Sport

Final nebunesc în Newcastle – Liverpool! Un puști de 16 ani a înscris golul victoriei la ultima fază! Virgil van Dijk era să își rupă piciorul după un fault criminal. Update

Virgil van Dijk, victima lui Gordon în Newcastle - Liverpool. Fault oribil suferit de fundașul echipei de pe Anfield. Decizia luată de arbitru.
Alex Bodnariu
26.08.2025 | 00:14
Final nebunesc in Newcastle Liverpool Un pusti de 16 ani a inscris golul victoriei la ultima faza Virgil van Dijk era sa isi rupa piciorul dupa un fault criminal Update
ULTIMA ORĂ
Final nebunesc în Newcastle - Liverpool! Un puști de 16 ani a înscris golul victoriei la ultima fază! Virgil van Dijk era să își rupă piciorul după un fault criminal

Virgil van Dijk, vedeta din apărarea lui Liverpool, a fost aproape de o accidentare de coșmar. Fundașul olandez a fost victima unui atac brutal în duelul pe care „cormoranii” l-au jucat luni seara, în campania celor de la Newcastle.

ADVERTISEMENT

UPDATE: Show total în Newcastle – Liverpool. Un puști de 16 ani a decis soarta partidei

Liverpool a câștigat duelul incendiar cu Newcastle pe St. James’ Park. „Cormoranii” au condus cu 2-0, însă gazdele au reușit o revenire spectaculoasă în repriza secundă, chiar și în inferioritate numerică după eliminarea lui Gordon.

Eroul serii a fost puștiul Rio Ngumoha. Aruncat în luptă în prelungiri, la doar 16 ani, talentatul englez a decis soarta partidei pe final: a trimis din prima, cu un șut superb sub transversală, lăsându-l fără reacție pe portarul advers.

ADVERTISEMENT

Intrare horror în Newcastle – Liverpool

Liverpool are parte de un început bun de sezon. „Cormoranii” și-au câștigat meciul din prima etapă, în fața celor de la Bournemouth, cu scorul de 4-2, iar echipa lui Arne Slot a arătat un fotbal ofensiv în duelul cu Newcastle, din deplasare.

Gravenberch a deschis scorul pe „St. James’ Park”, în minutul 35, iar câteva minute mai târziu, echipa gazdă a rămas în inferioritate numerică. Gordon l-a faultat dur pe Virgil van Dijk, iar după consultarea reluărilor, arbitrul întâlnirii l-a trimis pe britanic la vestiare.

ADVERTISEMENT
Ce s-a întâmplat cu un avion plin cu ruși, care a aterizat de...
Digi24.ro
Ce s-a întâmplat cu un avion plin cu ruși, care a aterizat de urgență în Estonia, după un atac cu drone

Intrarea lui Gordon putea să îl țină luni bune departe de gazon pe fundașul olandez. Englezul i-a pus gheata pe gleznă lui van Dijk, iar stoperul celor de la Liverpool a avut nevoie de îngrijiri medicale. El a putut continua însă partida și chiar a fost surprins cu zâmbetul pe buze.

ADVERTISEMENT
A rupt tăcerea: reacție dură a femeii cu care Gigi Becali a fost...
Digisport.ro
A rupt tăcerea: reacție dură a femeii cu care Gigi Becali a fost acuzat că și-a înșelat soția timp de 20 de ani

Ce spunea Arne Slot înainte de Newcastle – Liverpool

„Cred că, dacă mergi la Newcastle, știi foarte bine la ce să te aștepți. I-am întâlnit de trei ori sezonul trecut și de două ori nivelul lor de intensitate a fost peste al nostru. În meciul din deplasare, mai ales în primele 60 de minute, au fost incredibil de agresivi și chiar au meritat să fie în avantaj. Chiar și în finala Cupei Ligii au avut mai multă intensitate decât noi. Așa că nu cred că au nevoie de vreun stimulent special ca să fie la fel de determinați atunci când joacă pe St. James’ Park.

Dincolo de intensitate, este o echipă foarte bună. Au fotbaliști care pot transforma meciul într-o luptă, dacă vrei să o numești așa, dar și jucători extrem de siguri pe minge. E una dintre cele mai bune echipe din campionat”, spunea Arne Slot înainte de meciul cu Newcastle.

ADVERTISEMENT
Serie A, live video etapa 1. Inter – Torino 5-0. Debut de vis...
Fanatik
Serie A, live video etapa 1. Inter – Torino 5-0. Debut de vis pentru Cristi Chivu în campionat
Săptămână decisivă! Universitatea Craiova, FCSB și CFR Cluj versus echipe de Champions League...
Fanatik
Săptămână decisivă! Universitatea Craiova, FCSB și CFR Cluj versus echipe de Champions League în lupta coeficienților UEFA
Marius Măldărășanu, reacție surprinzătoare după ce Hermannstadt a obținut prima victorie din noul...
Fanatik
Marius Măldărășanu, reacție surprinzătoare după ce Hermannstadt a obținut prima victorie din noul sezon: „Nu ne putem bucura”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Ce i-au strigat, de fapt, fanii din tribună lui Mirel Rădoi: 'De asta...
iamsport.ro
Ce i-au strigat, de fapt, fanii din tribună lui Mirel Rădoi: 'De asta a dat cu pumnul!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!