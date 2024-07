Faza care putea schimba istoria! Anglia a ratat incredibil egalarea în minutul 90 și a pierdut finala EURO 2024. Video

Anglia a avut o ocazie imensă în minutul 90 al partidei, la scorul de 2-1 pentru reprezentativa Spaniei. Dani Olmo a fost omul potrivit la locul potrivit și s-a opus egalării scorului.

Dani Olmo, eroul Spaniei! Anglia a ratat incredibil egalarea în minutul 90

, prin reușitele lui Nico Williams și Oyarzabal, iar pentru Anglia a marcat Cole Palmer.

După o primă repriză în care nu a strălucit, Lamine Yamal a ieșit foarte motivat de la cabine și a turat motoarele în startul reprizei secunde. , care nu l-a iertat pe Pickford.

Egalarea s-a produs în minutul 73, când Jude Bellingham s-a luptat eroic și i-a intors excelent lui Cole Palmer, care a șutat impecabil și l-a învins pe Unai Simon. Golul a venit după o perioadă cu multe ocazii ale ibericilor.

Spania s-a dezlănțuit în minutul 86, când Oyarzabal a ajuns excelent la o minge în fața porții, pe care a împins-o în poarta apărată de Pickford. Naționala antrenată de Luis de la Fuente a crezut că totul era rezolvat, însă englezii au ratat o ocazie imensă.

Englezii au avut o ocazie imensă în mintuul 90! După o lovitură de la colț, britanicii au avut o bară transversală și o minge scoasă de pe linia porții de Dani Olmo. Jucătorul de la Leipzig este eroul „La Furia Roja”, ibericii impunându-se în cele din urmă. .

Anglia a pierdut a doua finală de Campionat European la rând, după cea de la EURO 2020 în fața Italia, pe când Spania a ridicat pentru a patra oară deasupra capului cel mai bun trofeu continental.

Gică Craioveanu a oferit un pronostic perfect înaintea finalei

un pronostic pentru finala dintre Spania și Anglia, fostul internațional român ghicind scorul de 2-1 în favoarea ibericilor.

„Eu am fost unul dintre puținii oameni din presă și televiziune care am spus încă de la începutul turneului final că Spania va câștiga. Atât în România cât și în Spania! Și am argumente. Spania are cel mai bun mijlocaș defensiv din lume: Rodri. La ce nivel e… Pfoa, incredibil. Deci tipul e fabulos. Foarte bine a ajuns la turneul final Fabian Ruiz și Dani Olmo, plus că au două aripi incredibile. Inclusiv Morata, pe care toată lumea îl critică în Spania, eu cred că e un jucător pozitiv pentru grup.

(n.r ai un pronostic? Cine vor fi marcatorii?) 2-1 pentru Spania! Vreau un meci spectaculos, cu goluri. Sper să dea Morata. Mi-ar plăcea pentru că a fost făcut praf și nu merita asta. Eu nu sunt deloc de acord cu lucrul ăsta. Să îți critici căpitanul și jucătorul care totuși îți aduce un plus pe teren oricum ar juca”, a declarat Gică Craioveanu în exclusivitate pentru FANATIK.