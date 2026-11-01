Fault horror în fotbalul spaniol! Un jucător s-a prăbușit inconștient după o lovitură teribilă la cap și a fost transportat cu ambulanța la spital. Video

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Momente de panică în , în timpul meciului dintre Albacete și CE Sabadell, disputat în liga secundă. Quadri Liameed, mijlocașul formației oaspete, a fost lovit violent în zona capului de José Corpas, atacantul echipei gazdă. Fotbalistul nigerian s-a prăbușit imediat pe gazon și a avut nevoie de intervenția urgentă a medicilor, fiind transportat ulterior la spital cu ambulanța.

Quadri Liameed, lovit cu piciorul în cap! A fost nevoie de intervenția ambulanței

Faza s-a petrecut în minutul 43, în apropierea careului formației Sabadell. În timp ce Quadri Liameed încerca să joace mingea cu capul, José Corpas a venit cu piciorul ridicat pentru a trimite balonul din voleu. Atacantul lui Albacete l-a lovit puternic pe adversar în zona capului, iar mijlocașul nigerian a căzut imediat la pământ.

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Jucătorii ambelor echipe au cerut de urgență intervenția medicilor, iar fotbalistul a primit îngrijiri pe gazon. Acesta și-a pierdut cunoștința pentru scurt timp, iar personalul medical a decis să îl imobilizeze și să solicite intervenția ambulanței. Potrivit publicației Cadena SER, lui Quadri i-a fost aplicat și un guler cervical înainte de a fi scos de pe teren pe targă.

José Corpas a fost eliminat direct pentru intervenția sa. Deși lovitura a fost considerată accidentală, a sancționat dur intrarea, iar atacantul a părăsit terenul în timp ce oamenii din staff-ul lui Sabadell îi reproșau duritatea fazei. Fotbalistul a susținut că nu l-a văzut pe adversar în momentul în care a încercat să lovească mingea.

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En el partido de LaLiga Hypermotion (Segunda División de España) entre Albacete Balompié y CE Sabadell disputado hoy 31 de octubre en el estadio Carlos Belmonte, el delantero José Corpas del equipo local recibió tarjeta roja directa tras golpear en la cabeza al nigeriano Quadri Liameed en medio de una volea en el minuto 43. José Corpas, fue expulsado con tarjeta roja directa. Quadri Liameed cayó inconsciente por unos instantes sobre el césped fue atendido de inmediato por los servicios médicos y evacuado en ambulancia al Hospital de Albacete bajo protocolo de conmoción cerebral. https://t.co/D6PcNdmLFp — Anxious Vids🔥 (@Anxiousvids)

Vești bune despre starea lui Quadri Liameed: nigerianul a fost externat după investigații!

După ce a fost transportat la spital, Quadri Liameed a fost supus mai multor investigații medicale. CE Sabadell a transmis inițial că jucătorul era conștient și că primele rezultate erau încurajatoare, clubul activând și protocolul specific pentru suspiciunea de comoție cerebrală.

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Ulterior, formația spaniolă a venit cu o actualizare pozitivă: mijlocașul a primit externarea și a putut reveni la Sabadell în noaptea de sâmbătă spre duminică. Potrivit informațiilor publicate de presa spaniolă, medicii nu au considerat necesară menținerea sa peste noapte în spital, dar nu a fost comunicat însă vreun diagnostic medical detaliat.

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🙏🏻 La millor de les notícies ha arribat! @Qlimeed ha rebut l’alta mèdica després que totes les proves hagin sortit bé i tornarà aquesta nit a Sabadell! 🤝🏻 Volem donar les gràcies als serveis mèdics de l’@AlbaceteBPSAD per l’ajuda rebuda en tot moment https://t.co/UqHMJ5Oo0k — CE Sabadell 🧅 (@CESabadell)

Antrenorul lui Sabadell, Ferran Costa, a recunoscut după partidă că momentul le-a provocat tuturor o sperietură teribilă. „În astfel de situații, rezultatul unui meci trece în plan secund, iar prioritatea devine starea de sănătate a fotbalistului”, a afrimat acesta.

Albacete a câștigat meciul, în ciuda eliminării lui Corpas

Dincolo de incidentul care a îngrozit spectatorii, partida s-a încheiat cu victoria lui Albacete, scor 2-1. Gazdele aveau un avantaj de două goluri înainte de pauză, iar eliminarea lui Corpas i-a obligat să joace întreaga repriză secundă în inferioritate numerică.

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Sabadell a încercat să profite de avantajul numeric și a redus din diferență în minutul 81, prin Eneko Aguilar. Oaspeții au forțat egalarea în final, însă Albacete a rezistat și a păstrat toate cele trei puncte.