Fața neștiută a lui Ludovic Orban: la ce echipă a jucat fotbal și pe ce post evolua

Ludovic Orban a dezvăluit unde a jucat fotbal și pe ce poziție a evoluat. Fostul prim-ministru a făcut și alte declarații tari la „Sport și Politică"

Ludovic Orban, dezvăluiri incredibile. A jucat fotbal și a evoluat pe un post inedit

este un nume pregnant în politica românescă. Născut la Brașov, pe 25 mai 1983, el a fost Premierul României în perioada 4 noiembrie 2019 – 7 decembrie 2020, ministru al Transporturilor, între 2007 și 2008 și președinte PNL între 17 iunie 2017 – 25 septembrie 2021.

Nu multă lume știe însă că Orban nu e doar politician și inginer, ci și un fost bun sportiv. „Am jucat puțin pe la Metrom, am fost și pe la FC Brașov. (n.r. – Pe ce post?) M-a pus să joc fundaș stânga, deși eu nu sunt stângaci.

Era un antrenor de juniori, nu îi mai țin minte numele. Dar am încercat să fac față. Deși e complicată poziția. Înțeleg extremă de picior inversat e altceva, dar să fii fundaș stânga fără să fii stângaci, e altceva. Sunt sportiv, oricum.

Am făcut 5-8 la Liceu Sportiv. Am făcut gimnastică sportivă, un sport destul de dificil, de complicat și am fost printre cei mai curajoși din grupa mea.

Am fost primul din grupa mea care a făcut flacul, aruncarea pe spate. Gigantica la bară. Nu sunt lucruri simple. Numai că n-am mai continuat”, a declarat Ludovic Orban, în exclusivitate la „SPORT ȘI POLITICĂ” cu Horia Ivanovici.

FC Brașov, prima dragoste a lui Ludovic Orban

Ludovic Orban este microbist și acum. Din SuperLiga ține cu FCSB, dar îi este dor de prima dragoste, FC Brașov. Fosta echipă a lui Ioan Neculaie a fost desființată însă în 2017, după 81 de ani de istorie.

„Fiind în politică aș putea să spun că țin cu fotbalul de calitate. Dar recunosc că am ținut cu FC Brașov, fiind brașovean, dar FC Brașov nu mai există. Mergeam la meciuri la Steagul Roșu, la FC Brașov.

Și dintre echipele din București am ținut cu Steaua. Țin cu acea Steaua care are performanțele mai bune, adică cu FCSB”, a adăugat Ludovic Orban.

