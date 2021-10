Favorita luptătorilor MMA, mai îndrăznează ca oricând! Francisca pozează fără inhibiții ! Foto

Francisca, bruneta care, acum, are forme de fotomodel, a devenit, după ce a slăbit spectaculos, mult mai îndrăzneață când vine vorba de fotografiile cu care își răsfață fanii.

Francisca a slăbit enorm

Acum vreo trei-patru ani, Francisca, una dintre cântărețele care s-au remarcat în lumea muzicală românească cu talentul său, s-a cam săturat să fie numită Kim Kardashian de România, formele ei pline fiind cele care i-au adus porecla cu pricina.

Așa că, după nenumărate diete care mai de care mai stricte, Francisca a apelat la ajutor specializat, iar rezultatele nu au întârziat să apară, ea reușind să scape de vreo 20 de kilograme, iar acum arată senzațional, ajungând să afișeze forme de fotomodel.

Succesul ei în a deveni filiformă, fără însă să scape de rotunjimile bustului, a fost, de altfel, remarcat și de producătorii de la Vorbește lumea, Francisca ajungând să prezinte, o bună bucată de timp, rubrica meteo în emisiunea de la Pro TV.

Și, evident, în repetate rânduri, Francisca a povestit cum a scăpat de kilogramele pe care le avea în plus, cu atât mai mult cu cât, explica ea, a ținut zeci de diete fără să aibă succesul pe care l-a avut în ultimii ani.

Cum a slăbit prezentatoarea TV?

Francisca a destăinuit secretele dietei pe care a ținut-o, recunoscând că, fără ajutorul nutriționistului care a sfătuit-o, ar fi fost imposibil să scape de 20 de kilograme fără să îi apară vergeturi sau alte urme pe corp.

Astfel, explica Francisca, a ales să învețe ce trebuie să mănânce, să o facă fără restricții, dar în cantități mici și, evident, să practice sporturi care să o ajute să ardă mai bine caloriile și să topească grăsimea depusă în anumite zone ale corpului, dar, totodată, să nu îi rămâne inesteticele vergeturi.

”Aleg calitatea și nu cantitatea, mănânc ciocolată, fructe, legume, carne, pâine, dar niciodată toate la o masă și în funcție de valorile nutriționale le structurez astfel încât pâinea, ciocolata și cele mai multe calorii să le consum în prima parte a zilei. Seara am grijă să mănânc puțin. Când am atins pragul de 55 de kilograme am avut voie să fac sport și am început prin a face antrenamente de tip cardio de scurtă durată, acasă”, spunea .

Francisca pozează în ipostaze îndrăznețe

După ce a slăbit suficient, Francisca a decis să pozeze în ipostaze cât se poate de îndrăznețe, fotografiile realizate în costume de baie minuscule fiind, deja, nenumărate pe conturile ei de socializare. Și, cu maximă încredere în sine, frumoasa brunetă apare acum din ce în ce mai des purtând ținute pe care, probabil, nu ar îndrăzni niciodată să le poarte Kim Kardashian, iar apoi să se pozeze fără filtre și editare temeinică.

Evident, ședințele foto făcute în diversele vacanțe din locuri exotice sunt motiv de răsfăț pentru fanii Franciscăi, cu atât mai mult cu cât, de cele mai multe ori, bruneta nu se ”deranjează” să se îmbrace prea mult.

Și, așa cum era de așteptat, rezultatul ședințelor foto, ajuns pe conturile ei de socializare, este apreciat de mulți bărbați, comentariile, aprecierile și complimentele fiind nenumărate. Așa cum sunt, probabil, și propunerile fără perdea pe care le primește artista.

Doar că, spre supărarea unora, Francisca nu are timp să se uite la propunerile – mai mult sau mai puțin decente – pe care le primește. Nu de altceva, dar, de ani buni, Francisca este căsătorită cu un cunoscut luptător , Bogdan Lățescu.

De altfel, Francisca este una dintre cele mai cunoscute prezentatoare din ringurile sporturilor de contact, având zeci, chiar sute de meciuri în care a prezentat sportivii care urmau să se înfrunte.

Francisca a jucat într-un film la Hollywood

Acum câțiva ani, Francisca a jucat un rol dificil într-o producție de calibru de la Hollywood, subiectul filmului fiind legat de traficul de persoane și tragediile care au loc din această cauză. Bruneta a interpretat rolul unei tinere răpite pentru a fi traficată ca și prostituată.

În filmul cu pricina, primit bine de critici, Francisca a fost nevoită să dea o adevărată probă a calităților actoricești și să moară dramatic în fața camerelor de luat vederi.