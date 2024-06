În cadrul show-ului FANATIK LA EURO, gazda emisiunii, alături de analiști, a discutat despre faza care putea schimba . Pe seama diferențelor de valoare au existat și câteva comentarii care au stârnit reacții inedite în platou.

Faza care putea schimba totul în România – Belgia 0-2! “Îi lua fața, primea roșu! Asta e diferența între 6 și 30 de milioane de euro”

Discuția despre faza care a fost deschisă de Horia Ivanovici. Gazda show-ului FANATIK LA EURO este de părere că la ocazia mare de gol a lui Man, din minutul 68, acesta putea să marcheze. Însă, diferența de valoare s-a văzut, motiv pentru care fotbalistul Parmei a ratat șansa de a înscrie.

“Nu a mai mers așa bine atacul. Nici Drăguș nu a mai putut, a fost izolat acolo. Mă uitam la Man și asta îmi este ciudă. Se vede diferența între un jucător de 6 milioane de euro și unul de 30 de milioane de euro.

O ai acolo (n.r. în fața porții), dă-o sau dă-i pasă lui Drăguș. Nu ai voie să ratezi în meciuri de acest fel. La faze de genul faci diferența. O ocazie ca asta o ai poate o dată în viață”, a spus Horia Ivanovici.

“Belgia a fost categoria grea și România a fost ușoară”

Dănuț Lupu a analizat și ocazia lui Mihăilă din minutul 57, atunci când atacantul putea să scoată un fault de cartonaș roșu de la un apărător belgian. Totodată, analistul FANATIK este de părere că diferența de valoare a celor două echipe a fost vizibil mai mare decât în duelul cu Ucraina.

“De aia costă doar câteva milioane și nu 30-40. Și Mihăilă a avut o ocazie pe centru, când își pune mingea pe piciorul stâng și dă în tribună în loc să îi ia fața la fundaș.

Putea să fie fault și chiar roșu acolo. De aia valorăm cât valorăm în comparație cu alții. Dacă erau jucători de zeci de milioane la acele faze, schimbau tabela.

Am avut 2-3 ocazii de gol, dar mai bine că nu am dat. Pentru că ne-ar fi dat mai multe după. A fost o diferență foarte mare între naționala Belgiei și cea a României. Au jucat greii cu ușorii. Categoria grea contra ușoară.

Noi am fost la categoria ușoară. Tu (n.r. Horia Ivanovici) zici că ei au probleme, dar eu cred că pot termina în primele 4. Belgia poate fi o echipă foarte bună dacă va scăpa de discuțiile astea pe care le au jucătorii între ei. Au 4 jucători care pot oricând să facă diferența”, a declarat Dănuț Lupu în cadrul show-ului FANATIK LA EURO.

Faza care putea schimba totul în România - Belgia 0-2