânc echilibrat, de obicei în timpul săptămânii mănânc foarte strict, foarte sănătos, și în weekend îmi dau liber, să zic așa. Fac foarte mult sport, când am timp mai fac și tratamente de remodelare corporală. Și o dată pe lună fac un tratament facial”, a mai spus vedeta.

Dietă va ține și de Paște. Alexia Eram nu se va apropia de bunătățile tradiționale pentru că și-a propus să nu se abată de la dieta ei până cel puțin în luna mai. Nu și-a făcut încă planuri unde și cu cine va petrece Paștele, dar ce știe sigur este că va respecta tradiția din familie. Și anume, va organiza “egg hunt” și, alături de familie, va căuta ouă de ciocolată.

Ce face de Paște Alexia Eram: “Cel mai probabil o să fiu alături de familia mea și o să facem probabil un egg hunt cum facem în fiecare an. Ne căutăm ouă de ciocolată”

“Nu știu încă ce fac de Paște, habar n-am. Cel mai probabil o să fiu alături de familia mea și o să facem probabil un egg hunt cum facem în fiecare an. Ne căutăm ouă de ciocolată.

Nu cred că voi mânca preparate de Paște pentru că aș vrea să mă țin de dietă până în mai, măcar”, a declarat ea.

“Pe plan personal sunt bine, nu mă vezi?”

Pe plan personal, Alexia Eram este fericită și împlinită, iar pe plan profesional se bucură de noi contracte. “ Ți se pare că nu sunt bine? (zâmbește – n.r. ). Sunt bine. În rest, am lansat brandul meu, acum câteva luni, acum mă concentrez să fie cât mai frumos. Să continui proiectele mele în social media și, cine știe, poate să avem și alte proiecte și internațional. Doamne ajută! “, a adăugat ea.

Proiecte tv nu are în perioada următoare, iar dacă va avea propuneri, se va gândi bine dacă va accepta sau nu. Spre exemplu, Alexia Eram nu s-ar vedea participând la un show ca Survivor. Ea spune că n-ar rezista să stea atâtea luni departe de casă.

“Emisiuni momentan nu, am fost la America Express. La Survivor nu m-aș vedea, cred că m-aș plictisi atâtea luni și aș și muri de foame. Chiar șase luni nu e de mine. Ce fac, mănânc cocos încontinuu? Nu, nu”, a mai spus ea.