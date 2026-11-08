Fața nevăzută a lui Assad Al-Hamlawi, dezvăluită chiar de fratele său: „Nu mi-am imaginat niciodată!”. Exclusiv.

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Familia Al-Hamlawi ascunde o surpriză pentru suporterii Universității Craiova! Assad nu este singurul fotbalist al familiei, iar pe lângă Annass, fratele cel mic, mai există un nume despre care fanii olteni știu mult mai puține lucruri: Seif Al-Hamlawi. Fratele cel mare al atacantului din Bănie a venit special din Suedia pentru a-l vedea pe Assad și a oferit un interviu în exclusivitate pentru FANATIK. Seif a vorbit despre visul de a îmbrăca același tricou alături de fratele său, despre atmosfera incredibilă de pe „Ion Oblemenco” și a făcut o dezvăluire emoționantă despre „vârful“ campioanei României.

Cine este Seif Al-Hamlawi, fratele mai puțin cunoscut al lui Assad! A venit din Suedia pentru meciul Craiovei

Suporterii Universității Craiova îl cunosc deja pe Assad Al-Hamlawi, atacantul alb-albaștrilor, iar numele fratelui său mai mic, Annass, nu este nici el complet străin celor care urmăresc familia fotbalistului. Puțini știu, însă, că familia Al-Hamlawi mai are un fotbalist. Este vorba despre Seif, fratele cel mare, care locuiește în Suedia și evoluează la Höganäs BK, formație care a jucat în sezonul actual într-un eșalon inferior al fotbalului suedez.

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Seif a venit la Craiova pentru a petrece câteva zile alături de Assad și a fost prezent pe stadionul „Ion Oblemenco”, la . FANATIK a stat de vorbă în exclusivitate cu fratele atacantului oltenilor, care s-a declarat impresionat de oraș, de suporteri și de atmosfera din Bănie. Mai mult, Seif a dezvăluit că visează să joace într-o zi alături de Assad, în aceași echipă.

Salut, Seif! Pentru început, spune-ne câteva lucruri despre tine. Cine este Seif Al-Hamlawi?

– Seif Al-Hamlawi: Salutări! Sunt Seif, fratele mai mare al lui Assad. Mai avem un frate, Annass, care este cel mai mic dintre noi trei. Locuiesc în Suedia și am venit pentru câteva zile în vacanță, aici, la Craiova, ca să-l vizitez pe Assad. Mă bucur enorm că am reușit să-l văd.

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Știm că și tu joci fotbal. Evoluezi la o echipă din Suedia sau ai ales o altă meserie față de frații tăi?

– Da, și eu sunt fotbalist. Toți trei jucăm fotbal și am iubit acest sport dintotdeauna. Eu evoluez în Suedia, la Höganäs BK, o echipă care a jucat în sezonul 2026 în al șaselea eșalon.

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Seif Al-Hamlawi, cucerit de Craiova: „Cred că m-am îngrășat cinci kilograme doar mâncând aici!”

Vizita în România i-a lăsat o impresie extraordinară lui Seif Al-Hamlawi. Fratele mai mare al lui Assad a mărturisit că s-a simțit foarte bine primit de oamenii din Craiova și că a fost impresionat de ospitalitatea oltenilor. Seif a vorbit cu mult entuziasm și despre gastronomia locală, glumind că mâncarea din Bănie l-ar fi făcut să acumuleze nu mai puțin de cinci kilograme!

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Cum te simți la Craiova? Ce impresie ți-a lăsat orașul?

– Sincer să fiu, atmosfera de aici este absolut incredibilă! Oamenii sunt foarte drăguți și primitori oriunde merg. Toată lumea te bagă în seamă, nimeni nu te ignoră. Iar mâncarea este fabuloasă! Cred că m-am îngrășat vreo cinci kilograme doar mâncând aici, la Craiova (n.r. râde).

Cum ți s-a părut atmosfera de pe stadionul „Ion Oblemenco”?

– O nebunie totală! Am mai fost aici și anul trecut și pot spune că nu s-a schimbat absolut nimic. Suporterii încurajează echipa pe tot parcursul meciului. Este ceva cu adevărat special să ai asemenea oameni în tribune. Se vede cât de mult își iubesc echipa. Simți asta indiferent unde te afli pe stadion, fie că ești în tribună, fie că ești pe gazon.

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Cât de departe crezi că poate ajunge Universitatea Craiova în Conference League?

– După această victorie, sunt convins că . Nu pot să spun exact până unde va ajunge, dar sunt sigur că poate avea un parcurs lung, atât timp cât acești suporteri incredibili îi vor fi alături. Este foarte greu pentru orice adversar să vină aici, la Craiova, și să joace fotbal într-o asemenea atmosferă.

Dezvăluiri despre adevăratul Assad Al-Hamlawi: „Își consumă toată energia pe teren!”

Unul dintre cele mai interesante momente ale interviului oferit în exclusivitate pentru FANATIK a fost cel în care Seif a vorbit despre personalitatea fratelui său. Dacă pe teren Assad Al-Hamlawi își consumă energia în duelurile cu adversarii, în viața de zi cu zi atacantul Universității Craiova este un om extrem de calm. Seif a povestit și cum își petrec timpul împreună atunci când au ocazia să se întâlnească.

Cum este Assad în afara terenului? Ne poți dezvălui ceva despre el ce suporterii Universității Craiova nu știu?

– Să știți că Assad este, în general, o persoană foarte calmă. Își consumă toată energia pe terenul de fotbal și nu prea îi mai rămâne pentru altceva (n.r. râde). Când nu este la antrenamente și petrecem timp împreună, ieșim la plimbare, mergem să mâncăm și stăm de vorbă. Ne place să povestim despre tot felul de lucruri. Dar principala lui calitate, în afara terenului, este calmul.

Cât de mândru ești de ceea ce a realizat Assad până acum în cariera sa?

– Nici nu pot descrie în cuvinte cât de mândru sunt de Assad și de tot ceea ce a realizat. De fiecare dată când cineva îi pomenește numele sau când am ocazia să vorbesc despre el, simt o mândrie extraordinară. Mă laud cu faptul că este fratele meu și că a reușit să ajungă acolo unde este astăzi. Noi, cei din familie, suntem mereu alături de el și îl susținem necondiționat.

Seif Al-Hamlawi visează să joace alături de fratele său: „Ar fi cel mai important moment din viața mea!”

Seif Al-Hamlawi nu este doar un susținător al fratelui său, ci și un fotbalist cu propriile ambiții. Deși în prezent evoluează în Suedia, fratele cel mare al lui Assad a mărturisit că unul dintre cele mai mari visuri ale sale este să împartă terenul cu atacantul Universității Craiova. Mai mult, destul de subtil, Seif a numit chiar clubul din Bănie drept una dintre echipele la care și-ar dori să joace alături de Assad.

Și tu joci fotbal în Suedia. Ai visat vreodată să evoluezi alături de Assad la aceeași echipă?

– Da, bineînțeles! Sincer să fiu, este unul dintre cele mai mari visuri ale mele să joc alături de Assad, atât la echipa națională, cât și la un club precum Universitatea Craiova. Ar fi cel mai important moment din viața mea, unul pe care, cu siguranță, nu l-aș uita niciodată.

Assad Al-Hamlawi i-a mărturisit fratelui său că iubește Craiova

Cea mai importantă dezvăluire a lui Seif Al-Hamlawi a venit în momentul în care FANATIK l-a întrebat despre viitorul lui Assad. Fratele atacantului a evitat să discute despre eventuale transferuri și a precizat că nu are informații despre o posibilă plecare a fotbalistului.

În schimb, Seif a transmis un mesaj care îi va bucura pe suporterii Universității Craiova: Assad este extrem de fericit în Bănie și i-a spus de nenumărate ori cât de mult iubește orașul. Mai mult, fratele său a recunoscut că nici măcar el nu se aștepta ca atacantul să dezvolte o legătură atât de puternică cu un oraș și cu suporterii unei echipe.

Dacă Assad ar primi o ofertă de la un club european mai mare, ce l-ai sfătui să facă? Să rămână la Craiova sau să facă următorul pas în carieră?

– Sincer, cred că aceasta este o întrebare pentru impresarii lui, nu pentru mine. Nu știu absolut nimic despre vreun posibil transfer sau despre alte lucruri de acest gen legate de Assad. Dar pot să vă asigur de un lucru: Assad se simte extraordinar aici și iubește Craiova! Mi-a spus asta de nenumărate ori. Sincer, nu mi-aș fi imaginat niciodată că îl voi vedea atât de atașat de un oraș precum Craiova și atât de bine integrat printre suporteri și în viața de aici. De un lucru sunt absolut sigur: lui Assad îi place enorm la Universitatea Craiova!