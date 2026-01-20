Sport

Faza care l-a scos din minți pe Cristi Chivu la Inter – Arsenal! Românul a protestat vehement

Momente tensionate la Inter - Arsenal din Champions League, chiar sub ochii lui Cristi Chivu! Ce s-a întâmplat
Gabriel-Alexandru Ioniță
20.01.2026 | 23:43
Faza care la scos din minti pe Cristi Chivu la Inter Arsenal Romanul a protestat vehement
ULTIMA ORĂ
Cristi Chivu, proteste după o decizie a arbitrului în meciul Inter - Arsenal. Foto: Hepta
ADVERTISEMENT

În minutul 72 al meciului Inter – Arsenal din etapa a șaptea a fazei principale din Champions League, la scorul de 2-1 pentru „tunari”, un episod tensionat s-a petrecut chiar sub ochii lui Cristi Chivu.

Fază tensionată sub ochii lui Cristi Chivu în Inter – Arsenal! Românul a protestat după o indecizie a arbitrului

Atunci, Mikel Merino a comis un fault dur asupra lui Federico Dimarco, iar arbitrul a fluierat destul de târziu. Din acest motiv, jucătorii echipei italiene s-au inflamat destul de tare și chiar și antrenorul român a avut câteva reproșuri de făcut vizavi de al patrulea oficial.

ADVERTISEMENT

În cele din urmă, portughezul Joao Pinheiro a oprit jocul și l-a și avertizat pe Merino cu un cartonaș galben. Până la producerea acestui moment, Bastoni a avut o reacție aspră la adresa fotbalistului lui Arteta.

Fundașul central italian a venit și l-a împins în mod destul de violent pe mijlocașul spaniol, motiv pentru care a primit și el cartonașul galben ulterior. În cele din urmă, spiritele s-au calmat, iar jocul a continuat în condiții normale.

ADVERTISEMENT
Istoria recentă a inuiților din Groenlanda: cum a contribuit o bază militară secretă...
Digi24.ro
Istoria recentă a inuiților din Groenlanda: cum a contribuit o bază militară secretă a SUA la dispariția tăcută a unei lumi

ADVERTISEMENT
Fiica lui Ilie Năstase a ajuns pe străzi și n-are nici ce să...
Digisport.ro
Fiica lui Ilie Năstase a ajuns pe străzi și n-are nici ce să mănânce: ”Îmi puteți trimite bani?”

După acest moment, mai exact în minutul 84, Viktor Gyokeres, introdus pe teren de Mikel Arteta abia în minutul 75, a marcat și a dus astfel scorul la 3-1 pentru Arsenal. În prima repriză, Gabriel Jesus, cel care i-a cedat locul în teren suedezului, semnase o dublă. El a punctat în minutele 10 și 31. Pentru Inter reușise să egaleze în minutul 18 croatul Petar Sucic.

Inter – Arsenal 1-3 în Champions League. Echipa lui Cristi Chivu tremură pentru calificarea directă în optimi înaintea ultimei etape

Nu s-a mai înscris până la final pe „Giuseppe Meazza”, astfel încât londonezii s-au impus cu scorul de 3-1 și au punctaj maxim în grupa de Champions League după primele 7 etape disputate, respectiv 21 de puncte, aflându-se, în mod evident, pe primul loc, și fiind deja calificați matematic direct în optimile de finală ale competiției.

ADVERTISEMENT

De partea cealaltă, Interul lui Cristi Chivu rămâne cu 12 puncte după această înfrângere. Echipa din Serie A a picat pe locul 9 în clasament după ce a ajuns la trei înfrângeri consecutive în această competiție, la doar un punct însă sub linia calificării directe în optimi. În ultima etapă, gruparea din Milano are de jucat în deplasare cu Borussia Dortmund.

Ce a spus Mikel Arteta despre Cristi Chivu înainea meciului

Antrenorul spaniol al lui Arsenal a apreciat că omologul său român a reușit într-un timp destul de scurt să își pună foarte mult amprenta asupra echipei sale în ceea ce privește mentalitatea arătată în timpul meciurilor:

„Cu Inzaghi era o echipă foarte asemănătoare, însă Chivu a făcut unele modificări. Este o formație cu o mentalitate puternică. Pe Kolarov (n.r. Secundul lui Chivu) îl cunosc foarte bine. Am lucrat împreună. Pe Chivu, personal, nu îl cunosc. A schimbat complet mentalitatea echipei”. 

Germania ia în calcul să nu meargă la Cupa Mondială din cauza lui...
Fanatik
Germania ia în calcul să nu meargă la Cupa Mondială din cauza lui Donald Trump! Și alte naționale europene ar putea boicota turneul final
Schimbarea suferită de cea mai frumoasă sportivă din lume. Decizia luată la 6...
Fanatik
Schimbarea suferită de cea mai frumoasă sportivă din lume. Decizia luată la 6 ani de la retragere
Pe cine a dat Pep Guardiola vina după ce Manchester City s-a făcut...
Fanatik
Pe cine a dat Pep Guardiola vina după ce Manchester City s-a făcut de râs cu Bodo/Glimt în Champions League
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Fostul jucător al FCSB s-a dus 'în tabără cu pocăiții' și încă este...
iamsport.ro
Fostul jucător al FCSB s-a dus 'în tabără cu pocăiții' și încă este marcat de ce a văzut: 'Era o femeie. Dracii au început să facă urât'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!