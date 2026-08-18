Sport

Fata lui Mircea Rednic, distrusă de durere la cinci zile de la tragedia care a lovit familia: „Încă te aștept!”

Au trecut cinci zile de la moartea neașteptată a lui Mircea Marius Totolici, nepotul lui Mircea Rednic. Luana Rednic, verișoara lui Mircea, nu poate să-și revină din șoc după această tragedie.
Flaviu Popa
19.08.2026 | 00:23
Fata lui Mircea Rednic distrusa de durere la cinci zile de la tragedia care a lovit familia Inca te astept
ULTIMA ORĂ
Luana Rednic alături de Marius Totolici înainte ca acesta să moară
ADVERTISEMENT

Mircea Marius Totolici a murit la nici 37 de ani, cu o zi înainte de nuntă. Era fiul surorii lui Mircea Rednic, care este cu doi ani mai în vârstă decât fostul antrenor. Mircea Totolici a murit în noaptea de vineri spre sâmbătă, în somn, la câteva ore înainte de propria nuntă.

Luana Rednic nu își revine din șoc după moartea vărului Mircea Totolici, mort la 37 de ani în somn

Autopsia a arătat că Marius Totolici avea o arteră coronară blocată de depuneri de grăsime, ceea ce a dus la un infarct miocardic sever, urmat de un stop cardiorespirator, conform Wowbiz. Paradoxal, Mircea Totolici nu era un om sedentar, fiind implicat în fotbal acolo unde contribuia zilnic la dezvoltarea academiei de la Voința Sibiu.

ADVERTISEMENT

Clubul sibian a avut cuvinte frumoase după trecerea în neființă a nepotului lui Mircea Rednic: „Drum lin, Mircea! Cu profundă tristețe, familia Voința Sibiu a aflat vestea trecerii la cele veșnice a lui Totolici Mircea Marius, un prieten și susținător al clubului nostru, care ne-a fost alături și ne-a sprijinit în activitatea grupelor de copii și juniori.

Gesturile sale și sprijinul oferit pentru micii noștri fotbaliști vor rămâne în amintirea noastră și ne bucurăm că l-am avut alături! În aceste momente grele, transmitem sincere condoleanțe familiei, apropiaților și tuturor celor care l-au cunoscut. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”.

ADVERTISEMENT
Cum au pierdut doi români veniți din Marea Britanie o mică avere pe...
Digi24.ro
Cum au pierdut doi români veniți din Marea Britanie o mică avere pe aeroportul Otopeni. De ce le-au fost confiscați banii

Marius Totolici era iubit de multă lume, astfel că moartea sa șocantă a lăsat răni adânci în sufletele multor oameni. Este și cazul Luanei Rednic, verișoara sa. Aceasta a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare: „O parte din mine știe că ai plecat. O parte din mine încă te așteaptă”.

ADVERTISEMENT
Dan Alexa: ”S-a agravat, să ne rugăm pentru ea, că e mult mai...
Digisport.ro
Dan Alexa: ”S-a agravat, să ne rugăm pentru ea, că e mult mai greu. I se face un tratament revoluționar”
Mesajul emoționant al Luanei Rednic
Mesajul emoționant al Luanei Rednic pentru vărul său mort

Prietenii lui Marius Totolici nu pot să creadă că tânărul a plecat atât de repede de pe această lume

Un alt prieten al lui Marius a postat un mesaj la fel de dramatic:Nu știu dacă există cuvinte pentru o asemenea durere… Astăzi trebuia să fie ziua în care să-ți sărbătorești nunta, ziua în care începea un nou capitol din viața ta. În schimb, Dumnezeu te-a chemat prea devreme la El.

ADVERTISEMENT

Ai fost pentru mine mai mult decât un coleg. Ai fost vecin, prieten și, mai presus de toate, un om drag mie. Am împărțit ani, vorbe, glume și momente pe care nu le voi uita niciodată. E greu de acceptat că de astăzi nu mai ești aici. Nu te voi uita niciodată, prietene. Vei rămâne mereu în sufletul meu și în amintirile mele. Dumnezeu să te odihnească în pace și să le dea putere celor care te iubesc să treacă peste această durere”.

Daniel Bîrligea a impresionat nu doar cu golurile contra Botoșaniului, dar mai ales...
Fanatik
Daniel Bîrligea a impresionat nu doar cu golurile contra Botoșaniului, dar mai ales cu declarațiile. „Asta face un bărbat!” Exclusiv
Tensiuni uriașe înainte de Craiova – Ararat! Presa armeană atacă România după decizia...
Fanatik
Tensiuni uriașe înainte de Craiova – Ararat! Presa armeană atacă România după decizia primarului: „Rușinos! Merită condamnare”
Denis Drăguș a mai primit o lovitură! Anunțul oficial venit din Turcia
Fanatik
Denis Drăguș a mai primit o lovitură! Anunțul oficial venit din Turcia
Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
Parteneri
Mutu l-a atacat în direct pe Naum: 'Începi emisiunile cu «Bună seara, domnule...
iamsport.ro
Mutu l-a atacat în direct pe Naum: 'Începi emisiunile cu «Bună seara, domnule Becali!». Îl suni mereu ca să crească ratingul'. Ce replică i-a dat jurnalistul
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!