Final nebunesc în Newcastle – Liverpool! Un puști de 16 ani a înscris golul victoriei la ultima fază! Virgil van Dijk era să își rupă piciorul după un fault criminal. Update

, a fost aproape de o accidentare de coșmar. Fundașul olandez a fost victima unui atac brutal în duelul pe care „cormoranii” l-au jucat luni seara, în campania celor de la Newcastle.

UPDATE: Show total în Newcastle – Liverpool. Un puști de 16 ani a decis soarta partidei

Liverpool a câștigat duelul incendiar cu Newcastle pe St. James’ Park. „Cormoranii” au condus cu 2-0, însă gazdele au reușit o revenire spectaculoasă în repriza secundă, chiar și în inferioritate numerică după eliminarea lui Gordon.

Eroul serii a fost puștiul Rio Ngumoha. Aruncat în luptă în prelungiri, la doar 16 ani, talentatul englez a decis soarta partidei pe final: a trimis din prima, cu un șut superb sub transversală, lăsându-l fără reacție pe portarul advers.

Intrare horror în Newcastle – Liverpool

„Cormoranii” și-au câștigat meciul din prima etapă, în fața celor de la Bournemouth, cu scorul de 4-2, iar echipa lui Arne Slot a arătat un fotbal ofensiv în duelul cu Newcastle, din deplasare.

Gravenberch a deschis scorul pe „St. James’ Park”, în minutul 35, iar câteva minute mai târziu, echipa gazdă a rămas în inferioritate numerică. Gordon l-a faultat dur pe Virgil van Dijk, iar după consultarea reluărilor, arbitrul întâlnirii l-a trimis pe britanic la vestiare.

Intrarea lui Gordon putea să îl țină luni bune departe de gazon pe fundașul olandez. Englezul i-a pus gheata pe gleznă lui van Dijk, iar stoperul celor de la Liverpool a avut nevoie de îngrijiri medicale. El a putut continua însă partida și chiar a fost surprins cu zâmbetul pe buze.

Anthony Gordon sees RED after VAR review, following a rash tackle on Virgil van Dijk 🟥 — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL)

Ce spunea Arne Slot înainte de Newcastle – Liverpool

„Cred că, dacă mergi la Newcastle, știi foarte bine la ce să te aștepți. I-am întâlnit de trei ori sezonul trecut și de două ori nivelul lor de intensitate a fost peste al nostru. În meciul din deplasare, mai ales în primele 60 de minute, au fost incredibil de agresivi și chiar au meritat să fie în avantaj. Chiar și în finala Cupei Ligii au avut mai multă intensitate decât noi. Așa că nu cred că au nevoie de vreun stimulent special ca să fie la fel de determinați atunci când joacă pe St. James’ Park.

Dincolo de intensitate, este o echipă foarte bună. Au fotbaliști care pot transforma meciul într-o luptă, dacă vrei să o numești așa, dar și jucători extrem de siguri pe minge. E una dintre cele mai bune echipe din campionat”, spunea Arne Slot înainte de meciul cu Newcastle.