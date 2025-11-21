Sport

Favoritul lui Mircea Lucescu, alături de care a câștigat 14 trofee, s-a retras din fotbal: „Gata, am obosit, sunt epuizat!”

Unul dintre fotbaliștii alături de care selecționerul României a câștigat 14 trofee a decis să spună adio fotbalului de performanță, considerând că nu mai are motivație
Catalin Oprea
21.11.2025 | 08:53
Fernandinho a fost unul dintre oamenii de bază ai lui Mircea Lucescu la Șahtior FOTO facebook
Brazilianul Fernandinho a decis să pună ghetele în cui. Mijlocașul care a jucat opt ani la Șahtior Donețk, unde a fost unul dintre favoriții lui Mircea Lucescu, a ajuns la 40 de ani și nu mai are nicio motivație.

Fernandinho nu mai are motivație pentru fotbal

„Sunt obosit acum. Am alergat cam 30 de minute azi și m-am simțit epuizat. Nu mai există nimic care să mă motiveze în fotbal. Am realizat tot ce am putut. Acum e timpul să petrec timp cu familia mea”, și-a motivat el decizia.

Pe numele său real Fernando Luiz Roza, fotbalistul brazilian a ajuns la Șahtior în 2005, la un an după ce Mircea Lucescu a preluat echipa lui Rinat Ahmetov. El a făcut parte din lotul consistent de brazilienia adus de Il Luce la echipa ucraineană.

Mijlocaș de mare travaliu, Fernandinho a fost unul dintre preferații selecționerului României. Timp de opt ani rar a lipsit din prima echipă, câștigând 14 trofee cu Șahtior. În 2013, el s-a transferat la Manchester City, care a plătit pentru el 40 de milioane de euro.

A câștigat campionatul și cu Manchester City

Ferdi a câștigat Premier League, cu City, în chiar primul său sezon în Anglia, o performanță impresionantă ținând cont că echipa nu era colosul fotbalistic care avea să devină peste câțiva ani.  El a petrecut nouă ani la City, până în 2022, când s-a întors în țara natală.

A semnat cu Atletico Paranaense, echipă de la care plecase atunci când a făcut pasul în fotbalul european. A jucat titular până la finele anului trecut, fiind al doilea cel mai vârstnic fotbalist din prima ligă braziliană, după portarul Fabio de la Fluminense.

53 de meciuri pentru Selecao și două participări la Mondiale

Fernandinho a jucat de 53 de ori pentru naționala Braziliei, marcând două goluri. A apărat tricoul Selecao între 2011 și 2019, participând la două Cupe Mondiale: cea din 2014, organizată chiar în Brazilia, și cea din 2018, din Rusia.

Mircea Lucescu l-a adus pe Fernandinho din Brazilia, insistând să facă la Șahtior o echipă cu mulți fotbaliști dina această țară. Il Luce n-a ascuns niciodată că a fost îndrăgostit de Țara Cafelei.

Lucescu a fost îndrăgostit de brazilieni

“Am descoperit această ţară în anii ’60-’70. Am stat chiar o lună la un turneu cu echipa naţională. Şi am fost atras de tot ce înseamnă Brazilia”, a povestit el în urmă cu mai mulți ani pentru France Footbal.

El a explicat și de ce a mizat pe filiera braziliană la Șahtior. “Este o piaţă inepuizabilă, plină de mari talente. Am construit jocul la Doneţk în jurul lor. Împreună cu ei am creat cea mai bună echipă din estul Europe”.

Cum i-a transformat pe sud-americani? “I-am luat de tineri, i-am învăţat, i-am ajutat să crească, să gândească profesionist, am apelat la inteligenţa lor, dar niciodată nu le-am afectat personalitatea. Le-am cerut: «Am nevoie de mintea voastră, nu de picioare!». Ceea ce se întâmplă în iarbă e consecinţa muncii invizibile. Am construit folosind fiecare ingredient cu o acurateţe maximă. Ca în farmacie”, a mai declarat Lucescu.

El a concluzionat cum a reușit să-și apropie fotbaliștii sud-americani, știut fiind că aceștia au un temperament aparte. ”Am descoperit esenţa fiecărui brazilian: fotbal, samba, plajă şi sex. Viaţa lor gravitează în jurul acestor lucruri”, a mai spus Mircea Lucescu, referindu-se la fotbaliștii săi favoriți.

