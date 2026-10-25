Sport

Fază controversată în CFR Cluj – Dinamo! Penalty cerut, VAR nu a intervenit

Flaviu Popa
25.10.2026 | 20:32
Faza controversata in CFR Cluj Dinamo Penalty cerut VAR nu a intervenit
ULTIMA ORĂ
Dinamoviștii au cerut penalty
Nuno Campos, mai furios ca niciodată după ce echipa sa nu a primit lovitură de la 11 metri în minutul 51 al partidei cu CFR Cluj, într-un moment în care „câinii” alergau după egalare.
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CFR Cluj conducea pe Dinamo cu 1-0 în minutul 51 al partidei din Gruia, atunci când Irimia a căzut ca și lovit de trăsnet la un duel cu Ziblim. În reluările TV se poate observa cum între cei doi fotbaliști a existat un duel, însă e neclar dacă dinamovistul a fost lovit cu intenție cu mâna în față de Ziblim.

Dinamo nu a primit lovitură de la 11 metri după un duel al lui Irimia cu Ziblim

Cert e că antrenorul Nuno Campos a avut o ieșire nervoasă în momentul în care echipa sa nu a primit lovitură de la 11 metri, mai ales că fotbalistul său susținea cu vehemență că a fost lovit de adversar.

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Arbitrul Florin Andrei a lăsat jocul să continue și a nu a primit indicații de la VAR că la faza respectivă s-ar fi întâmplat ceva deosebit. Între timp, CFR Cluj a reușit să facă 2-0 pe tabelă, cu toate că dinamoviștii au dominat în multe momente partida.

Cordea a deschis scorul pentru CFR în minutul 26, iar diferența a fost majorată de Ignat peste 40 de minute (’61).  Dinamo a fost total ineficientă în Grupa în primele 70 de minute ale jocului, elevii lui Nuno Campos reușind 21 de șuturi față de 7 ale gazdelor, însă doar 5 dintre acestea au fost trimise pe poartă.

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Nuno Campos avertiza înainte de meciul cu CFR că în Gruia e foarte greu de câștigat

Cu toate că Dinamo a avut parte de un start de sezon de senzație, antrenorul Nuno Campos avertiza că este foarte greu pentru echipa sa să bată în Gruia. Asta, chiar dacă cei de la CFR Cluj sunt în insolvență și antrenorul Marius Șumudică se plânge că echipa sa se va lupta pentru a evita retrogradarea.

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„Dacă ne uităm la meciurile trecute, Dinamo a câştigat o singură dată în 20 de partide cu CFR. Asta spune totul despre dificultatea acestui meci. Ne-am pregătit pentru caracteristicile pe care le au, va fi un meci de luptă”, declara Campos înainte de acest meci. Până în minutul 80, când Dinamo era condusă cu 1-2, portughezul avea dreptate.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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