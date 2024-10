Faza care i-a șocat pe cei din Giulești la România – Elveția. Ce i-a strigat Pancu lui Șumudică la greșeala lui Borza

în , după o fază la care a sărit la gâtul arbitrului de centru, la un fault grosolan suferit de Louis Munteanu. Tehnicianul echipei de tineret a urmărit restul partidei din lojă.

Faza care i-a șocat pe cei din Giulești la România – Elveția. Ce i-a strigat Pancu lui Șumudică la greșeala lui

Marius Șumudică a fost surprins alături de Daniel Pancu în loja stadionului din Giulești, imediat după ce tehnicianul echipei naționale de fotbal a Românie U21 a fost eliminat de către arbitrul de centru pentru .

Cei doi au avut o discuție cu privire la regulile pe care Pancu trebuie să le respecte imediat după ce a văzut cartonașul roșu, lucrul acesta fiind , care a fost într-o intervenție telefonică la FANATIK SUPERLIGA.

În cadrul emisiunii, Cristi Coste a povestit despre un moment amuzant din timpul partidei, care l-a avut în prim-plan pe antrenorul Daniel Pancu. Acesta era foarte conectat la joc și a avut un mesaj pentru Marius Șumudică, la o fază la care Borza greșise o pasă la centrul terenului.

„Apropo de cât de agitat și tensionat a fost Daniel Pancu. La un moment dat, în repriza a doua când era sus acolo și era suspendat, Borza a greșit o pasă la mijlocul terenului, Pancu l-a certat de acolo de sus și după s-a întors către partea unde era Marius Șumudică și a spus: ‘Uite ce l-ai învățat la Rapid!’. Asta în condițiile în care cu 10 minute înainte, Șumi vorbea cu Pancu și îi explica: ‘Uite, asta nu trebuie să faci..’.

În mod normal, era posibil ca Pancu să meargă la interviuri, la vestiare, să facă toate prostiile care să-i agraveze situația. Atât de tensionat era Pancu”, a dezvăluit Cristi Coste.

„Chiar există un cadru, că am văzut meciul și în reluare, există un cadru cu bucuria jucătorilor de după meci, Pancu stă în tribune dar lipit de tunelul de acces acolo și întreabă: ‘Pot că cobor?:’. Și se uită unul la ceas și îi spune să coboare.A coborât și s-a dus la poarta din fața galeriei”, a spus Robert Niță.

„La noi în Liga 1 când este eliminat unu, nu merge la flash-interviu, dar merge la conferință. Flash-ul este într-o zonă în care ei nu au acces, sala de presă e și în altă clădire de multe ori. Tu ești suspendat și etapa următoare joci încă un meci și joci duminică, iar vineri faci conferință de presă. Acolo nu mai mergi, merge secundul sau altcineva”, a intervenit și Alin Buzărin.

Șumudică a dezvăluit ce i-a spus lui Pancu și de ce avea o farfurie în mână: „Nimeni nu-i spusese aceste lucruri. El nu știa, era foarte agitat”

„Șumi” a avut o intervenție telefonică la FANATIK SUPERLIGA și a explicat ce a discutat timp de minute bune cu Daniel Pancu, ambii fiind legende ale clubului din Giulești.

„Eu fiind în postura lui în Turcia, fiind eliminat de trei ori în decursul carierei mele, acolo te elimină imediat și dacă ieși din spațiul tehnic ai cartonaș roșu, nu mai stau la discuții. Fiind un antrenor străin, care este mai coleric așa pe bancă, au încercat să mă pună la punct și i-am explicat lui Daniel ceea ce trebuie să facă, pentru că nimeni nu-i spusese lucrurile alea, nu știa ce are de făcut în ceea ce privește regulamentul și am încercat să îi explic, că 15 minute după încheierea partidei nu are voie să intre nici măcar pe teren sau la flash-interviu, el nu știa.

Era pauza meciului și i-am spus că nu are voie să vorbească la telefon să nu îl vadă observatorul UEFA, nu are voie să ia niciun contact cu cei din cabină I-am spus niște lucruri care eu am trecut prin ele și am încercat să îl ajut pentru că era foarte agitat și își dorea să-și ajute echipa. El nu avea voie să dea indicații nici din tribună. La momentul respectiv asta am simțit, fiind un coleg de-al meu, am încercat să îl ajut și să îl pun în temă cu ceea ce înseamnă regulamentul.

Am trecut prin astfel de situații, bine, nu am fost nici chiar așa recalcitrant să intru pe teren la arbitru, dar sunt momente ale jocului care le trăiești la o intensitate maximă și el știe cel mai bine ce a simțit în momentul respectiv, am văzut că a venit cu diferite motive și argumente la ceea ce s-a întâmplat în momentele respective, în momentul în care există acele secunde nu mai poți să te controlezi, dar aceste gesturi îl vor costa. Îmi pare rău pentru el, că este exact ca și cum umpli găleata cu lapte, iar la sfârșit îi dai cu piciorul. El va fi suspendat și exact când trebuie să fii pe bancă și echipa are nevoie de tine, mai ales la un turneu final, cred că minim două jocuri de suspendare va primi, dacă suntem optimiști”, a declarat Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

Marius Șumudică: „Am făcut-o din prietenie și respect față de Daniel Pancu”

„Asta ar trebui să se lămurească și Pancu să își dea seama ce înseamnă a avea un om și un prieten lângă tine. Eu la momentul respectiv am vrut să intru să îmi iau un sandwich din interior și când l-am văzut în gura lojei, practic am renunțat și m-a prins cu farfuria în mână și m-am dus repede să îi transmit ceea ce nu trebuie să facă, pentru că atunci pedeapsa era mult mai mare.

Asta am făcut-o din prietenie, din respectul meu față de Pancu, față de ceea ce a însemnat el pentru Rapid, mi-a fost coleg și mie și lui Robert, la toți, am trăit clipe frumoase la Rapid și indiferent, orice antrenor era, mai ales că era Pancu, eu am ținut să îi aduc la cunoștință aceste reguli pe care el trebuie să le respecte. Era bine dacă era farfuria mai plină.

N-am apucat să ajung până în lojă și mai mult am renunțat la ce înseamnă produse culinare și m-am dus repede să îl pun în temă pe Pancu și să-i spun ceea ce trebuie să facă. Așa mi-a spus mie inima în momentul respectiv, puteam să tac din gură, am și văzut observatorul UEFA care a venit și i-a atras atenția și el continua să dea indicații. I-am spus că poate fi filmat și nu are voie să mai facă nimic”, a spus Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

