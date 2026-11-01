Sport

Fault horror în fotbalul spaniol! Un jucător s-a prăbușit inconștient după o lovitură teribilă la cap și a fost transportat cu ambulanța la spital. Video

Dragoș Petrescu
01.11.2026 | 15:08
Fault horror in fotbalul spaniol Un jucator sa prabusit inconstient dupa o lovitura teribila la cap si a fost transportat cu ambulanta la spital Video
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Quadri Liameed, transportat de urgență la spital după ce a fost lovit puternic cu piciorul în cap de José Corpas // FOTO: colaj FANATIK
Fault horror în fotbalul spaniol! Un fotbalist a fost făcut „KO” după o lovitură violentă la cap și a fost scos de pe teren cu ambulanța.
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Momente de panică în fotbalul spaniol, în timpul meciului dintre Albacete și CE Sabadell, disputat în liga secundă. Quadri Liameed, mijlocașul formației oaspete, a fost lovit violent în zona capului de José Corpas, atacantul echipei gazdă. Fotbalistul nigerian s-a prăbușit imediat pe gazon și a avut nevoie de intervenția urgentă a medicilor, fiind transportat ulterior la spital cu ambulanța.

Quadri Liameed, lovit cu piciorul în cap! A fost nevoie de intervenția ambulanței

Faza s-a petrecut în minutul 43, în apropierea careului formației Sabadell. În timp ce Quadri Liameed încerca să joace mingea cu capul, José Corpas a venit cu piciorul ridicat pentru a trimite balonul din voleu. Atacantul lui Albacete l-a lovit puternic pe adversar în zona capului, iar mijlocașul nigerian a căzut imediat la pământ.

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Jucătorii ambelor echipe au cerut de urgență intervenția medicilor, iar fotbalistul a primit îngrijiri pe gazon. Acesta și-a pierdut cunoștința pentru scurt timp, iar personalul medical a decis să îl imobilizeze și să solicite intervenția ambulanței. Potrivit publicației Cadena SER, lui Quadri i-a fost aplicat și un guler cervical înainte de a fi scos de pe teren pe targă.

José Corpas a fost eliminat direct pentru intervenția sa. Deși lovitura a fost considerată accidentală, arbitrul a sancționat dur intrarea, iar atacantul a părăsit terenul în timp ce oamenii din staff-ul lui Sabadell îi reproșau duritatea fazei. Fotbalistul a susținut că nu l-a văzut pe adversar în momentul în care a încercat să lovească mingea.

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Vești bune despre starea lui Quadri Liameed: nigerianul a fost externat după investigații!

După ce a fost transportat la spital, Quadri Liameed a fost supus mai multor investigații medicale. CE Sabadell a transmis inițial că jucătorul era conștient și că primele rezultate erau încurajatoare, clubul activând și protocolul specific pentru suspiciunea de comoție cerebrală.

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Ulterior, formația spaniolă a venit cu o actualizare pozitivă: mijlocașul a primit externarea și a putut reveni la Sabadell în noaptea de sâmbătă spre duminică. Potrivit informațiilor publicate de presa spaniolă, medicii nu au considerat necesară menținerea sa peste noapte în spital, dar nu a fost comunicat însă vreun diagnostic medical detaliat.

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Antrenorul lui Sabadell, Ferran Costa, a recunoscut după partidă că momentul le-a provocat tuturor o sperietură teribilă. „În astfel de situații, rezultatul unui meci trece în plan secund, iar prioritatea devine starea de sănătate a fotbalistului”, a afrimat acesta.

Albacete a câștigat meciul, în ciuda eliminării lui Corpas

Dincolo de incidentul care a îngrozit spectatorii, partida s-a încheiat cu victoria lui Albacete, scor 2-1. Gazdele aveau un avantaj de două goluri înainte de pauză, iar eliminarea lui Corpas i-a obligat să joace întreaga repriză secundă în inferioritate numerică.

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Sabadell a încercat să profite de avantajul numeric și a redus din diferență în minutul 81, prin Eneko Aguilar. Oaspeții au forțat egalarea în final, însă Albacete a rezistat și a păstrat toate cele trei puncte.

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Dragoș Petrescu
Dragoș Petrescu
Dragoș Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
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