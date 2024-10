Fața neștiută a lui Radu Bucălae, de la Neața cu Răzvan și Dani. Concurentul de la Power Couple: „Un escroc care încearcă să se îmbogățească de pe urma altora”

Radu Bucălae, coprezentatorul de la Neața cu Răzvan și Dani, joacă într-un film de lungmetraj, alături de nume mari precum Loredana Groza, Dorian Popa, Cătălin Bordea și mulți alții. Comediantul, extrem de entuziasmat pentru șansa pe care a primit-o, de a fi parte din distribuția ”Mentorii”, face declarații exclusive pentru FANATIK.

Radu Bucălae, actor într-un film de lungmetraj

Recent întors de la , Radu Bucălae a dat lovitura în lumea cinematografiei. Comediantul a avut șansa să joace pe platourile de filmare alături de Loredana Groza, una dintre cele mai cunoscute și apreciate cântărețe, dar și actrițe de la noi. FANATIK a stat de vorbă cu vedeta de la Antena 1 și a dezvăluit detalii siropoase din spatele camerelor de filmat.

Filmul ”Mentorii” în care joacă nume mari, își are premiera la începutul anului viitor, mai exact pe data de 25 februarie 2025. Concurentul de la Power Couple ne-a povestit cum a fost ales să facă parte din cast, dar și cum s-a înțeles pe platou cu Dorian Popa, Cătălin Bordea și alții. De asemenea, a dezvăluit și cine a fost personajul reticent în a-l saluta, deși el a avut gânduri pașnice.

Radu, recent ai anunțat că joci într-un film de lungmetraj, ”Mentorii”. Cum ai primit o astfel de propunere?

– Radu Bucălae, coprezentatorul de la Neața cu Răzvan și Dani: În viața e bine să ai și noroc, iar eu se pare că am. După ce echipa filmului a pus la punct scenariul și a început distribuția personajelor pentru Roby Anonimul, le-am apărut eu în cap. De ce? Pentru că în ultimii ani, pe rețelele de socializare, am interpretat un personaj influencer, foarte drag mie.

De asta spun că am noroc, s-a potrivit ca eu să le pot oferi ce aveau nevoie. Când am primit propunerea am stat pe gânduri aproximativ 3 secunde, mai ales că e primul meu film de lungmetraj.

Radu Bucălae: „Am fost să îl salut, dar a fost destul de rece”

Știm că ai avut șansa să joci alături de Loredana Groza. Cum ți s-a părut această experiență unică?

– Cu Loredana mă cunoșteam dintr-un proiect televizat de acum vreo doi ani, sau cel puțin eu mă cunoșteam cu ea, nu știu dacă ea mă mai ținea minte. A fost foarte ușor să lucrăm împreună pentru că este o profesionistă de la care am învățat multe.

Nu doar ea, tot castul și toată echipa au fost profesioniști și respectuoși. Cred că în materie de distribuție, mai bine de atât nu se putea. O să vedeți cât de bine sunt jucate personajele, pentru că unele au fost scrise pe actorii care le interpretează, iar pentru celelalte s-au dat castinguri zile întregi.

Înțeleg că ai avut o bună conexiune cu toți colegii. Totuși, a existat cineva care nu a fost prea încântat să te cunoască?

– A fost o persoană pe care nu am reușit să o abordez pe platou, dar nu a făcut-o intenționat, cred că nu știa ce se întâmplă. Toate numele mari din acest film sunt oameni mișto, talentați și fără inhibiții care au comunicat cu toată lumea. De exemplu, nu mă cunoșteam cu Dorian Popa și Mira, dar pe platou am râs de parcă ne știam de o viață.

Despre Bordea, Drăcea, Doina și toți ceilalți, nici nu mai zic cât de bine ne-am înțeles. Revenind, singurul pe care nu am reușit să il abordez, e Marcel de la . Are un cameo (apariție scurtă/surpriză), și în ziua filmării am mers entuziasmat să îl salut și să vorbim, dar el a fost destul de rece. Probabil era asaltat de prea mulți oameni. Marcel, dacă citești asta, te pup.

„Mi-am pus aparat dentar real pentru acest rol”

Cum crezi că te vor percepe oamenii când vor vedea filmul? Ai emoții referitor la acest aspect?

Sunt foarte emoționat de cum o să primească publicul acest personaj. E primul meu rol de așa dimensiuni și este unul foarte complex. Interpretez un influencer din zona financiară, un escroc ce încearcă să se îmbogățească de pe urma altora. Vă sună cunoscut? Pe lângă asta, o să vedeți că acest personaj este extrem de diferit de mine, atât fizic cât și comportamental.

Mi-a plăcut atât de mult să-i dau viață lui Roby, încât mi-am pus aparat dentar real pentru acest rol. Eu sper și intuiesc că oamenilor o să le placă tare, nu doar ce fac eu, ci tot filmul. Este bine scris, jucat și regizat, iar în spate avem o echipa mare care țintește sus. Nu uitați, pe 28 februarie 2025 e marea premieră ”Mentorii”. Dacă nu vă place, vă dau eu banii înapoi (n.r. glumesc).