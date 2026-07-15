Faza care putea să rescrie Franța – Spania: au ieșit scântei și golul lui Lamine Yamal a fost anulat pentru un ofsaid milimetric

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Superstarul Lamine Yamal (19 ani) a reușit să trimită mingea în poarta lui Mike Maignan în semifinala cu Franța, dar golul nu s-a pus. Reușita a fost anulată corect pentru o poziție de ofsaid în care se afla puștiul minune al Spaniei.

Poziție de ofsaid minusculă la golul anulat lui Lamine Yamal

Era minutul 61 al , când Fabian Ruiz a dat o pasă genială pe culoar pentru Lamine Yamal. Atacantul ibericilor a plecat ca din pușcă de lângă Lucas Digne, a preluat, l-a întors pe toate fețele pe fundașul stânga francez și a înscris cu o execuție superbă la colțul lung.

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Întreaga fază reușită de iberici i-a ridicat în picioare pe suporteri. Însă, bucuria a fost de scurtă durată pentru că asistentul de pe acea parte a ridicat fanionul, semnalizând o poziție de ofsaid la vedeta Spaniei.

”Centralul” Ivan Barton a anulat astfel golul și scorul a rămas 2-0. Reluările au arătat că decizia a fost una corectă, deși poziția de ofsaid în care s-a aflat Yamal a fost una milimetrică. ”A fost ofsaid clar”, a spus fostul arbitru spaniol Eduardo Iturralde Gonzalez.

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Half a body offside Here's how close Lamine Yamal was to making it 3-0 to Spain. That surely would have ended this semi-final as a contest. — Essence (@L_Yamal_1)

Yamal, prestație excelentă împotriva Franței

Chiar dacă nu și-a trecut numele pe lista marcatorilor, Lamine Yamal a făcut o partidă excelentă în semifinala cu Franța. Deși un jucător ofensiv cu calități fantastice, starul Barcelonei a arătat în acest joc că știe să se și apere, el coborând în dese rânduri pentru a-l ajuta pe fundașul dreapta Pedro Porro.

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În atac, Yamal a fost letal, iar Lucas Digne probabil că îl va visa multe nopți de acum încolo. Puștiul minune , după ce i-a ”furat” un balon fundașului stânga al francezilor.

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Lucas Digne, omul negru pentru Franța

Deși considerată de cei mai mulți principala favorită la câștigarea Cupei Mondiale 2026, naționala Franței a avut o prestație mult sub așteptări împotriva Spaniei. Niciun jucător din echipa lui Didier Deschamps nu a reușit să se remarce, însă evoluția lui Lucas Digne a fost cu adevărat catastrofală.

De altfel, fundașul stânga al francezilor . Fostul mare internațional român nu a avut milă de Digne și și-a exprimat nedumerirea că acesta a fost preferat în fața lui Theo Hernandez.

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”Digne a fost sub orice critică. Nu numai Yamal, toți l-au dinamitat. Parcă era un jucător de Liga 2. În schimb, s-a simțit când a intrat Theo Hernandez. Olise a fost și el șters, Cucurella a făcut un joc genial. E greu să o bați pe Spania, se apară genial. Nu poți ajunge la poartă, stau foarte bine în teren Spania”, a declarat Mutu.