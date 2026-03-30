Favoritul lui Gigi Becali, delegat la meciul naționalei care a împiedicat-o pe România să meargă la CM 2026

Această perioadă a fost dedicată meciurilor de baraj pentru calificarea la Campionatul Mondial, iar restul echipelor naționale au fost obligate să joace meciuri amicale, așa cum este și în cazul României, după ce a pierdut semifinala de la Istanbul. Marian Barbu (37 de ani) a fost delegat să arbitreze un meci amical între Cipru și Republica Moldova.

Marian Barbu, la centru în Cipru – Republica Moldova

Cipru și Republica Moldova sunt două formații foarte cunoscute pentru echipa națională a României. Cu vecinii de peste Prut am disputat doar o partidă amicală în ultima vreme, în schimb, „tricolorii” s-au întâlnit cu naționala Ciprului de patru ori în mandatul lui Mircea Lucescu.

Meciul România – Cipru s-a văzut atât în UEFA Nations League, cât și în preliminariile pentru Campionatul Mondial din SUA, Mexic și Canada. Echipa lui Lucescu s-a impus de trei ori și a obținut un rezultat de egalitate (2-2), .

Cele două echipe se vor întâlni într-un meci amical, disputat la Nicosia, iar Marian Barbu, desemnat de Gigi Becali drept cel mai bun arbitru român la ora actuală, va fi centralul acestei partide. El îi va avea ca asistenți pe Mihail Grigoriu și George Florin Neacșu, în timp ce al patrulea oficial va fi din Cipru, fiind vorba de Panagiotis Chatzigeorgiou.

Ce spunea Gigi Becali despre prestațiile lui Marian Barbu

Marian Barbu este, într-adevăr, un arbitru care a evoluat foarte mult în ultimii ani, însă momentan nu are nici 10% din experiența europeană a lui Istvan Kovacs. Totuși, „Istvan Kovacs este mare. Ca să spui că este cel mai mare, trebuie să-l fi cunoscut pe Rainea, pe Porumboiu, pe Crăciunescu. Eu nu i-am văzut, dar dacă e să o iau pe ce văd acum, eu cred că Barbu este mai bun decât el. Eu am spus de Kovacs, când am jucat acum 20 de ani la Vaslui, că e arbitru mare. Simțeam că e arbitru. A avut o cădere când a avut o prietenie cam mare cu CFR.

Acum, nemaiavând prietenii, este mare arbitru. Așa îl văd și pe Barbu acum, mare arbitru. Eu nu cred că a fost cel mai mare din toate timpurile. Feșnic este bun, dar face șmecherii. Se dă mare șmecher. El are valoare, dar face șmecherii pe gazon. Pentru mine, Barbu este mai bun, apoi e Kovacs. Dacă este Barbu mai mare decât el, cum să fie cel mai mare din toate timpurile? Că l-au promovat Burleanu și Vassaras? Păi, băi, Burlene, misiunea ta nu este să promovezi arbitri, ci să administrezi fotbalul”, spunea Gigi Becali, la FANATIK SUPERLIGA, în urmă cu două săptămâni.