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Faza care nu s-a văzut la TV cu Daniel Pancu și un fan al Rapidului. Totul, la doar câteva minute după eliminarea antrenorului

Daniel Pancu a fost protagonistul unui moment reprobabil care nu s-a văzut la TV și care s-a întâmplat la doar câteva minute după ce a fost eliminat din derby.
Răzvan Rădulescu
16.08.2026 | 14:34
Faza care nu sa vazut la TV cu Daniel Pancu si un fan al Rapidului Totul la doar cateva minute dupa eliminarea antrenorului
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Daniel Pancu a izbucnit în tribune. Faza cu un fan al Rapidului care nu s-a văzut la TV. Foto: colaj Fanatik / Renato Anghelescu
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Nervii lui Daniel Pancu au cedat la doar scurt timp după ce a primit direct cartonașul roșu și a fost eliminat de arbitru în Rapid – Dinamo, scor 0-1, în etapa a 5-a din SuperLiga. Antrenorul Rapidului a izbucnit în momentul în care un suporter în vârstă al giuleștenilor a venit lângă tehnicianul aflat în tribune pentru a face o poză.

Daniel Pancu a cedat din nou nervos! Faza care un s-a văzut la TV în Rapid – Dinamo

Daniel Pancu a fost eliminat în startul reprizei secunde a derby-ului pierdut de Rapid la limită, scor 0-1 cu Dinamo chiar pe Giulești. Nemulțumit pentru că arbitrul a oprit jocul după un duel între Musi și Vulturar, „Pancone” a protestat vehement și a fost eliminat, pe bună dreptate, de „centralul” Horațiu Feșnic.

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Ajuns în tribune, Daniel Pancu a devenit atracția principală a fanilor aflați în acea zonă a arenei. Un suporter în vârstă al Rapidului alături de soția sa au venit lângă antrenorul alb-vișiniilor pentru a imortaliza momentul. Zâmbind, fanul respectiv s-a apropiat de Daniel Pancu, în timp ce soția acestuia a scos telefonul pentru a face o fotografie.

A fost fix momentul în care Daniel Pancu, aflat în febra meciului, a izbucnit și a început să gesticuleze extrem de nervos. Antrenorul de 48 de ani i-a făcut semn să plece atât suporterului respectiv, care zâmbea inocent, cât și soției acestuia. Conflictul care nu a fost difuzat în direct nu a escaladat, iar suporterul a plecat de lângă Daniel Pancu.

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O postare distribuită de Digi Sport (@digisport.ro)

Daniel Pancu, un car de nervi pe banca Rapidului

Daniel Pancu a ieșit în evidență în aceste prime etape de SuperLiga pe banca Rapidului. Tehnicianul a făcut iureș la conferința de presă de la finalul meciului UTA – Rapid (0-0), extrem de nemulțumit din cauza unei decizii a arbitrilor. Atacantul Stojilkovic a căzut în careu în finalul acelui meci după un contact cu Pospelov, însă arbitrii au dictat doar simulare și cartonaș galben pentru Stojilkovic, deși Pancu a cerut lovitură de la 11 metri.

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”Mamăăă, aoleuuu! Mamă, ce penalty! Cică s-a verificat, mi-a spus arbitrul. Îi dă la tendon direct! Penalty sută la sută! Mie la sută! Penalty! Doamne, ce penalty! Uitați-vă și voi! Se revanșează când? Campionatul viitor? Suntem Rapid, puțin respect nu există sau cum? Ăsta nu e penalty? Plec atunci! Dumneavoastră ați spus mai devreme că nu e penalty. Nu sunteți de vină, sigur că nu”, spunea Daniel Pancu.

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Răzvan Rădulescu
Răzvan Rădulescu
Răzvan Rădulescu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în presă la nivel de practică în anul 2020. A scris articole de presă pentru Hotnews.ro, secțiunea sport și Digisport.ro. În 2022, a debutat în presă, atunci când s-a angajat la Eurosport.ro.
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