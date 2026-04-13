Fața neștiută a lui Peter Magyar. Controversele din spatele popularității: de la abuzurile reclamate de fosta soție la scandalul drogurilor și alte violențe

Ascensiunea fulminantă a lui Peter Magyar în politica din Ungaria pare, la prima vedere, scenariul perfect al outsiderului care răstoarnă sistemul. Fost membru al partidului de guvernământ și, până nu demult, un om integrat în cercurile de putere apropiate de Viktor Orban, Magyar a reușit să se reinventeze spectaculos, construind propria formațiune, Tisza, și câștigând alegerile din 12 aprilie.

Peter Magyar: fața mai puțin știută

Însă, dincolo de imaginea de lider antisistem, se conturează o poveste mult mai complicată, plină de controverse, acuzații grave și episoade care ridică semne serioase de întrebare asupra caracterului și comportamentului său.

Punctul de cotitură în viața publică și personală a lui Peter Magyar a fost divorțul de Judit Varga, fost ministru al Justiției, în 2023. Separarea nu a fost una discretă, ci dimpotrivă, a deschis calea unui conflict deschis, cu accente violente, atât pe plan personal, cât și politic.

După divorț, Judit Varga a făcut o serie de declarații șocante în interviuri, descriindu-l pe fostul soț drept un „personaj toxic, narcisist, abuzator de profesie”. A vorbit despre ani de tensiuni, umilințe și episoade greu de imaginat într-un cuplu aflat în centrul puterii politice.

Replica lui Peter Magyar nu a întârziat. Acesta a contraatacat dur, acuzând-o pe fosta soție că ar fi parte a sistemului politic corupt construit de Viktor Orban și că ar încerca să-l discrediteze pentru a proteja structurile de putere din care a făcut parte. Războiul dintre cei doi a devenit rapid unul public, alimentând polarizarea societății maghiare și contribuind, paradoxal, la creșterea notorietății lui Magyar.

Magyar, acuzat de comportament violent inclusiv în prezența copiilor

Printre cele mai grave afirmații făcute de Judit Varga se numără cele legate de comportamentul violent al lui Peter Magyar în viața privată. Fosta soție a relatat episoade în care acesta ar fi avut reacții extreme, greu de controlat. Unul dintre cele mai tulburătoare momente descrise a avut loc chiar în prezența copiilor și a socrilor. Potrivit acesteia, după o ceartă tensionată, Magyar ar fi început să se plimbe prin casă cu un cuțit, într-un gest care a provocat panică și teamă cumplită.

În alte interviuri, Judit Varga a vorbit despre situații în care ar fi fost agresată fizic sau psihic, inclusiv un episod în care, fiind însărcinată, ar fi fost împinsă. De asemenea, a povestit cum ar fi fost încuiată într-o cameră în urma unei crize de gelozie și control.

Poliția maghiară a confirmat temerile fostei soții

Aceste mărturii au fost completate de descrieri ale unui comportament constant umilitor: remarci degradante, presiuni psihologice și limitarea libertății personale. În fața acestor acuzații, Peter Magyar a negat în mod constant orice formă de abuz, susținând că este victima unei campanii de discreditare.

Controversele nu se opresc însă la declarații. O serie de documente apărute în presă descriu episoade concrete care ar susține imaginea unui comportament agresiv. Un raport al poliției, apărut în urma unei intervenții din 2020, arată că, în timpul unui conflict domestic, Judit Varga ar fi cerut sprijinul autorităților. Polițistul prezent la fața locului a notat că aceasta părea vizibil speriată.

Potrivit documentului, despre care au scris și hirado.hu, printre alte publicații, disputa a escaladat în locuință, iar la un moment dat Varga ar fi încercat să părăsească casa, spunând că, dacă nu i se permite, va ieși pe fereastră. Ulterior, situația a degenerat și în trafic. Conform aceluiași raport, Peter Magyar ar fi condus agresiv, ar fi depășit chiar și o mașină de poliție și ar fi pus în pericol siguranța celorlalți participanți la trafic.

Concluzia polițistului este una dură: comportamentul său a fost „agresiv, intimidant și de natură să provoace teamă și indignare”. Analizele apărute în presa maghiară conturează imaginea unui om dominat de impulsuri. Unii comentatori îl descriu drept un „temperament coleric”, ghidat mai degrabă de emoții decât de rațiune.

Se vorbește despre un tipar comportamental repetitiv: reacții disproporționate, dificultăți în gestionarea conflictelor și o tendință de a transforma orice divergență într-o confruntare totală. Această imagine contrastează puternic cu profilul public pe care Magyar încearcă să-l promoveze, cel al liderului reformator, rațional și orientat spre schimbare.

În ultimele luni, o serie de noi mărturii au amplificat controversa din jurul lui Peter Magyar. O femeie care a declarat că a avut o relație cu el a povestit, într-un interviu, că politicianul ar fi manifestat un comportament agresiv și imprevizibil încă din faza de început a interacțiunii.

Aceasta a afirmat că, în timpul conversațiilor online, Magyar ar fi avut gesturi nepotrivite, inclusiv trimiterea unor imagini explicite nesolicitate. Mai mult, în timpul unei întâlniri față în față, femeia susține că s-a simțit intimidată de atitudinea sa, descriindu-l drept „impredictibil și agresiv”.

Remarci vulgare la adresa unei tinere într-un club

Un alt scandal a izbucnit într-un club din Budapesta, unde Magyar ar fi avut un comportament considerat inadecvat. Martorii au relatat că, aflat într-o stare avansată de ebrietate, ar fi făcut remarci nepotrivite la adresa unor tinere și ar fi intrat în conflicte cu alți clienți.

Incidentul a escaladat atunci când un participant a încercat să filmeze scena. Politicianul ar fi reacționat violent, luând telefonul și aruncându-l ulterior în Dunăre. În acest caz, autoritățile au deschis o anchetă pentru huliganism.

Speculații privind dependența de droguri

În mediul online au apărut și acuzații legate de presupus consum de droguri, precum și caracterizări dure la adresa stilului său de viață. Deși aceste afirmații nu au fost confirmate oficial, ele contribuie la imaginea unui personaj controversat, aflat constant în centrul scandalurilor.

Mentorul fostei soții, reacție dură

Un moment-cheie în această saga a fost intervenția fostului profesor de Drept, dr. Prugberger Tamas, al lui Judit Varga, care a publicat o opinie extrem de dură la adresa lui Peter Magyar, pentru „Urmăresc cu profundă compasiune calvarul din viața personală a foarte îndrăgitei mele foste studente, Judit Varga. Cele pe care le-a spus despre narcisismul fostului ei soț, despre carierismul lui rece, calculat și ambițios, despre sadismul său, precum și despre faptul că toate relațiile lui sunt ghidate de o orientare calculată spre scop, au fost confirmate de evenimentele din ultimele zile. Unii ignoră afirmația esențială a lui Judit Varga, potrivit căreia comportamentul soțului ei s-a schimbat după nașterea primului copil. Psihologii atrag atenția că mulți bărbați se schimbă după nașterea copilului, deoarece nu pot suporta faptul că își pierd poziția de monopol emoțional. Acest lucru s-ar fi putut întâmpla și în cazul de față.

În această chestiune nu mă interesează Péter Magyar. Sunt motivat de apărarea onoarei dragei mele foste studente și a părinților ei. Mai ales pentru că Péter Magyar a îndrăznit să-i numească pe părinții lui Judit Varga „debili”.

Fostul profesor de Drept al lui Judit spune că Magyar a urmărit constant atenția

(..) Era foarte apreciată. Atât mama, cât și tatăl ei sunt persoane foarte cultivate. Relația noastră de prietenie s-a păstrat până în prezent. De fiecare dată când am văzut-o, Judit nu a dorit niciodată să fie în centrul atenției, spre deosebire de fostul ei soț.

După obținerea diplomei în drept, a intrat în serviciul judiciar. Datorită cunoștințelor sale lingvistice și expertizei sale remarcabile în drept european, a ajuns la Bruxelles. După întoarcerea în țară, a devenit secretar de stat pentru afaceri europene. După o lungă pauză, ne-am întâlnit la o conferință juridică la Miskolc. În pauză, discutam cu un invitat din Germania, care mi-a spus că în marile orașe germane se inventariază proprietățile libere pentru a fi folosite la cazarea migranților.

Atunci mi-a spus că este invitatul lui Judit Varga, care se afla și ea în hol, bând cafea; fidelă caracterului ei modest și neostentativ, se amestecase printre ceilalți. Sper ca în viitor să mai putem beneficia de capacitatea ei orientată spre obiectiv de a negocia și de a lupta, de fidelitatea ei față de principii, precum și de pregătirea sa juridică actualizată, atât la nivel european, cât și național”.

Magyar, viitor premier

Pe fondul acestor scandaluri personale, Peter Magyar a produs și o ruptură politică majoră. După ani în care a făcut parte din Fidesz, acesta a decis să se desprindă și să își construiască propria platformă. , a fost prezentată ca o alternativă la sistemul politic existent, promițând transparență și reformă.