Ștefan Baiaram nu a reușit să debuteze oficial pentru echipa națională, nefiind luat în calcul de selecționerul Mircea Lucescu pentru . Totuși, acesta s-a bucurat nespus de faptul că a putut bifa prima selecție „sub“ tricolor, iar acum și de faptul că este văzut extrem de bine de către suporterii echipei naționale.

Suporterii au decis: Ștefan Baiaram, tricolorul lunii august!

Decarul Universității Craiova a avut evoluții constante și chiar impresionante în această primă parte de sezon în tricoul Universității Craiova, iar acum a intrat și în „vizorul“ fanilor echipei naționale, nu doar a scouterilor. Astfel, Ștefan Baiaram, cu un procent de 38%, a fost votat tricolorul lunii august în aplicația „Tricolorii“, disponibilă gratuit în App Store și Google Play.

Clasamentul a fost completat de alte nume importante din fotbalul românesc. Daniel Bîrligea, cu 35,2% procent, s-a clasat pe locul al doilea, iar Darius Olaru, un alt jucător al FCSB-ului prezent la echipa națională, a încheiat podiumul cu 15,5% din voturi. De menționat și că fosta „vedetă“ a Universității Craiova, Alexandru Mitriță, a fost și el nominalizat de suporteri, dar s-a clasat doar pe poziția a 4-a, cu 11,3% din voturi.

Baiaram, cât pe ce să-și încheie cariera încă de la 6 ani

Jucătorul Universității Craiova a dezvăluit, de curând, că la vârsta de doar 6 ani s-a confruntat cu o problemă medicală, una care i-ar fi putut încheia extrem de prematur cariera. Din fericire, nu s-a întâmplat acest lucru, iar Ștefan este acum .

„Fără el (n.r. tatăl adoptiv) nu aș fi fost omul din ziua de azi, e un lucru imens ce a făcut, mai ales că el are și doi copii naturali și de obicei oamenii, când reușesc să facă copii, nu se mai gândesc la acest lucru. După ce am făcut cred că 5-6 luni de fotbal, am făcut un control și mi-au spus că am suflu sistolic.

Am avut o pauză de un an de zile, în care nu am mai făcut sport. Să auzi la 6 ani, când te apuci de fotbal, că nu mai poți să continui, e un sentiment foarte, foarte ciudat. Nu știam de ce mi se întâmplă lucrul acela fix mie”, a spus Ștefan Baiaram pentru .

Poate debuta la națională în meciul cu Cipru

Momentul mult visat al decarului Craiovei, să evolueze în tricoul național, poate avea loc chiar marți seară, de la ora 21.45, atunci când România va da piept cu Cipru, la Nicosia, într-un meci extrem de important din cadrul preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2026. Pentru a mai păstra șanse reale la calificare, „tricolorii“ sunt obligați să câștige toate cele patru meciuri rămase de disputat din această campanie de calificare.