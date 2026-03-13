Gol anulat în Universitatea Craiova – FC Argeș. Cât a durat intervenția VAR după reușita nevalidată a lui Alex Cicâldău

Fază controversată de arbitraj în meciul Universitatea Craiova – FC Argeș. Oltenii au trimis mingea în poartă în repriza a doua prin Alexandru Cicâldău, însă, după minute bune de analiză în camera VAR, reușita a fost anulată pe motiv de offside. Luca Băsceanu se afla într-o poziție în afara jocului în momentul în care a fost angajat cu o pasă în bandă.

Gol anulat pentru Universitatea Craiova în meciul cu FC Argeș

Jucătorii de la FC Argeș au făcut o partidă foarte bună și i-au creat probleme liderului din Superliga României. După ce FC Argeș a deschis scorul în prima repriză, echipa din Bănie a alergat după egalare.

În minutul 72, a primit o minge în partea dreaptă a atacului și a centrat excelent în careu. Mingea a ajuns la Alexandru Cicâldău, care l-a învins pe portarul advers cu o lovitură de cap. Oltenii au sărbătorit însă degeaba reușita. Arbitrul a făcut semn că faza se analizează în camera VAR.

Offside la reușita lui Alexandru Cicâldău. Oltenii au sărbătorit degeaba în meciul cu FC Argeș Pitești

Arbitrii au trasat liniile și au ajuns la concluzia că Luca Băsceanu se afla în offside în momentul în care a fost angajat cu pasa în lateral. Pe reluări se poate vedea cum jucătorul Universității Craiova are un pas în fața ultimului fundaș al piteștenilor. Aproximativ 3 minute a fost întreruptă partida până la luarea deciziei finale.

Pe tot parcursul meciului, între jucătorii celor două echipe au existat mici clinciuri. Arbitrul partidei a fost surprins la mai toate fazele fixe încercând să calmeze spiritele. Evident, piteștenii au încercat să protejeze rezultatul, iar oltenii au părut nemulțumiți de faptul că jocul nu curgea așa cum și-ar fi dorit.