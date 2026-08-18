Fata lui Mircea Rednic, distrusă de durere la cinci zile de la tragedia care a lovit familia: „Încă te aștept!”

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Mircea Marius Totolici a murit la nici 37 de ani, cu o zi înainte de nuntă. Era fiul surorii lui Mircea Rednic, care este cu doi ani mai în vârstă decât fostul antrenor. Mircea Totolici a murit în noaptea de vineri spre sâmbătă, în somn, la câteva ore înainte de propria nuntă.

Luana Rednic nu își revine din șoc după moartea vărului Mircea Totolici, mort la 37 de ani în somn

Autopsia a arătat că Marius Totolici avea o arteră coronară blocată de depuneri de grăsime, ceea ce a dus la un infarct miocardic sever, urmat de un stop cardiorespirator, conform Wowbiz. Paradoxal, Mircea Totolici nu era un om sedentar, fiind implicat în fotbal acolo unde contribuia zilnic la dezvoltarea academiei de la Voința Sibiu.

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Clubul sibian a avut cuvinte frumoase după trecerea în neființă a nepotului lui Mircea Rednic: „Drum lin, Mircea! Cu profundă tristețe, familia , un prieten și susținător al clubului nostru, care ne-a fost alături și ne-a sprijinit în activitatea grupelor de copii și juniori.

Gesturile sale și sprijinul oferit pentru micii noștri fotbaliști vor rămâne în amintirea noastră și ne bucurăm că l-am avut alături! În aceste momente grele, transmitem sincere condoleanțe familiei, apropiaților și tuturor celor care l-au cunoscut. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”.

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Marius Totolici era iubit de multă lume, astfel că moartea sa șocantă a lăsat răni adânci în sufletele multor oameni. Este și cazul Luanei Rednic, verișoara sa. Aceasta a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare: „O parte din mine știe că ai plecat. O parte din mine încă te așteaptă”.

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Prietenii lui Marius Totolici nu pot să creadă că tânărul a plecat atât de repede de pe această lume

„Nu știu dacă există cuvinte pentru o asemenea durere… Astăzi trebuia să fie ziua în care să-ți sărbătorești nunta, ziua în care începea un nou capitol din viața ta. În schimb, Dumnezeu te-a chemat prea devreme la El.

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Ai fost pentru mine mai mult decât un coleg. Ai fost vecin, prieten și, mai presus de toate, un om drag mie. Am împărțit ani, vorbe, glume și momente pe care nu le voi uita niciodată. E greu de acceptat că de astăzi nu mai ești aici. Nu te voi uita niciodată, prietene. Vei rămâne mereu în sufletul meu și în amintirile mele. Dumnezeu să te odihnească în pace și să le dea putere celor care te iubesc să treacă peste această durere”.