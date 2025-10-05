Încă o fază la limită în FCSB – U Craiova! Istvan Kovacs a dat penalty pentru campioană după ce a mers din nou la VAR. Update

Bucureștenii au primit inițial penalty în urma deciziei lui Istvan Kovacs, cel care a fost ultima dată la centru în Villarreal – Juventus, dar VAR a întors decizia „centralului”. Ce s-a întâmplat.

UPDATE: Din nou analiză VAR în FCSB – U Craiova! Istvan Kovacs a dat penalty pentru campioană

În minutul 37, arbitrul din Carei a acordat în cele din urmă lovitură de la 11 metri pentru echipa roș-albastră, tot după ce a revăzut faza pe monitorul de la marginea terenului, ca urmare a unui duel în careul oltenilor între Vladimir Screciu și Alexandru Stoian. Penalty-ul a fost transformat de Florin Tănase în minutul 39, care astfel a dus scorul la 1-0 pentru FCSB pe Arena Națională.

VAR a refuzat penalty pentru FCSB în prima repriză cu Universitatea Craiova

Derby-ul FCSB – Universitatea Craiova a început furtunos. Ambele echipe s-au năpustit la poarta adversă. În minutul 6, Istvan Kovacs a luat prima decizie majoră a meciului. „Centralul” din Carei a dictat penalty pentru FCSB, considerând inițial că Romanchuk l-a faultat pe Bîrligea. VEZI VIDEO AICI.

După analiza VAR, care nu a durat foarte mult, Istvan Kovacs s-a întors de la margine din fața monitorului și și-a schimbat decizia. El a dictat în final minge de arbitru, iar gazdele n-au mai beneficiat astfel de lovitura de pedeapsă.

Istvan Kovacs, cât pe ce să o comită în Champions League. Arbitrul român a fost salvat de VAR

Istvan Kovacs a fost aproape de o eroare majoră în partida Olympiacos – Pafos. „Centralul” i-a arătat cartonaș roșu lui Mehdi Taremi în minutul 71, care îl faultase pe Jaja, atacantul oaspeților. Decizia ar fi fost una greu de justificat, iranianul nefiind atunci ultimul apărător, iar intervenția nu fusese de o intensitate atât de crescută.

Din fericire pentru Istvan Kovacs, el a primit o mână de ajutor chiar de la conaționalul său. Eroarea arbitrului a fost depistată de Cătălin Popa, care s-a aflat atunci în camera VAR. Chemat la monitor să revadă faza, Kovacs a avut altă decizie ulterior. Taremi a primit doar cartonaș galben și a putut evolua până la fluierul final.

În schimb, prestația din Villarreal – Juventus, cel mai recent meci în care s-a aflat la centru, a fost lăudată de străini. Istvan Kovacs a fost apreciat pentru deciziile luate la meciul din etapa a 2-a din Champions League,