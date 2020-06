Fata din Mehedinţi arsă de criminalul în serie este desfigurată: ”Nu i se mai cunoaște fața, nu mai are păr pe cap”

Adolescenta din Mehedinți incendiată de un criminal în serie, ieșit nu de mult timp din închisoare, este de nerecunoscut. Vecinii spun că tânăra a fost desfigurată în urma incendiului provocat de bărbat.

Tânăra a suferit arsuri grave de gradul II și III, fiind afectat cam 90% din corp. Șansele de supraviețuire sunt minime, spun medicii, care se arată sceptici în recuperarea fizică a adolescentei din Mehedinți.

Minora de 17 ani se afla în casă cu bunica ei în momentul în care incendiul a fost provocat de către Ion Cristian Turnagiu. Bărbatul a intrat peste ea în camera, a stropit-o cu benzină și i-a dat foc.

Vecinul fetei arse din Mehedinţi: ” Fața nu i se cunoaște”

” E o nenorocire mare. Fata e arsă grav. Fața nu i se cunoaște. Nu mai are păr. Ar trebui să nu le mai dea drumul deloc criminalilor în libertate”, este mărturia unui vecin, după ce a văzut-o pe adolescentă scoasă din casă, în urma incendiului.

Tânăra a fost internată la 2 spitale, iar în prezent se află la Spitalul Grigore Alexandrescu din Capitală.

” În acest moment este intubată, ventilată mecanic. Arsurile sunt profunde și se întind pe 90% din suprafața corpului și necesită operații serate, însă nu are zone donatoare.

Este foarte arsă la cap și are arsuri de căi respiratorii superioare. Șansele de supraviețuire sunt reduse. Important e să vedem dacă o mai putem ajuta cu chirurgia.

Deocamdată este într-o stare relativ stabilă. Un ars până nu își consumă toate rezervele și ea fiind un organism tânăr, probabil că rezistă mai mult”, a declarat Raluca Alexandru, purtătorul de cuvânt al spitalului Grigore Alexandrescu pentru Gândul.ro.

A ars ca o torță

Cei prezenți la incendiul provocat de fostul condamnat Ion Cristian Turnagiu au declarat că adolescenta de 17 ani din Mehedinți nu a avut cum să scape nevătămată.

Fratele tinerei a declarat că l-a văzut pe agresor fugind, după ce a dat foc la casă și a turnat benzină pe copilă.

“ Când am ieșit din casă, soră-mea ardea, iar el fugea. Eu am fugit să o scot pe soră-mea și să arunc apă pe ea, din fântână. Am încercat să sting focul, iar el a fugit.

Mi-a spus că soră-mea merită să ardă. Am luat găleata de apă și am aruncat apă pe ea. Ardea toată casa. El a venit și a dat cu benzină.

Venise și cu toporul, dar l-a lăsat după pat. Obișnuia să vină la noi, pentru că era prieten cu taică-miu. Ar fi avut o relație cu soră-mea, am văzut mesaje la ea în telefon.

Îi spunea că el a iubit-o și că l-a făcut să sufere. O mai amenința pe soră-mea. Ar fi avut o relație cu ea. S-au cunoscut la Severin și apoi a venit aici, în Dîrvari”, a povestit fratele fetei, pentru Actual Mehedinți.

Violată, apoi incendiată

Fata arsă din Mehedinți a depus plângere la Poliție pentru viol cu câteva zile înainte să fie incendiată. Revoltat, bărbatul s-a dus și i-a dat foc.

Reacția criminalului este de necrezut, după ce a violat-o și i-a dat foc adolescentei de 17 ani. Ștefan Cercel, procuror Parchetul de pe lângă Tribunalul Mehedinți: ” A spus că nu își explică de ce a săvârșit această faptă, însă îi pare tare rău. Din modalitatea de comitere a faptei rezultă cu certitudine că a premeditat-o, pentru altfel nu mergea cu benzină la locul faptei.”

Cu toate că a fost depusă plângere de viol pe numele criminalului, acesta a fost lăsat liber. Ștefan Cercel, procuror Parchetul de pe lângă Tribunalul Mehedinți: ” Decizia procurorului de a propune sau nu arestarea preventivă îi aparține în exclusivitate. Nu pot să vă spun de ce nu a făcut acest lucru. S-a dispus de la Parchetul General verificarea acestor elemente cu legătură cu fapta de tentativă de omor.”

Din centrul de protecție, culmea este că fata a cerut să meargă acasă, menționând că se simte în siguranță.

Cine este criminalul în serie Ion Turnaghiu

Ion Turnagiu este criminal în serie. Bărbatul a ucis 4 ani oameni, printre care și o femeie însărcinată. Prima victimă a fost o femeie însărcinată, mamă unei fetițe de un an și trei luni. Crima a fost premeditată pentru bani

Apoi a ucis 2 bătrâni care âl primiseră în locuință. Tot pentru bani. Apoi a ucis un prieten cu care a băut o seară întreagă. Motivul: banii.

Bărbatul a fost condamnat pe viață în urmă 26 de ani de pușcărie și a fost eliberat anul trecut pentru bună purtare. El trebuia să iasă din pușcărie în 2091.

Cosmin Sima, judecător Tribunalul Mehedinți: ” A fost discutat în comisia de propuneri a penitenciarului de 9 ori. Întrucât se afla încarcerat în regim deschis avea 32 de recompense și 215 ore câștig din muncă, comisia din cadrul penitenciarului a propus eliberarea condiționată a acestei persoane. Instanța și-a însușit propunerea și pe cale de consecință a dispus eliberarea condiționată.”

Gabriel Groza, doctor în psihologie judiciară: ” Timp de 25 de ani, acest om n-a făcut nimic grav. Era greu să găsești motive pentru care să nu-l eliberezi condiționat în contextul în care are acest drept legal. Reabilitatea vine întotdeauna cu o probabilitate, de fapt nu știi dacă persoana s-a reabilitat complet sau nu decât în momentul în care vezi că a comis o altă faptă și ajungi la concluzia că nu s-a reabilitat.”