Sport

Faza care nu s-a văzut la TV în Galatasaray – Atletico Madrid 1-1. De ce i-a certat Istvan Kovacs pe jucătorii lui Simeone. Video

Nu s-a văzut la TV! Istvan Kovacs a intervenit prompt pentru a dezamorsa o situație extrem de tensionată la Galatasaray - Atletico Madrid! Ce s-a întâmplat
Gabriel-Alexandru Ioniță
21.01.2026 | 22:29
Faza care nu sa vazut la TV in Galatasaray Atletico Madrid 11 De ce ia certat Istvan Kovacs pe jucatorii lui Simeone Video
ULTIMA ORĂ
Istvan Kovacs, momente tensionate la meciul Galatasaray - Atletico Madrid din Champions League. Foto: colaj Fanatik / Hepta
ADVERTISEMENT

Istvan Kovacs a arbitrat miercuri seară meciul Galatasaray – Atletico Madrid din etapa a șaptea a fazei principale din Champions League. Partida de la Istanbul s-a terminat la egalitate, scor 1-1. Arbitrul român a avut o prestație în general foarte bună la acest joc. De asemenea, trebuie menționat și că meciul nu a generat prea multe momente controversate din perspectiva arbitrajului.

Istvan Kovacs, intervenție promptă în meciul Galatasaray – Atletico Madrid din Champions League

Pe lângă faptul că a acordat șapte cartonașe galbene în această partidă, Kovacs s-a aflat de trei ori în centrul atenției. La un moment dat în finalul primei reprize, Victor Osimhen a pătruns periculos în careul lui Atletico, după ce anterior comisese henț.

ADVERTISEMENT

În primă fază, arbitrul român a lăsat jocul să continue, deși a văzut infracțiunea respectivă, fiind foarte bine poziționat în momentele respective, așa cum de altfel prevede protocolul VAR în astfel de situații, pentru a vedea dacă acțiunea se încheie sau nu cu gol. Nu s-a întâmplat acest lucru, iar ulterior Kovacs a fluierat în cele din urmă și a acordat astfel lovitură liberă pentru spanioli.

Ulterior, în startul reprizei secunde, turcii au solicitat acordarea unui penalty, dar Istvan Kovacs a considerat că nu a fost cazul de așa ceva. Faza a fost apoi analizată și în camera VAR, iar decizia din teren a fost menținută, fără ca românul să fie nevoit să meargă la monitorul de la marginea terenului pentru a revedea momentul.

ADVERTISEMENT
Mama unui copil dispărut în Grecia acum 35 de ani crede că a...
Digi24.ro
Mama unui copil dispărut în Grecia acum 35 de ani crede că a descoperit ce s-a întâmplat cu el

Arbitrul român le-a spus jucătorilor lui Simeone să nu se mai bucure în fața fanilor turci după gol

Cel mai tensionat moment din acest meci s-a petrecut însă în startul jocului, mai exact în minutul 4. Atunci, madrilenii au deschis scorul prin Giuliano Simeone, nimeni altul decât fiul antrenorului Diego Simeone. Imediat după, jucătorii lui Atletico au mers să se bucure în fața fanaticilor suporteri ai lui Galatasaray.

ADVERTISEMENT
Trump, lăsat ”mască” de judecătorii Curții Supreme din SUA: ”Nu-mi vine să cred”....
Digisport.ro
Trump, lăsat ”mască” de judecătorii Curții Supreme din SUA: ”Nu-mi vine să cred”. Se pregătește ”o decizie istorică”

În mod așteptat, aceștia s-au inflamat imediat și au început să huiduie, să fluiere și chiar să arunce cu diferite obiecte în direcția spaniolilor. Acesta a fost momentul în care Istvan Kovacs a intervenit pentru aplanarea tensiunilor și pentru ca lucrurile să nu degenereze. El a mers la jucătorii lui Atletico și le-a spus pe un ton ferm să înceteze cu manifestarea ostentativă respectivă. Fotbaliștii lui Simeone s-au conformat rapid, au părăsit repede zona și astfel spiritele s-au calmat, fără alte evenimente nedorite.

ADVERTISEMENT
Soția fotbalistului care a făcut furori la cununia lui Radu Drăgușin. A ieșit...
Fanatik
Soția fotbalistului care a făcut furori la cununia lui Radu Drăgușin. A ieșit în evidență cu ținuta sa
Cristiano Ronaldo, de neoprit! A marcat golul victoriei pentru Al Nassr. Cât mai...
Fanatik
Cristiano Ronaldo, de neoprit! A marcat golul victoriei pentru Al Nassr. Cât mai are până la borna 1000! Video
Marius Șumudică i-a cucerit deja pe saudiți! Prezentare fabuloasă direct pe site-ul oficial...
Fanatik
Marius Șumudică i-a cucerit deja pe saudiți! Prezentare fabuloasă direct pe site-ul oficial al ligii miliardarilor în care joacă și Cristiano Ronaldo: „Forța personalității”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Tranzacție uriașă: un colos cu active de 116 miliarde de euro vrea să...
iamsport.ro
Tranzacție uriașă: un colos cu active de 116 miliarde de euro vrea să cumpere fosta firmă a membrului Generației de Aur!
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!