Faza care l-a scos din minți pe Marius Șumudică la finalul meciului Rapid – U Craiova: „Uitați-vă la fața domnului Șucu! Nici la Dor Mărunt la Divizia C nu am văzut așa ceva”

Paul Iacob a sărit la suporterii giuleștenilor la sfârșitul derby-ului Rapid – Universitatea Craiova, iar Marius Șumudică l-a taxat pe stoperul lui Bogdan Lobonț. Specialistul FANATIK SUPERLIGA nu este de acord cu astfel de episoade pe stadioanele din România.

Marius Șumudică, scos din minți la finalul meciului Rapid – U Craiova: „Nici la Dor Mărunt la Divizia C nu am văzut așa ceva”

Marius Șumudică l-a pus la punct pe . Titularul giuleștenilor nu a mai rezistat la criticile suporterilor și a sărit la bătaie înainte de intre la vestiare.

„Mă uitam la fața domnului Șucu în momentul ăla, era șocat. Vine dintr-o altă lume, vine dintr-o lume în care nu s-a întâmplat așa ceva, a rămas șocat. Și eu am rămas șocat, vă spun că nu sunt de acord cu această ieșire.

Îl respect și pe Iacob, este un jucător care la un moment dat purta și banderola de căpitan. E și Robert Niță pe acolo, își ridica tricoul și zicea sunt bun, dar nu mă vede nimeni. Am fost concurent pe post cu el, ne certam, nu eram prieteni, ci dușmani pentru că așa de mult ne doream să jucăm la Rapid.

Am luat campionat cu Rapid și pe unde mă duc mă înjură lumea. Dacă merg pe stradă mă înjură lumea ca rapidist, dar asta e. Mi-am clădit această postură, nu am niciun fel de problemă și mi-o asum. Am fost un jucător care a făcut ceva pentru echipa asta și am fost înjurat, mi s-a strigat demisia.

Nu se poate să ai asemenea atitudine, să sari în tribună și să bați un suporter. Nici la Dor Mărunt la Divizia C nu am văzut așa ceva. Ești jucător profesionist, ok, sunt diferiți oameni care la un momentat nu mai rezistă pe fondul de nerealizări, dar trebuie să fii echilibrat”, a spus Șumudică.

Marius Șumudică trage un semnal de alarmă: „Nu trebuie să aibă loc pe niciun stadion”

Marius Șumudică îi îndeamnă la calm pe jucătorii din SuperLiga, care au început să aibă astfel de ieșiri nervoase la adresa suporterilor. FANATIK SUPERLIGA este live pe site-ul , de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri.

„Face parte din caracterul fiecărui om, cum să sari în tribună? Pe toate stadioanele din România nu m-au scos din cuvântul ăla, m-au făcut în toate felurile, dar cum să sar în tribună. Mi se pare ceva uluitor, cu tot speech-ul lui, vine și încearcă să ne demonstreze la televizor, își cere scuze,

Nu poți să sari în tribună și să te bați cu un suporter, nu se poate așa ceva. Poți să ai o replică, să ai și tu niște cuvinte, dar să sari în tribună, să te țină patru inși și tu să sari peste gard. Nu trebuie să aibă loc pe niciun stadion de fotbal și în fișa unui jucător nu concep așa ceva.

Sunt de acord că în vocabularul unui suporter nu ar trebui să existe așa ceva, dar nu suntem în Anglia pe Teatrul Viselor, nici pe Old Trafford. Suntem pe Giulești, pe Arena Națională și asta este societatea în care trăim”, a mai spus Șumi.

Și Marius Șumudică a pățit-o cu un suporeter de la CSA Steaua: „M-am băgat sub volan”

„Eu merg cu mașina și în dreptul meu la stop se oprește unul cu un BMW și lasă geamul. Am crezut că vrea să mă felicite și îmi arată pumnul și zice:«Te-aș mânca, jur că te-aș mânca. Sunt cu CSA, uite acum te-aș rupe cu bătaia, dar te respect că ești smecher. Ești rapidist și o duci cum vrei tu, bravo».

La începtul când mi-a zis că m-ar mânca m-am băgat sub volan puțin, arăta cam bine. Când mi-a dat-o mai cald și mi-a zis că sunt smecher că mă bat pentru Rapid, am zis gata, foarte bine, am băgat ușor în dreapta 1 și am plecat ușor”, a declarat antrenorul.

Marius Sumudica IL FACE PRAF pe Iacob dupa RABUFNIREA de la final: “L-A SOCAT pe Dan Sucu!”