Fața nevăzută a războiului. Rușii care critică invazia Ucrainei sunt concediați: „Sunt îngrozită pentru noi toți”

Rușii care nu sunt de acord cu războiul trec prin momente grele, deoarece ei și-au pierdut și slujbele după ce au arătat că sunt împotriva deciziei de a ataca Ucraina.

Rușii își pot pierde slujbele dacă arată că nu sunt de acord cu politica lui Putin

Este cazul mai multor persoane, care lucrează în diverse medii profesionale din Rusia, inclusiv profesori sau doctori.

relatează despre un profesor care a fost forțat să își dea demisia după ce a postat pe rețelele de socializare în care a spus că nu este de acord cu .

Două zile mai târziu, Kamran Manafly era anunțat de director că are două variante: fie să își dea demisia, fie să șteargă postarea.

Alegerea a fost simplă pentru profesorul rus: „Nu am vrut să-l șterg. Am știut imediat că nu are rost să mă cert, așa că m-am gândit că cel mai bine este să-mi dau demisia”.

El a fost concediat până la urmă, deoarece nu a fost lăsat nici măcar să își ia lucrurile de la școală sau să depună cererea de demisie.

„Două zile mai târziu, am fost informat că am fost concediat pentru comportament imoral la locul de muncă. Pentru mine, cel mai ciudat lucru este că ei consideră că exprimarea unei opinii personale este „imorală”, a subliniat el.

Și managerul unor cinematografe din Rusia, Katya Dolinina, și-a dat demisia, după ce a semnat o scrisoare deschisă în care mai multe persoane angajate în sectorul culturii condamnau .

„Am fost de acord cu opinia că aceste operațiuni ar trebui oprite imediat, că acest lucru nu a fost ok”, a spus ea.

O doctoriță, dată și ea afară de regimul lui Putin

Anna Levadnaya a aflat de la colegi că directorii spitalului unde lucrează că aceasta a fost mustrată pentru opiniile sale.

Aceasta era în vacanță când s-a întâmplat totul și a postat o imagine cu un porumbel al păcii alături de peisajul văzut din avion.

Având peste două milioane de urmăritori pe Instagram, postarea a fost văzută de mulți oameni, fapt pentru care a fost luată și decizia conducerii de a o pune să demisioneze.

„Nu am ales agresivitatea. Mi-e frică pentru noi toți”, a spus doctorița.