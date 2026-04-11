Fază controversată în FCSB – Oțelul: tușierul, salvat de VAR după o decizie eronată. Tănase și-a ridiculizat adversarii. Foto

FCSB – Oțelul Galați, din etapa a 4-a a play-out-ului SuperLigii, a avut parte de un moment controversat în debutul partidei. VAR a intervenit și a lămurit situația, în contextul în care arbitrul asistent a semnalizat, în mod eronat, o poziție în afara jocului a mijlocașului campioanei, Florin Tănase.

Fază controversată în FCSB – Oțelul! VAR a intervenit după o decizie eronată de la margine

După înfrângerea cu FC Botoșani din etapa precedentă, FCSB se duelează cu Oțelul Galați, însă de această dată pe teren propriu. Partida disputată în Sâmbăta Mare a avut o fază controversată încă din minutul 10 al întâlnirii. Chiricheș l-a lansat foarte bine pe Florin Tănase, mijlocașul a trecut elegant de Zhelev, iar ulterior i-a pasat lui Darius Olaru.

În momentul în care a preluat mingea, Olaru a fost faultat, însă, spre surprinderea tuturor, „centralul” Gabriel Miculeac a făcut semn că Tănase, la faza premergătoare duelului dintre fotbaliști, s-a aflat într-o poziție în afara jocului. Mai exact, tușierul Adrian Vornicu ridicase fanionul de la marginea careului.

Horia Mladinovici și Mircea Orbuleț, arbitrii din camera VAR, au analizat atent poziția lui Florin Tănase, pentru ca ulterior să anunțe că mijlocașul nu s-a aflat într-o poziție neregulamentară. Ulterior, Gabriel Miculeac a dictat penalty pentru FCSB, contactul dintre Lameira și Olaru din careu fiind evident.

Florin Tănase, cel care a creat practic faza penalty-ului, după ce l-a driblat excelent pe Zhelev, a transformat fără emoții de la punctul cu var, în minutul 13. FCSB a continuat recitalul de goluri, iar în minutele 20, respectiv 22 au marcat și Mihai Popescu și Darius Olaru, astfel că victoria campioanei a fost ca și rezolvată după doar o jumătate de repriză.

Târnovanu, titular după două luni la FCSB

Ștefan Târnovanu a fost titular incontestabil în poarta FCSB în ultimele trei sezoane, însă începutul anului 2026 a adus o schimbare radicală pentru acesta. Gigi Becali a hotărât să îl introducă pe Matei Popa în primul 11, pentru a respecta regula U21, în contextul în care roș-albaștrii își propuneau calificarea în play-off-ul SuperLigii.

Deși nu a comis erori decisive, Târnovanu a ieșit din lumina reflectoarelor în ultimele luni. Ultima sa apariție ca titular datează din 29 ianuarie 2026, la meciul cu Fenerbahce de pe Arena Națională, încheiat 0-0, partidă în care portarul a fost desemnat cel mai bun jucător de pe teren.

La două luni și jumătate distanță, . Mirel Rădoi a hotărât să îl titularizeze pe „Fane” în meciul cu Oțelul Galați, din etapa a 4-a a play-out-ului, programat în Sâmbăta Mare. Jucătorul care va îndeplini regula U21 este Alex Stoian,