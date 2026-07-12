Sport

Faza care i-a înnebunit pe norvegieni: gol anulat nordicilor, cu VAR, pentru un fault făcut de colosul Erling Haaland

„Vikingii” norvegieni au răbufnit după această fază! Un gol al nordicilor a fost anulat de VAR în debutul reprizei secunde, iar Erling Haaland a fost în prim-plan
Ciprian Păvăleanu
12.07.2026 | 06:44
Faza care ia innebunit pe norvegieni gol anulat nordicilor cu VAR pentru un fault facut de colosul Erling Haaland
ULTIMA ORĂ
Cea mai controversată fază din Norvegia - Anglia 1-2. Golul nordicilor a fost anulat după un fault al lui Haaland. Foto: Profimedia
ADVERTISEMENT

Norvegia a pus-o pe Anglia sub o presiune uriașă pe tot parcursul celor 120 de minute, însă britanicii au ieșit la suprafață prin sclipirile lui Jude Bellingham, care a fost eroul serii pentru naționala lui Thomas Tuchel. Scandinavii au avut un gol anulat, după ce Erling Haaland a provocat un fault înaintea reușitei.

Faza care i-a făcut pe norvegieni să erupă! Golul lui Heggem a fost anulat după un fault al lui Erling Haaland

Norvegia a început cu mult curaj partida cu Anglia și a fost echipa mai bună în foarte multe momente ale jocului. Cu 15 minute înainte de finalul primei reprize, tânărul Andreas Schjelderup a înscris un gol superb în poarta lui Jordan Pickford, chiar dacă la o primă vedere fotbalistul celor de la Benfica lasă impresia că a vrut mai degrabă să centreze decât să-l execute pe portarul Angliei.

ADVERTISEMENT

Nordicii și-au pierdut din concentrare pe finalul reprizei, iar Jude Bellingham a profitat. A restabilit egalitatea în minutul 45+2, iar Harry Kane a fost cât pe ce să o ducă pe Anglia în avantaj chiar înaintea pauzei, însă golul său a fost anulat pentru ofsaid. Norvegia a intrat bine și în partea secundă, iar în minutul 55 a avut, de asemenea, un gol anulat.

În timpul unei lovituri de la colț, Erling Haaland l-a doborât pe Elliot Anderson. Chiar dacă mingea a ajuns la Heggem, care a introdus-o în poartă, reușita a fost anulată după ce Turpin a fost înștiințat de la VAR că vârful norvegienilor și-a împins adversarul.

ADVERTISEMENT
Pragmatism politic sau lipsă de mijloace: de ce nu s-a materializat un atac...
Digi24.ro
Pragmatism politic sau lipsă de mijloace: de ce nu s-a materializat un atac iranian pe teritoriul SUA, în ciuda temerilor majore

Jude Bellingham a fost eroul Angliei de la Miami

Deși toată lumea se aștepta la un duel între cele două vârfuri de lance ale echipelor, Erling Haaland și Harry Kane, cel ce a ieșit la rampă a fost Jude Bellingham. Mijlocașul lui Real Madrid a bifat „dubla”, după ce a trimis mingea în poartă ca un „9” veritabil la doar câteva minute de la startul prelungirilor.

ADVERTISEMENT
Adrian Rus-Sinner a murit, după un accident: toată competiția a fost anulată!
Digisport.ro
Adrian Rus-Sinner a murit, după un accident: toată competiția a fost anulată!

Astfel, cu cele două reușite din sferturile de finală, Jude Bellingham urcă până pe 4 în clasamentul marcatorilor, la egalitate cu Harry Kane, și o duce pe Anglia în semifinale. Englezul este unicul mijlocaș ce a reușit să fie atât de important pe plan ofensiv și să se infiltreze printre cei mai buni marcatori, care sunt fie extreme, fie atacanți centrali.

ADVERTISEMENT

3.25 este cota SUPERBET pentru „X” în meciul Franța – Spania

Incredibil! Cât a ajuns să coste un bilet la finala Campionatului Mondial
Fanatik
Incredibil! Cât a ajuns să coste un bilet la finala Campionatului Mondial
Andrei Vochin, elogii pentru Bellingham după „dubla” din poarta Norvegiei: „Mi-a scăpat Jude....
Fanatik
Andrei Vochin, elogii pentru Bellingham după „dubla” din poarta Norvegiei: „Mi-a scăpat Jude. Și, odată cu el, jumătate din golurile Angliei”
Răzvan Burleanu, companie de gală la Norvegia – Anglia! Alături de ce foști...
Fanatik
Răzvan Burleanu, companie de gală la Norvegia – Anglia! Alături de ce foști mari fotbaliști a fost surprins președintele FRF. Foto
Tags:
"I-AM ÎNVINS!" Horia Ivanovici, mesaj FANATIK pentru fani dupa ce Legea 4 a devenit istorie
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
Parteneri
De unde ar aduce, de fapt, Pescobar fructe de mare și pești: 'Costă...
iamsport.ro
De unde ar aduce, de fapt, Pescobar fructe de mare și pești: 'Costă mai puțin și încarcă cu vola de acolo!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!