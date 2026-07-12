Faza care i-a înnebunit pe norvegieni: gol anulat nordicilor, cu VAR, pentru un fault făcut de colosul Erling Haaland

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Norvegia a pus-o pe Anglia sub o presiune uriașă pe tot parcursul celor 120 de minute, însă britanicii au ieșit la suprafață prin sclipirile lui Jude Bellingham, care a fost eroul serii pentru naționala lui Thomas Tuchel. Scandinavii au avut un gol anulat, după ce Erling Haaland a provocat un fault înaintea reușitei.

Faza care i-a făcut pe norvegieni să erupă! Golul lui Heggem a fost anulat după un fault al lui Erling Haaland

Norvegia a început cu mult curaj partida cu Anglia și a fost echipa mai bună în foarte multe momente ale jocului. Cu 15 minute înainte de finalul primei reprize, tânărul Andreas Schjelderup a înscris un gol superb în poarta lui Jordan Pickford, chiar dacă la o primă vedere fotbalistul celor de la Benfica lasă impresia că a vrut mai degrabă să centreze decât să-l execute pe portarul Angliei.

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Nordicii și-au pierdut din concentrare pe finalul reprizei, iar Jude Bellingham a profitat. A restabilit egalitatea în minutul 45+2, iar Harry Kane a fost cât pe ce să o ducă pe Anglia în avantaj chiar înaintea pauzei, însă golul său a fost anulat pentru ofsaid. Norvegia a intrat bine și în partea secundă, iar în minutul 55 a avut, de asemenea, un gol anulat.

În timpul unei lovituri de la colț, Erling Haaland l-a doborât pe Elliot Anderson. Chiar dacă mingea a ajuns la Heggem, care a introdus-o în poartă, reușita a fost anulată după ce Turpin a fost înștiințat de la VAR că vârful norvegienilor și-a împins adversarul.

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Jude Bellingham a fost eroul Angliei de la Miami

Deși toată lumea se aștepta la un duel între cele două vârfuri de lance ale echipelor, Erling Haaland și Harry Kane, . Mijlocașul lui Real Madrid a bifat „dubla”, după ce a trimis mingea în poartă ca un „9” veritabil la doar câteva minute de la startul prelungirilor.

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Astfel, cu cele două reușite din sferturile de finală, Jude Bellingham urcă până pe 4 în clasamentul marcatorilor, la egalitate cu Harry Kane, și . Englezul este unicul mijlocaș ce a reușit să fie atât de important pe plan ofensiv și să se infiltreze printre cei mai buni marcatori, care sunt fie extreme, fie atacanți centrali.

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