Fata de 19 ani ucisă de fostul iubit a fost înmormântată. Familia, revoltată de pasivitatea poliției

Funeraliile fetei care a murit după ce a fost înjunghiată repetat de către fostul iubit au avut loc în localitatea natală a Denisei Martin, în comuna Baia de Fier.

Familia este încă revoltată de pasivitatea poliției, care a ignorat cele două plângeri penale pe care fata le depusese împotriva fostului iubit, Raymond Căldăraru, care o hărțuia de mai multă vreme, scrie .

„Am depus plângeri la poliţie în care am arătat că este căutată şi ameninţată cu moartea, dar poliţia din România nu a luat nicio măsură. Ni s-a spus că nu poate face nimic decât dacă îl prind în fapt. O urmărea de mult timp. Dădea mesaje să iasă afară, să vorbească cu ea. Am mers cu ea să facă două contestaţii la Bacalaureat. Am ocolit şi mi-a spus că nu vrea să se întâlnească cu dementul acela. O teroriza!“, a relatat mama fetei.

Fata a fost lăsată să moară pe bancheta mașinii

Fata a fost ucisă în noaptea de joi spre vineri. Agresorul a urmărit-o pe drumul dintre Novaci şi Baia de Fier și apoi a înjunghiat-o.

„Suspectul, după o şicanare în trafic, în noaptea trecută, în jurul orei 24.00, a coborât din autoturismul său, s-a înarmat cu un cuţit tip briceag şi, în timp ce victima a încercat, pentru a-şi asigura scăparea, să coboare din autoturismul în care se afla împreună cu o altă persoană şi să urce în alt autoturism, suspectul a înjunghiat-o. A urcat-o pe victimă în maşina sa şi a plecat cu aceasta către Târgu Jiu. Faptele s-au petrecut pe raza localităţilor Baia de Fier şi Novaci”, a precizat Cristina Ciobanu, prim-procuror la Parchetul Tribunalului Gorj.

nu a dus-o pe fată la spital după ce a înjunghiat-o și a lăsat-o să moară pe bancheta din spate a mașinii.

„În jurul orei 1-1.30, poliţişti din cadrul Biroului de ordine publică al Poliţiei Târgu Jiu au intervenit de urgenţă, în sensul că au pătruns în curtea locuinţei din Târgu Jiu în care se afla parcată maşina, iar victima a fost găsită decedată pe bancheta din spate. Aceasta prezenta mai multe plăgi înjunghiate care au dus la deces“, a continuat magistratul.