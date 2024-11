Fața neștiută a lui Ștefan Lungu. Vedeta Antena 3: „Îi vindeam mamei toate macrameurile, cam tot ce era prin casă”. Exclusiv

Ștefan Lungu, prezentatorul emisiunii ”Gătit la costum” de la Antena 3, are o poveste de viață demnă de cel puțin un roman. De la copilăria rebelă din comunism când, aproape a dat foc blocului în care locuia, până la adultul responsabil de azi. A divorțat de două ori, și-a pierdut tatăl, dar, cu toate astea, nu și-a pierdut speranța nicio secundă.

Ștefan Lungu, poveste de viață demnă de un roman

Într-un interviu emoționant și sincer oferit în exclusivitate pentru FANATIK, Ștefan Lungu, vedeta Antena 3, își arată adevărata față. Cea a omului Ștefan Lungu, cel care a avut o copilărie zbuciumată, fugind de acasă la șapte ani. A tânărului amorez, pus mereu pe glume, care a căzut în propria-i capcană.

ADVERTISEMENT

De asemenea, pentru a face rost de bani, nu pentru jucării, ci pentru de-ale gurii. Nu în ultimul rând, vădit emoționat, vorbește despre cea mai mare realizare a vieții lui, Natalia. Unicul copil pe care îl are și pe care îl iubește mai presus de orice pe lumea asta.

Cum a fost copilăria lui Ștefan Lungu? Ce nebunii făceai când erai mic?

– Ștefan Lungu: Copilăria este cel mai frumos moment al vieții noastre, uneori o ignorăm, dar de acolo pleacă totul… Adultul responsabil sau adultul cu probleme. A fost o copilărie cu prea puține oportunități, multe lipsuri, dar cu multă fericire și joacă. Am făcut cât să scriu încă trei romane cu amintirile mele din copilărie.

ADVERTISEMENT

Am fugit de acasă la șapte ani, am dat foc scării blocului încercând experimente chimice, am jucat fotbal pe acoperișul blocului. Am speriat de moarte vecinii, am făcut cazemate și ne-am bătut cu cornete. Mi-am rupt picioarele la fotbal și am încercat atletismul. Am refuzat să cânt, dar am făcut radio și ascultam Europa liberă la cercul școlarilor… o pacoste dacă este să mă văd acum.

„Nu exista conceptul de parenting, pe vremea mea, bătaia era ruptă din rai”

Cui îi spuneai secretele tale, mamei sau tatei?

– Cred ca nu aveam secrete, de mic nu prea am reușit să țin secretele… le discutam instant cu mama sau cu tata. Erau diferite vremurile. Nu exista conceptul de parenting, pe vremea mea. Bătaia era ruptă din rai, așa că ce secrete să am?

ADVERTISEMENT

Cum a fost perioada liceului? Erai timid sau cel mai rebel?

– Liceul a fost o etapă interesantă. Eram convins că, după liceu, am să mă fac patiser. Lucram deja verile într-o patiserie ca să fac bani. Cu banii strânși mergeam cu fratele meu la mare. Am făcut primul ziar al liceului, am făcut prima stație radio și eram un fel de DJ, făceam serbările. Ba chiar am jucat și în piesa Cântăreața cheală.

Nu excelam, dar am fost mereu pus pe șotii. La facultate am intrat din dorința și pe baza garanției că am să fiu angajat dacă intru. Și am intrat.

ADVERTISEMENT

Când te-ai îndrăgostit prima dată?

– Cred că la 8 ani… cred. Am fost mereu îndrăgostit. Etapele au fost diferite. Dar fiecare moment este altfel. Când eram mic țin minte că aveam un crush pentru o colegă de la grădiniță. Se pune?

Prezentatorul emisiunii ”Gătit la costum” de la Antena 3: „Îi vindeam mamei toate macrameurile, cam tot ce era prin casă”

Îți mai aduci aminte care a fost cea mai mare gafă pe care ai făcut-o într-o relație?

– Ooo… Eu sunt omul gafelor. Abia apăruseră telefoanele mobile… eram cu o fostă iubită. Probabil de aceea este și fostă. Mă enervase teribil cu o situație. Eu sunt extrem de greu de enervate, dar ea a reușit. Erau pe vremuri niște telefoane de la Dialog, cu comandă vocală.

Eram eu cu un prieten foarte bun și comentam pățania domnișoarei ce tocmai mă înșelase, iar telefonul a apelat către ea… Așa am ajuns din cel care era supărat în postura omului care să împace. Mă rog, s-a terminat totul, din fericire.

Mai ții minte când ai câștigat primii bani? Și pe ce i-ai cheltuit?

– În liceu. Lucram așa cum am mai spus, la un laborator de cofetărie. Cu o parte din banii mergeam cu fratele meu în vacanțe la mare, iar cu o parte mai luam lucruri în casă.

Dar mai făceam bani, imediat după 1990, din consignații. Îi vindeam mamei toate macrameurile, săpunurile, cam tot ce era prin casă. Banii îi foloseam toți, că erau puțini.

Ștefan Lungu: „Noi suntem părinții care să o ghidăm. Nu să îi alegem viața”

Cum este tăticul Ștefan Lungu?

– Este un tată iubitor. În condițiile în care o văd destul de puțin pe Natalia, ar fi greu să mai fiu și sever cu ea. Sunt în contact permanent, zilnic chiar, cu mama ei. Sunt implicat în viața ei, mă interesează fiecare detaliu și știu fiecare mișcare.

Nu sunt un părinte paranoic. Vreau ca Natalia să fie un copil liber, să își aleagă ea destinul fără să fie influențată. Noi suntem părinții care să o ghidăm. Nu să îi alegem viața.

Ce ai învățat, până acum, de la Natalia?

– Că există speranță. Că distanța nu poate să rupă o legătură puternică. Natalia mă învață multe. Îmi place să cred că a venit cu un scop în viața mea. Sunt un om mult mai responsabil și implicat.

Prezentatorul emisiunii ”Gătit la costum”, secrete din emisiunea de la Antena 3

Cum merge emisiunea ”Gătit la costum” ? Ce spun telespectatorii, ai reușit, alături de invitații tăi, să-i cucerești ?

– Emisiunea a ajuns la sezonul 7. Cred că este ok. Simplul fapt că rezistă pe un canal de nişă, dedicat ştirilor, este deja o mare realizare. Oamenii o percep bine din ce aud eu. Dar feedbackul se ia din audiență. Este în media postului.

Oamenii care vin în emisiune sunt români care au făcut ceva în viață, ceva ce ne-a inspirat, sau au adus un aport țării. Au fost și doi străini, dar și ei au justificare. Un ambasador al Israelului, probabil cel mai bun ambasador al turismului românesc și un DJ grec, care mai are puțin și își ia cetățenie.

Apropo de asta, îți place să gătești?

– Mie îmi place să le gătesc prietenilor, nu sunt un bucătar aspirant la un cuțit. Sunt un tochinar. Adică fac cele mai bune tochituri sau tocănițe. Cred că îmi place mult să vorbesc, să cunosc oameni și atunci am îmbinat utilul cu plăcutul.