“Fata de aur a lui Donald Trump”. Cine este Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt cu care preşedintele ales scrie istorie în SUA

Karoline Leavitt, în vârstă de 27 de ani, a cărei numire ca secretar de presă la Casa Albă a fost anunțată de președintele ales Donald Trump, va deveni cel mai tânăr purtător de cuvânt prezidențial din istoria SUA.

Karoline Leavitt a lucrat pentru Fox News în studenţie

În timpul campaniei prezidenţiale a lui Donald Trump, Karoline Leavitt a fost şefa biroului de presă. În același timp, ea are deja experiență de lucru în serviciul de presă prezidențial: , Leavitt a fost asistenta purtătorului de cuvânt de atunci, Kayleigh McEnany.

Trump a spus că este încrezător că “inteligenta și dura” Leavitt “va face o treabă grozavă la pupitru și ne va ajuta să transmitem poporului american mesajul nostru despre cum vom face America din nou grozavă”.

“Ea s-a dovedit deja a fi un comunicator foarte eficient şi a făcut o treabă fenomenală ca purtător de cuvânt în timpul campaniei mele istorice”, a mai spus președintele ales.

Leavitt este originar din regiunea din nord-estul SUA cunoscută sub numele de New England, ea fiind născută în statul New Hampshire. Apoi studiat comunicarea și științe politice la Saint Anselm Catholic College, în Goffstown.

Pe când era studentă, Karoline a făcut un stagiu la Fox News. Ea s-a alăturat biroului de presă al Casei Albe la scurt timp după ce a absolvit facultatea, în 2019. Şi-a început cariera ca membru al personalului și redactor de discursuri înainte de a deveni asistent al secretar de presă. “L-am ajutat pe McEnany să se pregătească pentru briefing-uri și să combată mass-media tendențioasă”, arată ea în CV-ul oficial.

După cum spunea ea într-un interviu pentru Politico, în urmă cu câțiva ani, primele sale experiențe cu lumea presei, la Casa Albă și la Fox News, i-au influențat decizia de a urma o carieră ca secretar de presă.

Vechiul record îi aparţinea purtătorului de cuvând al preşedintelui Nixon, în 1969

După ce a părăsit biroul de presă de la Casa Albă, la încheierea mandatului lui Trump, în 2020, Leavitt a lucrat ca director de comunicare pentru congresmana Elise Stefanik, pe care Trump plănuiește să o numească drept reprezentant al SUA la Națiunile Unite.

Leavitt a părăsit această funcție pentru a candida pentru Congres și a câștigat nominalizarea republicană în statul ei natal, New Hampshire, în 2022, devenind al doilea membru al generației ei – generația Z – care a obținut nominalizarea. Ea a pierdut alegerile, dar, după cum spune, a câștigat o experiență importantă în a vorbi în public.

Opiniile politice ale lui Karoline Leavitt, așa cum sunt menționate pe site-ul său de campanie pentru un loc în Congres, . În ceea ce privește economia, ea a promis că va reduce taxele și că va “promova politicile pieței libere”, a cerut o securitate mai puternică a frontierei, toleranță zero față de imigrația ilegală și a pledat pentru terminarea zidului de la frontieră. În ianuarie 2024, Leavitt a devenit purtătoarea de cuvânt a campaniei lui Donald Trump.

În ianuarie 2025 ea va deveni cel mai tânăr secretar de presă al Casei Albe din istoria SUA. Recordul anterior i-a aparținut lui Ron Ziegler, care avea 29 de ani când a devenit secretarul de presă al președintelui Richard Nixon, în anul 1969.