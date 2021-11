Fata cea mare a lui Alec Baldwin, gafă uriașă de Halloween. Fanii au fost indignați. “Copiii de bani gata îmi provoacă greață”

Ireland Baldwin, fiica lui Alec Baldwin din căsnicia cu Kim Basinger, a primit sute de mesaje.

Aceasta a fost total neinspirată atunci când și-a ales costumul pentru Halloween, iar fanii au taxat-o imediat.

Tânăra s-a costumat în zombie și a postat mai multe fotografii pe contul de socializare.

Fata cea mare a lui Alec Baldwin, gafă uriașă de Halloween

Ireland Baldwin a fost taxată dur de zeci de fani. Pentru Halloween aceasta a decis să se costumeze în zombie. O alegere total nepotrivită în contextul în care tatăl său a omorât accidental o persoană.

Fiica lui Alec Baldwin și a actriței Kim Basinger a petrecut alături de iubitul ei acasă. Amândoi s-au costumat în zombie, pictându-se cu vopsea roșie exact în zona capului.

ADVERTISEMENT

“Am stat acasă de Haloween anul acesta. Sunt reporteri și paparazzi peste tot pe stradă, gata să-mi invadeze intimitatea. Nu credeam că vom sărbători, dar am găsit niște costume vechi și sânge fals, am mâncat foarte bine, am băut tequila, am avut câțiva prieteni la noi, ne-am uitat la un film de groază. Cum a fost Halloween-ul vostru?” – a scris tânăra.

Fanii au fost indignați

Fanii s-au revoltat imediat și au trimis zeci de mesaje, unele destul de dure, motivul fiind că nu era momentul să facă astfel de poze.

ADVERTISEMENT

“Transmite-i salutări mamei. Tu încă ai una!”

“Este absolut incredibil că postezi așa ceva tocmai acum. E de neînțeles! Tu poți realiza măcar ce s-a întâmplat?”

“Văzându-i pe acești copii de bani gata postând așa ceva acum îmi provoacă greață. De fapt, cui să-i pese?”

ADVERTISEMENT

“Nu trebuia să postezi așa ceva anul ăsta! O familie nu foarte isteață…”

“Costume alese fără minte, având în vedere circumstanțele. Ți-a trecut prin minte că puteai să te distrezi așa de Halloween fără să faci public acest lucru?”, au fost câteva dintre comentariile postate de internauți pe pagina de Instagram a tinerei.

Pe data de 21 octombrie, în timpul filmărilor pentru westernul Ranch pe directoarea de imagine Halyna Hutchins. Anchetatorii încă investighează această tragedie și deocamdată nimeni nu-și explică cum s-a întâmplat așa ceva. de jurnaliști în Vermont și a acceptat să spună câteva cuvinte.

ADVERTISEMENT

“O femeie a murit. A fost prietena mea. În ziua în care am ajuns în Santa Fe am invitat-o la cină împreună cu Joel, regizorul. Eram o echipă…scuze…Am fost o echipă” a spus actorul printre lacrimi.