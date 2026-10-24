Sport

Faza campionatului în FCSB – Rapid: Stojilkovic, gol de Champions League în derby

Bogdan Mariș
24.10.2026 | 21:54
Faza campionatului in FCSB Rapid Stojilkovic gol de Champions League in derby
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Filip Stojilkovic (26 de ani) a înscris un gol superb în FCSB - Rapid. FOTO: Renato Anghelescu / FANATIK
Rapid a deschis scorul în derby-ul cu FCSB prin Filip Stojilkovic, care a punctat cu o execuție frumoasă, la capătul unei faze superbe.
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Filip Stojilkovic (26 de ani) a deschis scorul în minutul 11 al derby-ului dintre FCSB și Rapid, cu o execuție extraordinară. Întreaga fază a giuleștenilor a fost remarcabilă, pasa decisivă fiind oferită de Latif Ouedraogo, fotbalist împrumutat de la Genoa. Atacantul elvețian a ajuns astfel la 4 goluri marcate în cele 11 meciuri jucate în tricoul Rapidului.

Filip Stojilkovic, gol superb în FCSB – Rapid

FCSB a avut prima mare ocazie a derby-ului de pe Arena Națională, prin Juri Cisotti, care a trimis pe lângă poartă dintr-o poziție foarte bună, însă cei care au reușit să deschidă scorul au fost rapidiștii, în minutul 11, la scurt timp după ce jocul se reluase în urma unei întreruperi cauzate de spectacolul pirotehnic al ultrașilor de la FCSB.

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Lansat în partea stângă, Latif Ouedraogo a centrat perfect, din prima, pentru Filip Stojilkovic, care a reluat excelent din drop și nu i-a dat nicio șansă lui Ștefan Târnovanu. Elvețianul a sărbătorit reușita în fața galeriei FCSB-ului și a făcut un gest ironic, cu mâna la inimă, către suporterii „roș-albaștrilor”.

Filip Stojilkovic, 4 goluri în 11 meciuri la Rapid

Împrumutat la Rapid de la Pisa, Filip Stojilkovic a debutat sub comanda lui Daniel Pancu pe 7 august, în remiza de la Arad cu UTA, 0-0. Primul său gol a sosit două săptămâni mai târziu, în duelul contra Universității Craiova, încheiat la egalitate, 1-1. Apoi, elvețianul a pasat decisiv în victoria cu 3-1 contra lui FC Argeș și a înscris în amicalul de gală cu Genoa (2-0).

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Cel mai bun meci al său de până acum a fost cel contra Universității Cluj, disputat pe 12 octombrie. Stojilkovic a marcat o „dublă” pe Cluj Arena, iar Rapid s-a impus cu 4-3 la capătul unui meci nebun. Așadar, atacantul Rapidului a reușit să înscrie de 4 ori în cele 11 jocuri disputate în tricoul „alb-vișiniu”. Golgheterul echipei, cu 5 reușite, este Alexandru Dobre, iar cele mai multe contribuții decisive le are Olimpiu Moruțan, 2 goluri și 7 assist-uri.

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Bogdan Mariș
Bogdan Mariș
Absolvent al Facultății de Științe Umaniste și Sociale a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, specializarea Jurnalism, Bogdan Mariș este redactor sportiv la site-ul fanatik.ro din anul 2025. A mai lucrat la TV Arad și Glasul Aradului.
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