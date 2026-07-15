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Faza care putea să rescrie Franța – Spania: au ieșit scântei și golul lui Lamine Yamal a fost anulat pentru un ofsaid milimetric

Spania a trecut de Franța, scor 2-0, și s-a calificat în finala Cupei Mondiale 2026. Victoria putea fi chiar și mai clară, dar golul lui Lamine Yamal a fost anulat pentru o poziție de ofsaid.
Traian Terzian
15.07.2026 | 07:37
Faza care putea sa rescrie Franta Spania au iesit scantei si golul lui Lamine Yamal a fost anulat pentru un ofsaid milimetric
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Golul lui Lamine Yamal (19 ani), anulat pentru o poziție milimetrică de ofsaid. Sursă foto: Hepta
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Superstarul Lamine Yamal (19 ani) a reușit să trimită mingea în poarta lui Mike Maignan în semifinala cu Franța, dar golul nu s-a pus. Reușita a fost anulată corect pentru o poziție de ofsaid în care se afla puștiul minune al Spaniei.

Poziție de ofsaid minusculă la golul anulat lui Lamine Yamal

Era minutul 61 al meciului de pe AT&T Stadium din Dallas, când Fabian Ruiz a dat o pasă genială pe culoar pentru Lamine Yamal. Atacantul ibericilor a plecat ca din pușcă de lângă Lucas Digne, a preluat, l-a întors pe toate fețele pe fundașul stânga francez și a înscris cu o execuție superbă la colțul lung.

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Întreaga fază reușită de iberici i-a ridicat în picioare pe suporteri. Însă, bucuria a fost de scurtă durată pentru că asistentul de pe acea parte a ridicat fanionul, semnalizând o poziție de ofsaid la vedeta Spaniei.

”Centralul” Ivan Barton a anulat astfel golul și scorul a rămas 2-0. Reluările au arătat că decizia a fost una corectă, deși poziția de ofsaid în care s-a aflat Yamal a fost una milimetrică. ”A fost ofsaid clar”, a spus fostul arbitru spaniol Eduardo Iturralde Gonzalez.

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Yamal, prestație excelentă împotriva Franței

Chiar dacă nu și-a trecut numele pe lista marcatorilor, Lamine Yamal a făcut o partidă excelentă în semifinala cu Franța. Deși un jucător ofensiv cu calități fantastice, starul Barcelonei a arătat în acest joc că știe să se și apere, el coborând în dese rânduri pentru a-l ajuta pe fundașul dreapta Pedro Porro.

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În atac, Yamal a fost letal, iar Lucas Digne probabil că îl va visa multe nopți de acum încolo. Puștiul minune a scos penalty-ul din care Mikel Oyarzabal a deschis scorul, după ce i-a ”furat” un balon fundașului stânga al francezilor.

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Lucas Digne, omul negru pentru Franța

Deși considerată de cei mai mulți principala favorită la câștigarea Cupei Mondiale 2026, naționala Franței a avut o prestație mult sub așteptări împotriva Spaniei. Niciun jucător din echipa lui Didier Deschamps nu a reușit să se remarce, însă evoluția lui Lucas Digne a fost cu adevărat catastrofală.

De altfel, fundașul stânga al francezilor a fost făcut praf și de Adrian Mutu. Fostul mare internațional român nu a avut milă de Digne și și-a exprimat nedumerirea că acesta a fost preferat în fața lui Theo Hernandez.

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”Digne a fost sub orice critică. Nu numai Yamal, toți l-au dinamitat. Parcă era un jucător de Liga 2. În schimb, s-a simțit când a intrat Theo Hernandez. Olise a fost și el șters, Cucurella a făcut un joc genial. E greu să o bați pe Spania, se apară genial. Nu poți ajunge la poartă, stau foarte bine în teren Spania”, a declarat Mutu.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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