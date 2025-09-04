Fata lui George Copos trece prin clipe grele. Moartea a lovit când nu se aștepta: „Cea mai mare pierdere din viața mea”

Momente dureroase pentru Daria-Maria Copos. Fata lui George Copos a anunțat că o ființă dragă ei a încetat din viață într-un moment complet neașteptat. Despre ce este vorba și ce s-a întâmplat?

ADVERTISEMENT

Cine este Daria-Maria Copos

Daria-Maria Copos are 14 ani și este fata lui . Menționăm faptul că omul de afaceri mai are o fiică din prima căsătorie, pe nume Alexandra.

Aceasta din urmă este stabilită în Statele Unite și de altfel este pasionată de echitație. La rândul ei, Daria-Maria participa și ea frecvent la competiții interne și internaționale.

ADVERTISEMENT

Calul de concurs al fetei a murit

Acum însă, fata lui George Copos se regăsește într-o situație dificilă. Într-o postare pe contul personal de Instagram, aceasta a anunțat moartea calului său de concurs, Castigo de Amor. S-a întâmplat în urmă cu aproape o lună de zile, pe 5 august.

De menționat e faptul că acest cal a ajutat-o pe tânără să obțină performanțe uriașe în competițiile de echitație. Inclusiv anul trecut, în cadrul unui concurs desfășurat în Linz, Austria, adolescenta a făcut istorie alături de calul său.

ADVERTISEMENT

„România a câștigat pentru prima dată Cupa Națiunilor la călărie, sărituri obstacole, la 1,3 metri. Aceasta este cea mai mare performanță obținută de țara noastră”, declara atunci George Copos, la Digi Sport.

ADVERTISEMENT

Ce valoare avea Castigo de Amo, calul pe care îl avea fata lui George Copos

Castigo de Amor avea 12 ani. Iar aceasta era vârsta ideală pentru a face performanță în săriturile peste obstacole. De altfel fata lui George Copos spera că o să se califice la Los Angeles 2028 sau Brisbane 2032. Din păcate, o afecțiune genetică rară i-a luat cel mai bun prieten și coechipier.

„Niciodată nu mi-am imaginat că îl voi pierde pe partenerul meu unic la un miliard, Castigo de Amor, al cărui suflet a trecut acum în neființă, în câmpuri mai calde și o iarbă mai verde. Astăzi sufăr cea mai mare pierdere din viața mea, a celui mai grozav cal cu care am avut vreodată norocul să împărtășesc o călătorie.

ADVERTISEMENT

Viața lui Castigo a fost luată de o afecțiune genetică rară care nu putea fi descoperită. O parte din inima mea a fost smulsă violent, pentru că acum grajdul său este gol, ochii închiși și corpul rece. Trecerea lui îmi fură căldura sufletului, zâmbetul de pe față și scânteia din ochii mei, pentru că nimeni nu ar trebui să piardă vreodată motivul pentru care se trezește în fiecare zi, motivul pentru care continuă să lupte și motivul fericirii sale”, se arată în postarea adolescentei.

Vezi această postare pe Instagram

În ceea ce privește valoarea calului, specialiștii spun că în realitate, Castigo de Amor ar fi valorat peste 100.000 de euro. Acest cal a fost unul valoros, în contextul în care reușea să sară peste obstacole de până la 1,4 metri.

Din păcate însă, acesta nu a mai apucat să își ducă la bun sfârșit sarcinile. Menționăm faptul că George Copos, fostul patron al echipei Rapid București, mai deține de asemenea și alți cai pentru concurs în grajdurile situate în apropierea Capitalei.