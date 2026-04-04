Fază controversată în Atletico Madrid – Barcelona! Arbitrul și-a anulat cartonașul roșu după intervenția VAR, deși faultul a fost foarte dur

Partida dintre Atletico Madrid și FC Barcelona a fost una foarte importantă în ceea ce privește campionatul, mai ales după înfrângerea surprinzătoare a lui Real Madrid de pe terenul celor de la Mallorca. Mateo Busquets Ferrer a fost arbitrul partidei, iar în repriza a doua a fost în centrul unei situații extrem de controversate. Decizia sa a fost huiduită de întreg stadionul Metropolitano.

De ce arbitrul din Atletico Madrid – Barcelona i-a arătat doar cartonașul galben lui Gerard Martin

Echipa antrenată de „Cholo” Simeone a început foarte bine derby-ul cu Barcelona de pe teren propriu, iar Giuliano Simeone, fiul tehnicianului de pe Metropolitano, a deschis scorul după o fază superbă a madrilenilor. Catalanii au răspuns imediat prin golul lui Marcus Rashford, care a venit doar trei minute mai târziu.

În prelungirile primei reprize, chiar înainte de pauză, Nico Gonzalez a fost „taxat” de Mateo Busquets Ferrer, după un fault la Lamine Yamal. Deși în primă fază el i-a arătat al doilea galben, după analiza VAR și-a întors decizia și i-a acordat cartonașul roșu direct. La doar câteva secunde după reluarea partidei, „centralul” l-a eliminat și pe Gerard Martin, însă decizia sa a fost întoarsă din camera VAR.

însă arbitrul a considerat că faptul că a lovit mingea înaintea acestui contact dur este suficient pentru a schimba culoarea cartonașului, după ce dictase inițial eliminarea spaniolului. Astfel, Gerard Martin a scăpat doar cu un cartonaș galben, deși adversarul său se putea alege cu piciorul rupt după acest contact.

🇪🇸🔵🔴 APENAS 40 SEGUNDOS DEL SEGUNDO TIEMPO Y GERARD MARTÍN ES EXPULSADO PISOTÓN SOBRE THIAGO ALMADA: ahora el Barcelona y Atlético de Madrid juegan con 10 futbolistas 🟥👀 — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol)

Atletico Madrid și Barcelona se vor întâlni de trei ori în decurs de doar zece zile

Cele două forțe din La Liga se vor întâlni de încă două ori în următoarea perioadă. Pe lângă partida din campionat, cele două formații se vor duela și în sferturile Ligii Campionilor. În total, Atletico Madrid și FC Barcelona vor ajunge la șase meciuri directe în acest sezon, după ce s-au întâlnit în dublă manșă și în semifinalele Cupei Regelui.

Atunci, elevii lui Diego Simeone au reușit să-i depășească pe catalani cu scorul de general de 4-3, însă Formația antrenată de Hansi Flick aproape că a întors soarta dublei manșe în meciul retur, însă la final tabela a arătat doar 3-0 pentru Barcelona. În urma acestui rezultat, „Atleti” va întâlni Real Sociedad în finală.