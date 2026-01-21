Faza care nu s-a văzut la TV în Galatasaray – Atletico Madrid 1-1. De ce i-a certat Istvan Kovacs pe jucătorii lui Simeone. Video

ADVERTISEMENT

Istvan Kovacs a arbitrat miercuri seară meciul Galatasaray – Atletico Madrid din etapa a șaptea a fazei principale din Champions League. Partida de la Istanbul s-a terminat la egalitate, scor 1-1. Arbitrul român a avut o prestație în general foarte bună la acest joc. De asemenea, trebuie menționat și că meciul nu a generat prea multe momente controversate din perspectiva arbitrajului.

Istvan Kovacs, intervenție promptă în meciul Galatasaray – Atletico Madrid din Champions League

Pe lângă faptul că a acordat șapte cartonașe galbene în această partidă, Kovacs s-a aflat de trei ori în centrul atenției. La un moment dat în finalul primei reprize, Victor Osimhen a pătruns periculos în careul lui Atletico, după ce anterior comisese henț.

ADVERTISEMENT

În primă fază, arbitrul român a lăsat jocul să continue, deși a văzut infracțiunea respectivă, fiind foarte bine poziționat în momentele respective, așa cum de altfel prevede protocolul VAR în astfel de situații, pentru a vedea dacă acțiunea se încheie sau nu cu gol. Nu s-a întâmplat acest lucru, iar ulterior Kovacs a fluierat în cele din urmă și a acordat astfel lovitură liberă pentru spanioli.

Ulterior, în startul reprizei secunde, turcii au solicitat acordarea unui penalty, dar Istvan Kovacs a considerat că nu a fost cazul de așa ceva. , iar decizia din teren a fost menținută, fără ca românul să fie nevoit să meargă la monitorul de la marginea terenului pentru a revedea momentul.

ADVERTISEMENT

Arbitrul român le-a spus jucătorilor lui Simeone să nu se mai bucure în fața fanilor turci după gol

Cel mai tensionat moment din acest meci s-a petrecut însă în startul jocului, mai exact în minutul 4. Atunci, madrilenii au deschis scorul prin Giuliano Simeone, nimeni altul decât fiul antrenorului Diego Simeone. Imediat după, jucătorii lui Atletico au mers să se bucure în fața fanaticilor suporteri ai lui Galatasaray.

ADVERTISEMENT

În mod așteptat, aceștia s-au inflamat imediat și au început să huiduie, să fluiere și chiar să arunce cu diferite obiecte în direcția spaniolilor. Acesta a fost momentul în care a intervenit pentru aplanarea tensiunilor și pentru ca lucrurile să nu degenereze. El a mers la jucătorii lui Atletico și le-a spus pe un ton ferm să înceteze cu manifestarea ostentativă respectivă. Fotbaliștii lui Simeone s-au conformat rapid, au părăsit repede zona și astfel spiritele s-au calmat, fără alte evenimente nedorite.

🚨 After celebrating in front of the wrong section, Atletico Madrid players were warned by referee Istvan Kovacs, who told them to stop provoking the crowd. — Goal Gossip (@Goal_Gossip1)