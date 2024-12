Fata lui Stelian Ogică rupe tăcerea despre relația cu tatăl ei. Raluca Ropotan spune adevărul: „Am fost privată de prezența lui”

Deși au trecut mai bine de 20 de ani de când Stelian Ogică a fost privat de libertate, fiica lui, Raluca Ropotan încă este marcată de acel episod. Faptul că tată ei a făcut pușcărie, ani la rând au făcut-o victima bullyingului din partea celor cu care interacționa.

Raluca Ropotan dezvăluie care este relația cu tatăl ei, Stelian Ogică

Într-un interviu oferit în exclusivitate pentru FANATIK, soția celebrului fotbalist Adrian Ropotan ne povestește cât a suferit în copilărie, atunci când tatăl ei, Stelian Ogică, a fost închis timp de doi ani. Chiar dacă , Raluca Ropotan a fost victima bullyingului pentru mult timp.

Frumoasa brunetă ne mărturisește că, viața ei de adolescentă nu a fost una normală. În loc să petreacă în club până dimineața, a lucrat aproape noapte de noapte pentru a-și câștiga proprii bani.

Cum arată, astăzi, o zi normală din viața ta?

– Raluca Ropotan: Zilnic am un program foarte agitat. Mă trezesc, duc copilul la școală, apoi mă ocup de activitatea în construcții. Ca orice mamă am și partea de casă de care trebuie să mă ocup, cumpărături, mâncare. Apoi, îl iau pe Ivan de la școală, îl duc la activitățile lui. Toate zilele, toată săptămâna o țin așa. În weekend avem puțin timp de ieșit, de plimbat.

„Dacă ne lovim și de un lucru minor, ne panicăm foarte tare și eu și Adrian”

Cum este mămică Raluca? Calmă, severă, te mai ia panica uneori?

– Raluca Ropotan: Da, sunt foarte panicoasă pentru că Ivan a fost un copil sensibil. Acum, dacă ne lovim și de un lucru minor, ne panicăm foarte tare și eu și Adrian. Aș merge la spital și de la o febră (n.r. râde). Încercăm să gestionăm lucrurile în mod normal și să le traversăm împreună.

Cu Ivan sunt destul de severă pentru că țin la niște lucruri pe care le consider, moral vorbind, normale. Doar în perioada asta le poate acumula. Este vorba de educație, pe care eu o resimt ca și cum nu prea ar mai exista. Și aici mă refer la toate planurile, nu doar la cei 7 ani de acasă. Îl învăț să mănânce sănătos, să facă sport, deci cred că sunt severă.

Ce crezi că a moștenit Ivan de la tine? Dar de la Adrian?

– Raluca Ropotan: Dacă e să ne referim la aspectul fizic, ne dăm imediat seama. Per total e greu de spus. Eu și Adrian ne asemănăm foarte mult, și atunci nu prea distingem cu cine seamănă Ivan. Momentan de la Adrian a luat talentul, îi place foarte tare să joace fotbal. Aici trebuie să lăsăm timpul să ne arate ce poate deveni Ivan.

Caracterul lui este foarte puternic, este un băiețel foarte dezvoltat emoțional. Se poate integra foarte ușor în orice colectivitate. Asta ne-am dorit și așa l-am obișnuit.

Amintiri din copilărie, cu Raluca Ropotan, fiica lui Stelian Ogică

Cum a fost copilăria ta? Ce nebunii făceai când erai mică?

– Raluca Ropotan: Aici am putea discuta foarte mult pentru că am avut o copilărie frumoasă, fără telefoane, la țară în vacanțe. Ne jucam în curtea școlii sau în fața blocului, iar în vacanțe mergeam la bunici, la țară. După orele de școală ieșeam afară sau mergeam în parc.

Am fost un copil cuminte, nu le-am creat probleme părinților mei. Nici accidentări nu am avut. Copilăria mea a fost foarte frumoasă.

Cui îi spuneai secretele tale, mamei sau tatei?

– Raluca Ropotan: Nu cred că vorbeam secrete cu niciunul din ei. Mai mult cu prietenele mele și, dacă erau niște chestii de fete, cu mama.

Cum este Ogică bunicul. Raluca Ropotan: „Se poartă foarte diferit de cum s-a purtat cu mine”

Apropo de tatăl tău, persoană foarte cunoscută. Cum este bunicul Ogică? Se joacă cu nepotul, se implică?

– Raluca Ropotan: Da, se poartă foarte diferit de cum s-a purtat cu mine. Este mai implicat, mai răbdător. Cu Ivan joacă mai ales fotbal, este pasiunea lor comună. Își dorește ca nepotul lui să devină fotbalist.

Cum a fost perioada liceului? Erai timdă, tocilară sau rebelă?

– Raluca Ropotan: O altă perioadă foarte frumoasă din viața mea. Am fost un copil bun la școală. Am luat premiul întâi până în clasa a 8-a. De la liceu am fost ușor mai rebelă. Poate s-a datorat și faptului că a început expunerea mea publică. Mă bucuram de lucruri pe care un copil nu le resimte în mod normal. Popularitatea era prima.

Lucram în televiziune, ieșeam mai mult seara sau noaptea pentru că atunci puteam face interviurile de monden. Per total a fost o perioadă foarte frumoasă de care îmi amintesc cu drag. Am avut colegi foarte buni cu care am legat prietenii care rezistă și azi.

Mai ții minte când ai câștigat primii bani? Și pe ce i-ai cheltuit?

– Raluca Ropotan: Exact când am câștigat primii mei bani nu-mi amintesc, dar cu siguranță i-am cheltuit pe haine. Am această pasiune de mică. Și când spun asta mă refer de la șase ani, pentru că păpușilor mele le coseam singură ținutele. Rupeam din hainele mamei, le tăiam. În adolescență am lucrat ca model, așa mai veneau niște bani pe lângă cei din job-ul de la televiziune.

Raluca Ropotan are gânduri mari: „Vreau să mă țin de sport și de un plan alimentar”

Apropo de frumusețe, consideri că te-a ajutat în decursul vieții sau te-a mai și încurcat?

– Raluca Ropotan: Cu siguranță m-a ajutat, nu cred că frumusețea poate încurca pe cineva în vreun fel. Poți să obții lucruri mai ușor. Ți se deschid uși mai repede, ești mai popular, mai vizibil. Părerea mea e că frumusețea nu te poate încurca niciodată.

Cum reușești să te menții în formă? Ai renunțat la anumite alimente, mergi la sală?

– Raluca Ropotan: Sigur că fac câteva eforturi. Încerc, nu neapărat pentru fizic, ci mai mult pentru sănătatea mea să țin cont de ceea ce mănânc. Încerc să merg la sală cât de des pot. Aici mi-aș dori să fac o schimbare în mentalitatea mea. Vreau să mă țin de sport și de un plan alimentar. Acum ne bucurăm de atât de multe facilități, putem face întreținere corporală. Uneori apuc să fac câteva masaje sau proceduri.

Ai, totuși, vreun viciu alimentar?

– Raluca Ropotan: Sincer, nu. Nu-mi plac atât de mult dulciurile, mai mult mâncarea. N-o să sune foarte frumos, dar unul dintre felurile mele preferate de mâncare este ciorba. Ajută să nu se depună kilogramele, așa că este nelipsită din meniul meu zilnic. Nu mă omor după ciocolată și prăjituri, dar îmi plac plăcintele de tot felul.

Raluca Ropotan, victima bullyingului din cauza arestării lui Ogică

Care a fost cel mai greu moment din viața ta? Ce s-a întâmplat, cum ai reușit să mergi mai departe?

– Raluca Ropotan: N-am avut parte de niciun moment atât de marcant… poate doar în perioada copilăriei, când . Am fost privată de prezența lui și au fost multe întâmplări care au survenit ulterior. Copiii vorbeau… în ziua de azi se spune bullying. Cred că am suferit, aveam 7-8 ani când s-a întâmplat.

Dacă ar fi să ștergi ceva din trecutul tău, la ce lucru sau întâmplare ai renunța?

– Raluca Ropotan: Am fost mereu o persoană cu picioarele pe pământ. De mică am fost responsabilă, cu frică de Dumnezeu. Apoi, am ținut foarte mult la imaginea mea. Sunt orgolioasă de fel și nu puteam să dau satisfacție cuiva să poată vorbi ceva negativ despre mine. Nu aș șterge absolut nimic din viața mea.