Faza care l-a scos din minți pe Cristi Chivu la Inter – Arsenal! Românul a protestat vehement

În minutul 72 al meciului Inter – Arsenal din etapa a șaptea a fazei principale din Champions League, la scorul de 2-1 pentru „tunari”, un episod tensionat s-a petrecut chiar sub ochii lui Cristi Chivu.

Fază tensionată sub ochii lui Cristi Chivu în Inter – Arsenal! Românul a protestat după o indecizie a arbitrului

Atunci, Mikel Merino a comis un fault dur asupra lui Federico Dimarco, iar arbitrul a fluierat destul de târziu. Din acest motiv, jucătorii echipei italiene s-au inflamat destul de tare și chiar și antrenorul român a avut câteva reproșuri de făcut vizavi de al patrulea oficial.

În cele din urmă, portughezul Joao Pinheiro a oprit jocul și l-a și avertizat pe Merino cu un cartonaș galben. Până la producerea acestui moment, Bastoni a avut o reacție aspră la adresa fotbalistului lui Arteta.

Fundașul central italian a venit și l-a împins în mod destul de violent pe mijlocașul spaniol, motiv pentru care a primit și el cartonașul galben ulterior. În cele din urmă, spiritele s-au calmat, iar jocul a continuat în condiții normale.

După acest moment, mai exact în minutul 84, Viktor Gyokeres, introdus pe teren de Mikel Arteta abia în minutul 75, În prima repriză, Gabriel Jesus, cel care i-a cedat locul în teren suedezului, semnase o dublă. El a punctat în minutele 10 și 31. Pentru Inter reușise să egaleze în minutul 18 croatul Petar Sucic.

Inter – Arsenal 1-3 în Champions League. Echipa lui Cristi Chivu tremură pentru calificarea directă în optimi înaintea ultimei etape

Nu s-a mai înscris până la final pe „Giuseppe Meazza”, astfel încât londonezii s-au impus cu scorul de 3-1 și au punctaj maxim în grupa de Champions League după primele 7 etape disputate, respectiv 21 de puncte, aflându-se, în mod evident, pe primul loc, și fiind deja calificați matematic direct în optimile de finală ale competiției.

De partea cealaltă, Interul lui Cristi Chivu rămâne cu 12 puncte după această înfrângere. Echipa din Serie A a picat pe locul 9 în clasament după ce a ajuns la trei înfrângeri consecutive în această competiție, la doar un punct însă sub linia calificării directe în optimi. În ultima etapă, gruparea din Milano are de jucat în deplasare cu Borussia Dortmund.

Ce a spus Mikel Arteta despre Cristi Chivu înainea meciului

a reușit într-un timp destul de scurt să își pună foarte mult amprenta asupra echipei sale în ceea ce privește mentalitatea arătată în timpul meciurilor:

„Cu Inzaghi era o echipă foarte asemănătoare, însă Chivu a făcut unele modificări. Este o formație cu o mentalitate puternică. Pe Kolarov (n.r. Secundul lui Chivu) îl cunosc foarte bine. Am lucrat împreună. Pe Chivu, personal, nu îl cunosc. A schimbat complet mentalitatea echipei”.