Favoritul lui Mircea Lucescu se poate bate la toamnă cu Lewandowski, Vinicius Yamal și Mbappe

Sunt șanse destul de mari ca România să mai aibă un fotbalist în Primera Division. Care din sezonul viitor s-ar putea bate cu Lewandoski, Lamine Yamal, Vinius sau Mbappe în prima ligă spaniolă.

Oviedo poate promova direct sau la baraj

Oviedo, formația la care este legitimat Daniel Paraschiv, are șanse mari să promoveze. În acest weekend a trecut de Huesca, scor 2-1, în deplasare și a urcat pe locul 4 în clasament.

Oviedo, formație la care a jucat Marius Lăcătuș, în sezonul 1992-1993, are 65 de puncte. E în luptă directă cu Levante (67 puncte), Santander (66 puncte) și Miranes (65 puncte).

Din liga a doua spaniolă promovează primele două clasate. Se presupune că Elche (71 puncte) are prima șansă, drept pentru care cele patru formații din spatele ei se luptă pentru locul doi.

Anul trecut, fosta echipă a lui Lăcătuș a pierdut finala barajului

În cazul în care nu-l prinde pe acesta, echipele de pe locurile 3-6 vor juca un play-off, care va stabili ultima promovată. Anul trecut, Oviedo a terminat pe locul șase, dar a avut șanse mari să promoveze în prima divizie. A pierdut însă finala barajului cu 0-2 în fața celor de la Espanyol.

Accederea în primul eșalon ar fi ceva fabulos pentru Paraschiv. Chiar dacă acesta e mai mult rezervă la Oviedo. Și nu a mai marcat din luna deecembrie.

A marcat trei goluri, dar e mai mult rezervă

Fostul atacant al celor de Hermannstadt are ghinionul de a fi pe același post cu brazilianul Alemao, care a marcat 14 goluri. Paraschiv are 3 reușite și a prins 25 de apariții sub tricoul echipei spaniole.

Românul a jucat mai puțin de când antrenorul echipei a devenit Veljko Paunovic. Sârbul a venit în martie și este neînvins: patru victorii și două remize.

Mircea Lucescu nu a uitat de el

În vârstă de 26 de ani, el a marcat 31 de goluri în 95 de partide pentru Hermannstadt. Sibienii au primit pentru el 700.000 de euro.

Paraschiv este unul dintre favoriții lui Mircea Lucescu. Când a venit la națională, Lucescu l-a nominalizat pe Paraschiv pe o listă lărgită a stranierilor la primele meciuri din Liga Națiunilor.

Paraschiv are o selecție la echipa națională. A jucat într-un amical cu Moldova, sub comanda lui Edi Iordănescu și chiar a marcat la debut. El a scos un penalty la un minut după ce a intrat pe teren, în minutul 71, și tot el l-a transformat.