Fata bună din serialul Adela se dezbracă de... secrete. Cum arată Mara Oprea în costum de baie

Mara Oprea interpretează rolul fetei bune în telenovela românească Adela, însă pe rețelele de socializare nu este deloc precum în serial.

Tânăra se mândrește cu fizicul ei de invidiat, pentru care a primit numeroase aprecieri în mediul online.

ADVERTISEMENT

Actrița a cărei frumusețe a fost remarcată de toată lumea are doar 21 de ani și, în ciuda lipsei de experiență, fata a demonstrat că își merită locul în lumea artiștilor.

Aceasta a câștigat în anul 2017 un premiu important la un Festival de Teatru din Botoșani.

ADVERTISEMENT

Mara Oprea din Adela, pasionată de dans și pian

Pe lângă actorie, Mara are și alte pasiuni. Îi place foarte mult să călătorească și să citească.

Îndrăgita actriță a povestit într-un interviu pentru care este unul din citatele ei preferate pe care și-l aminește des.

„De exemplu, unul dintre citatele după care am început să mă orientez de ceva vreme spune că: “Modul în care își trăiesc oamenii viața este rezultatul poveștii în care ei cred despre ei înșiși” (Les Brown) și că viața e așa cum ne-o construim noi, că avem puterea de a face alegeri care ne influențează viața în mod direct”, a dezvăluit Mara Oprea.

ADVERTISEMENT

Fata bună din Adela mai are un talent pe care puține persoane îl bănuiau. A studiat pianul timp de 8 ani și este instrumentul ei muzical preferat.

De asemenea, îi place foarte mult să danseze (a făcut și balet 11 ani) și a avut ocazia să demonstreze ce mișcări pricepute are chiar pe scene internaționale.

Cum își petrece actrița timpul liber

„Îmi place să cânt la pian (am terminat școala de muzică- 8 ani de pian). Mă relaxez uitându-mă la un film, cu o cană de ceai alături. Îmi place să dansez (am făcut 11 ani de balet si am dansat pe scena ONB si pe scene internaționale).

ADVERTISEMENT

Îmi place să ascult muzică și să citesc”, a mai povestit Mara Oprea.

Mara Oprea este una dintre protagonistele telenovelei de la Antena 1, difuzată în fiecare joi de la ora 21:30. Serialul s-a bucurat de un real succes de la prima difuzare. Telenovela a ajuns la cel de-al doilea sezon, început toamna aceasta.

Mara a jucat, în afară de , într-o serie de piese de teatru precum „Viața plictisitoare și preaplină a visătorului Francois”.