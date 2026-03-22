Intrare „horror” la Voluntari – Chindia Târgoviște! Arbitrul de SuperLiga a dictat fault, apoi a luat o decizie uluitoare. Video

ADVERTISEMENT

FC Voluntari și Chindia Târgoviște s-au duelat în prima etapă din play-off-ul Ligii 2 duminică, 22 martie. Meciul a fost marcat, pe lângă scorul neverosimil înregistrat, de un fault extrem de dur. Cum a gestionat arbitrul Andrei Moroiță (39 de ani) situația, de fapt.

Decizie inexplicabilă a lui Andrei Moroiță la faultul cu gheata în cap din Voluntari – Chindia Târgoviște

FC Voluntari a jucat în prima etapă din play-off-ul ligii secunde pe teren propriu contra celor de la Chindia Târgoviște. Ambele formații sunt în cursa directă pentru promovarea în SuperLiga, însă această confruntare a fost adjudecată, fără drept de apel, de către ilfoveni. Trupa lui Florin Pîrvu s-a impus cu 5-1 și a luat o opțiune serioasă în revenirea pe prima scenă a fotbalului din România.

ADVERTISEMENT

Totuși, a fost marcat de un fault extrem de dur. În minutul 61, când ilfovenii aveau deja 4-0 pe tabelă, Marvin Schieb (29 de ani) a scăpat singur pe contraatac, iar în momentul în care a încercat să preia mingea l-a lovit cu gheata în cap pe portarul advers, George Isvoranu (27 de ani). „Centralul” Moroiță a acordat doar cartonaș galben jucătorului de la FC Voluntari, spre mirarea tuturor, inclusiv a comentatorului partidei.

Andrei Moroiță, meci cu cântec după ce a acordat trei cartonaşe roşii gazdelor în Oțelul – Hermannstadt 0-2

Andrei Moroiţă a mai fost protagonistul unui meci bizar. , încheiat 0-2 în sezonul regular. Partida de la începutul lunii martie nu i-a avut pe teren, până la final, pe Bană, Zivulic şi Iacob, toți fiind eliminați.

ADVERTISEMENT

Prima eliminare a venit în minutul 45+5, când Ştefan Bană a văzut două cartonaşe galbene în decurs de câteva minute. În minutul 78, Zivulic l-a călcat pe gleznă pe Florescu și a primit inițial doar galben. Ulterior, Moroiţă a fost chemat la VAR şi l-a eliminat pe jucător după ce a revăzut faza mai bine.

ADVERTISEMENT

Apoi, în minutul 85, de parcă nu era suficient ce se întâmplase anterior, Iacob a văzut şi el cartonaşul roşu. Fundașul a fost implicat într-un meleu format între jucătorii celor două echipe după golul de 2-0, marcat de Neguţ. Deși a încercat să discute cu arbitrul, acesta a fost intransigent și l-a eliminat.